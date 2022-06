Spotify laat tot vijf abonnees samen naar gedeelde afspeellijst luisteren

Spotify breidt de bètatest van zijn Group Sessions-functie uit. Vanaf nu kunnen tot maximaal vijf Premium-abonnees op verschillende apparaten naar dezelfde muziek luisteren. Gebruikers moeten daarvoor een link met elkaar delen via een andere app.

Met de vernieuwde functie voor groepsessies kunnen gebruikers ongeacht waar ze zijn naar dezelfde muziek luisteren, ieder op een eigen apparaat. Deelnemers in een sessie kunnen de muziek pauzeren, stoppen, veranderen, of bijvoorbeeld nummers toevoegen aan een afspeellijst.

Group Sessions is te benaderen via het Connect-menu in de Spotify-app. Vanuit daar kunnen Premium-leden een link genereren en die met andere gebruikers delen, om zo een groep te vormen. De functie is volgens Spotify nog in bèta en kan de komende tijd veranderen.

In mei begon Spotify al een test met Group Sessions, maar daarbij konden gebruikers alleen samen muziek bedienen op één apparaat. Dat was bedoeld voor groepen gebruikers die bij elkaar in dezelfde ruimte zijn. De nieuwe methode werkt ook op afstand, waarbij iedereen op een eigen apparaat muziek luistert.