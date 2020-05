Spotify verwijdert limiet voor toevoegen van nummers aan bibliotheek

Spotify heeft de limiet op het aantal nummers dat abonnees kunnen toevoegen aan hun bibliotheek verwijderd. Tot nu toe was er een beperking van maximaal tienduizend nummers. De downloadlimiet van tienduizend nummers blijft bestaan.

Volgens Spotify is de dienst bezig met het beschikbaar maken van de unlimited library experience voor alle gebruikers. Gebruikers die nu nog een waarschuwing krijgen dat ze aan de limiet zitten, zouden dat binnenkort zien veranderen.

Spotify zegt dat er vanuit gebruikers al langer de wens was om de limiet op het aantal opgeslagen nummers te laten vallen. De dienst zegt niet waarom daar nu gehoor aan wordt gegeven. Het gaat om muziek die gebruikers 'leuk vinden' of toevoegen aan hun eigen Library binnen de app. Er is nog wel een limiet van tienduizend nummers per afspeellijst.

De downloadlimiet voor het offline luisteren van nummers blijft bestaan. Het aantal nummers dat kan worden opgeslagen in de bibliotheek was daaraan gelijk. In september 2018 rekte Spotify de downloadlimiet op, dat was daarvoor 3333 nummers per apparaat en nadien 10.000 nummers.

Update: In tegenstelling tot wat eerder in dit artikel stond, is de downloadlimiet niet verwijderd. Het artikel is daarop herschreven.