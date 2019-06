'Visa, Mastercard en PayPal doen mee met Facebooks betaalmiddel'

Facebook heeft Visa, Mastercard en PayPal bereid gevonden om tien miljoen dollar te investeren in zijn komende betaalmiddel Libra. Facebook zou het betaalmiddel volgende week via een whitepaper willen voorstellen.

Naast Visa, Mastercard en PayPal zou ook Uber meedoen met Libra, meldt The Wall Street Journal. Al die bedrijven betalen tien miljoen dollar om als node te dienen in het netwerk voor het betaalmiddel. De bedoeling is dat de controle van het betaalmiddel komt te liggen bij de Libra Assocation, een organisatie van alle betrokken bedrijven. Zo ligt de controle niet of niet alleen bij Facebook.

Vermoedelijk wil Facebook het betaalmiddel gebruiken om een betaaloptie te bieden in zijn apps als WhatsApp en Instagram op plekken waar reguliere digitale betaalmiddelen niet wijdverbreid of niet betrouwbaar zijn.

Facebook zal geen transactiekosten rekenen. Hoe het sociale netwerk geld wil verdienen aan het betaalmiddel, is nog niet duidelijk. Facebook-directeur Mark Zuckerberg zei tijdens ontwikkelaarsconferentie F8 al dat hij vond dat geld sturen even makkelijk zou moeten zijn als een foto versturen.

Libra heeft enige trekken van een cryptomunt als bitcoin of ethereum, maar het is onbekend of het bijvoorbeeld ook een grootboek heeft, waarmee iedereen alle transacties kan zien. Die details komen vermoedelijk naar buiten als Facebook volgende week de whitepaper voor zijn betaalmiddeld online zet.

Libra moet als test dit jaar in enkele landen beschikbaar zijn, met een release in veel meer landen begin volgend jaar. Het bedrijf heeft de geruchten niet bevestigd of ontkend.