'Facebooks Libra Association kan in januari eerste stablecoin uitbrengen'

De cryptomunt van de door Facebook geleide Libra Association zou in januari van start kunnen gaan. Dat stellen bronnen van Ars Technica. Dat zou beginnen met een enkele stablecoin op basis van de dollar. Andere stablecoins en de multi-currency coin zouden later volgen.

De datum zou afhangen van de Swiss Financial Market Supervisory Authority. De Libra Association wil blijkbaar vanuit dat land opereren als betaaldienst. Wanneer de andere stablecoins en de multi-currency coin volgen, kunnen de bronnen niet zeggen. Opvallend is dat Libra in het begin van zijn bestaan kritiek kreeg voor het plan van slechts een enkele stablecoin; volgens critici zijn er risico's met betrekking tot witwassen en het financieren van onder andere terrorisme, naast mededingingsbezwaren.

In april van dit jaar presenteerde de Libra Association versie 2.0 van zijn whitepaper. Daarin werden flinke afwijkingen van de eerdere visie getoond: de enkele stablecoin op basis van de dollar werd aangevuld door meerdere cryptovaluta's, elk op basis van bestaande valuta's zoals de euro, en een multi-currency coin. De valuta's worden gedekt door bankreserves in de valuta in kwestie. Wie met de multi-currency in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk betaalt, betaalt in feite met LibraGBP.

Onder de leden van de Libra Association vallen Spotify, Coinbase, Uber, Shopify en nog 23 bedrijven. Meerdere bedrijven, zoals MasterCard, Booking.com, PayPal, eBay en Stripe stapten uit het consortium in de maanden voorafgaand aan de presentatie van het vernieuwde whitepaper. Facebook kwam medio 2019 met het eerste concept.