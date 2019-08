Europese Commissie onderzoekt of cryptomunt Libra concurrentie belemmert

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar Facebooks cryptomunt Libra, bericht Bloomberg op basis van een document. Het gaat er voornamelijk om de vraag of de munt concurrerende betaaldiensten in de kiem smoort. Ook zijn de regelgevers bang voor datamisbruik.

Het onderzoek zit nog in een vroeg stadium, blijkt uit een document dat Bloomberg heeft ingezien. De Europese Commissie heeft een eerste vragenlijst de deur uit gedaan waarin het vragen stelt aan Facebook en andere deelnemers van het Libra-project. De onderzoekers zijn voornamelijk benieuwd of het project niet tot oneerlijke concurrentie leidt.

Volgens het document wil de Europese Commissie onderzoeken of het Libra-project er niet voor zorgt dat andere betaalproviders het moeilijk krijgen op de markt. Dat zou met name een probleem zijn waar het gaat om het verzamelen en het delen van data van gebruikers. De onderzoekers zijn onder meer bang voor het feit dat Facebook 'grote hoeveelheden persoonlijke informatie kan combineren met financiële gegevens', en dat daardoor de privacyrisico's van het sociale netwerk groter zouden worden. Ook zouden de regelgevers bezorgd zijn over de manier waarop Libra-applicaties binnen Facebook of diensten als WhatsApp en Messenger worden geïntegreerd.

Facebook introduceerde de cryptomunt Libra vorige maand. Het gaat om een eigen betaalmiddel waarmee gebruikers naar elkaar geld kunnen overmaken. Aan het project doen grote financiële bedrijven mee zoals Visa, Mastercard en PayPal, maar ook techbedrijven zoals Spotify, Uber en Vodafone. Kort na de aankondiging bleken regelgevers al huiverig voor het nieuwe project; politici uit zowel Europa als de VS eisten streng toezicht op het betaalmiddel.