Topvrouw van gesloten Stadia-studio werkt met nieuwe studio aan PlayStation-game

De Canadese gameontwikkelaar Jade Raymond is een onafhankelijke gamestudio gestart die een nieuwe PlayStation-game gaat maken. Raymond had de leiding over een van Googles eigen Studio voor Stadia-games, maar Google heeft die onlangs gesloten.

De nieuwe studio heet Haven Studios en is gevestigd in Canada. De studio gaat werken aan een nog onaangekondigde titel voor PlayStation-consoles. Op het PlayStation-blog vertelt Raymond dat zij velen van de 'getalenteerde gameontwikkelaars' met wie ze eerder heeft samengewerkt, bij elkaar gaat brengen.

Wie dat zijn, zegt ze niet. Op LinkedIn is te zien dat in ieder geval Daniel Drapeau, die verantwoordelijk was voor het ontwerp van Rainbow Six Siege en Splinter Cell: Blacklist, en die gameplay director was voor Shadow of the Tomb Raider, zich bij Raymond aansluit. Deze maand is hij gestopt bij Ubisoft en werkt hij bij Haven Studios.

Ook Paola Jouyaux, die producer was bij EA en Ubisoft, onder andere voor Battlefront II en Far Cry: Primal, en in de afgelopen jaren als producer bij Stadia werkte met Raymond, werkt sinds deze maand bij Haven Studios volgens haar LinkedIn-profiel.

Raymond is bekend van haar leidende rol bij Ubisoft in de ontwikkeling van de eerste Assassin's Creed-games en als uitvoerend producer van Watch Dogs. Ze werkte sinds maart 2019 voor Google als vice-president bij de Stadia-afdeling. Ze vertrok onlangs bij Stadia nadat Google besloot om beide eigen gamestudio's te sluiten.

Jade Raymond werkt al 25 jaar in de gamesector en wil graag terug naar de kern: het maken van games, schrijft ze in de blogpost. "Toen ik naging hoe mijn carrière van de afgelopen paar jaar eruit zag, en ik nadacht over wat ik nu moest gaan doen, kwam ik tot een simpele conclusie: ik moet teruggaan naar wat ik het allerleukst vind."

De eerste game waar Raymond aan werkte, was The Sims Online in 2002. In 2004 begon ze bij Ubisoft in Montreal en kreeg ze de leiding over de ontwikkeling van Assassin's Creed en Assassin's Creed II, Splinter Cell: Blacklist, Watch Dogs, Assassin's Creed Unity, Farcry 4 en als recentste The Mighty Quest for Epic Loot. In 2015 vertrok ze naar EA, waar ze onder andere verantwoordelijk werd voor Motive Studios, Visceral Games en de ontwikkeling van Star Wars: Battlefront II. Daar stopte ze in 2018.