Google Stadia test gebruik gamestreamingdienst via 4g- en 5g-verbindingen

Google heeft een Stadia Experiment in het leven geroepen waarmee gebruikers van de streamingdienst games kunnen spelen via mobiele verbindingen. Dat was tot op heden alleen mogelijk met een wifi-verbinding.

Google zegt dat geïnteresseerde gebruikers aan het experiment mee kunnen doen door het handmatig in te schakelen in de Stadia-app op een Android-smartphone. Dat kan door op de avatar te klikken en bij het onderdeel Experiments de optie van het gebruik van mobiele data te selecteren. Google meldt hierbij niet hoeveel data er precies verstookt zal worden en bijvoorbeeld welke resolutie gebruikers kunnen verwachten.

De website 9to5Google schrijft op basis van eerdere bevindingen dat het gebruik van 4g of 5g voor het spelen van games via Stadia een dataverbruik van 2,7GB per uur kan opleveren. Dat zou gepaard gaan met een resolutie van 360 of 480p; 720p zou naar schatting ongeveer 4,5GB per uur verstoken en 1080p zou op 12,6GB uitkomen. Om de hoeveelheid data via 4g- of 5g-verbindingen te beperken, zou Google naast een lagere resolutie eventueel ook de framerate kunnen verlagen.

Tot op heden was het alleen mogelijk om Stadia-games via een wifi-verbinding te spelen, al was daar in de praktijk omheen te werken door een mobiele hotspot aan te maken en vervolgens een telefoon of laptop te verbinden. Spelen via mobiele verbindingen betekent dat het gebruik van de Stadia Controller niet mogelijk is, aangezien deze gebruik moet maken van hetzelfde wifi-netwerk als een aangesloten apparaat. Overigens gaf Microsofts Project xCloud-gamestreamdienst vanaf het begin al de mogelijkheid om een mobiele verbinding te gebruiken.