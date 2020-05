Facebook hernoemt Calibra-wallet voor betaalmiddel Libra naar Novi

Facebook kondigt Novi aan, dat is een nieuwe naam voor de digitale portemonnee van het sociale netwerk, die eerder bekend stond als Calibra. De functionaliteit wijzigt volgens Facebook niet. Novi moet een wallet worden voor betaalmiddel Libra.

De naam Novi komt volgens Facebook van de Latijnse woorden novus en via, ofwel weg en nieuw. Waarom Facebook de naam Calibra schrapt, zegt het sociale netwerk niet. Naast een nieuwe naam krijgt de wallet ook een nieuw logo en heeft Facebook een Novi-website online gezet.

Facebook gaat een losse Novi-app ontwikkelen en een versie integreren in WhatsApp en Messenger. Gebruikers kunnen geld toevoegen aan de wallet en dat vervolgens naar andere gebruikers overmaken, of online aankopen doen. Om zich aan te melden voor de dienst moeten gebruikers een identiteitsbewijs overleggen.

Novi was al onderdeel van Facebooks Libra-aankondiging in juni vorig jaar, maar destijds onder de noemer Calibra. Het werd aangekondigd als een dienst om snel en eenvoudig geld over te maken. Aanvankelijk was Facebook van plan om een enkele stablecoin te introduceren voor betalingen, de zogenaamde Libra, maar na veel kritiek van toezichthouders en het verliezen van veel partners, werden die plannen in april dit jaar flink gewijzigd.

Volgens Facebooks nieuwe plannen gaat het betaalplatform meerdere single-currency stablecoins ondersteunen, naast een multi-currency coin. Uit de Novi-website blijkt dat er in ieder geval een koppeling is met de euro, de Britse pond en de Amerikaanse dollar. Het is nog niet bekend wanneer Novi uitkomt en wanneer Libra in gebruik genomen wordt. Facebook moet daar nog goedkeuring voor krijgen.