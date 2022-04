Lead designer van Portal gaat aan de slag bij Xbox Game Studios

Kim Swift, de lead designer van de eerste Portal-game, gaat aan de slag bij Xbox Game Studios. Ze wordt daar senior director of cloud gaming. Swift werkte tot mei 2021 nog bij Googles Stadia Games & Entertainment-studio in Los Angeles.

Xbox kondigde de komst van Kim Swift op maandag aan op Twitter. Swift moet bij Xbox Game Studios werken om de 'innovatie te versnellen en samen te werken met onafhankelijke studio's om cloudgames te maken'. Xbox zet al langer in op cloudgaming; het bedrijf biedt onder andere Xbox Cloud Gaming als onderdeel van zijn Game Pass Ultimate-abonnement.

Swift is onder andere bekend voor haar werk bij Valve, waar ze Portal ontwierp. Kim Swift werkte ook mee aan de Left 4 Dead-serie en Half-Life 2-episodes. Na haar vertrek bij Valve in 2012 werkte ze onder andere aan puzzelgame Quantum Conundrum. Swift heeft ook gewerkt bij EA Motive, een studio die volgens geruchten op dit moment werkt aan een 'revival' van een oude EA-franchise.

Swift ging in 2019 aan de slag bij Stadia Games & Entertainment als game design director. Ze vertrok in mei 2021 bij dat bedrijf. Google besloot in februari om te stoppen met het ontwikkelen van first-party Stadia-games en sloot daarom zijn Stadia Games & Entertainment-studio's, hoewel 'de meeste' werknemers van deze studio's andere functies binnen Google aangeboden kregen. Swift is sinds juni aan het werk bij Xbox.