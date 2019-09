Frankrijk meldt dat Facebooks Libra niet in Europa mag worden uitgebracht

De Franse minister van Financiën meldt dat het Libra-betaalmiddel zoals Facebook dat wil invoeren, geen toestemming krijgt om in Europa te worden uitgebracht. Hij wil dat de Europese Unie virtuele valuta gaat reguleren.

Minister Bruno Le Maire sprak donderdag volgens CNBC tijdens een bijeenkomst van de Organisation for Economic Co-operation and Development in Parijs uit dat er serieuze bezwaren zijn tegen de Libra. Volgens hem kan er geen sprake zijn van autorisatie van de ontwikkeling van het betaalmiddel op Europees grondgebied 'onder deze omstandigheden'.

Hij herhaalde eerdere bezwaren dat de virtuele munteenheid de soevereiniteit van de munteenheid van landen kan ondermijnen. Le Maire uitte eerder al kritiek op de Libra. Volgens critici zijn er risico's met betrekking tot witwassen en het financieren van onder andere terrorisme, naast mededingingsbezwaren.

Op vrijdag zei de Franse minister dat de omgang met virtuele valuta wat hem betreft op Europees niveau moet worden gereguleerd. Verder riep hij op om een Europese publieke virtuele munteenheid te ontwikkelen. Volgens Reuters gaf hij verder geen details over dit plan.

Officieel zit de in Genève, Zwitserland gevestigde non-profitorganisatie Libra achter het betaalmiddel, maar Facebook is de drijvende kracht erachter en heeft concrete plannen het betaalmiddel te gebruiken op zijn platform. De virtuele munteenheid krijgt een reserve van een collectie van banktegoeden 'in valuta van stabiele centrale banken', wat de stabiliteit moet garanderen. Eerder deze week schreef Coindesk dat de Libra Association de Libra in Zwitserland als betaalsysteem wil registreren.