Topvrouw van Sony's God of War-gamestudio gaat nieuwe Google-studio leiden

Shannon Studstill is vertrokken bij de Santa Monica, de studio van Sony die de God of War-games maakt. Studstill krijgt de leiding over een nieuwe Google Stadia-studio die exclusieve games gaat ontwikkelen voor de streamingdienst.

De nieuwe studio komt te staan in Playa Vista in Californië en het is de tweede studio die onder de Stadia Games & Entertainment-vlag valt. Volgens Google gaat de nieuwe Stadia-studio exclusieve games maken met 'nieuwe gameplaymechanismen, creatieve manieren om samen te spelen en nieuwe manieren van interactie'. Concrete details maakt Google nog niet bekend.

Shannon Studstill krijgt de leiding over de nieuwe studio. Zij stond tot voor kort aan het hoofd van Sony's Santa Monica-studio, die met name bekend is van de God of War-games. Eind vorig jaar opende Google zijn eerste Stadia-studio in Montreal. Die studio wordt geleid door Jade Raymond, een voormalige topvrouw van Ubisoft. Ook die studio werkt aan exclusieve games voor Stadia waar nog geen details over bekend zijn.