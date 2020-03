Facebook breidt betaalplatform voor Libra-tokens uit met euro en dollar

Facebook past zijn strategie voor een betaalplatform op basis van de Libra-tokens aan. De bedoeling is dat Facebook-gebruikers straks ook kunnen betalen met digitale versies van bestaande valuta zoals de euro en de dollar.

Facebook bevestigt tegen Reuters dat Facebook werkt aan betalingen in bestaande valuta maar dat het ook betalingen in Libra-tokens mogelijk gaat maken. Die reactie kwam na berichten op Bloomberg en The Information dat Facebook zijn Libra-strategie zou aanpassen. The Information schreef aanvankelijk dat het sociale netwerk mogelijk Libra niet op zijn platform zou introduceren, maar de site werkte die berichtgeving daarna bij.

Facebook meldt in verklaringen 'volledig toegewijd te blijven aan het Libra-project' en de Libra Association bericht nog steeds het doel te hebben van een wereldwijd betaalnetwerk. De uitbreiding met bestaande valuta zou het betaalplatform meer in lijn brengen met bestaande betaalmethoden. De aanpassing van de strategie zou wel tot vertraging leiden. Volgens geruchten komt de digitale portemonnee op Facebook nu in de herfst, enkele maanden later dan aanvankelijk gepland.

De aanpassingen komen na maanden van forse kritiek op de Libra-plannen, onder andere regulatoren en overheden. Die wilden dat de stablecoin onder streng toezicht zou gaan vallen, als deze al aangeboden zou mogen worden. Diverse partijen die het platform aanvankelijk ondersteunden, trokken zich daarop terug, waaronder Booking, PayPal, eBay, Visa en Mastercard.