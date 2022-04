Facebook begint met uitrol van Clubhouse-achtige Live Audio Rooms-functie in VS

Facebook is op maandag begonnen met het uitrollen van zijn Clubhouse-kloon Live Audio Rooms. Het bedrijf doet dat vooralsnog in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt in Nederland en België.

Facebook kondigde zijn Live Audio Rooms-functie in april al aan, maar het bedrijf is op maandag begonnen met het uitrollen van de feature, schrijft The Verge. Met de functie kunnen gebruikers live een audiogesprek hosten met maximaal vijftig sprekers. Vervolgens kan een onbeperkt aantal gebruikers naar dat gesprek luisteren.

Gebruikers kunnen dergelijke gesprekken momenteel alleen hosten via de iOS-app van Facebook. Dat kan nog niet via de Facebook-app voor Android, maar gebruikers van dat mobiele OS kunnen wel deelnemen aan de Live Audio Rooms van anderen.

Verder kunnen gebruikers 'hun hand op steken', waarmee ze een verzoek kunnen indienen om als spreker deel te nemen aan het gesprek. Facebook-gebruikers krijgen verder notificaties als vrienden of volgers deelnemen aan een Live Audio Room.

Facebook maakt ook podcasts beschikbaar op zijn platform, zoals al werd verwacht. Daarmee kunnen podcastmakers een RSS-feed van hun podcast toevoegen aan hun Facebook-pagina. Vervolgens kunnen gebruikers naar die podcast luisteren en erop reageren binnen de Facebook-apps. Gebruikers kunnen ook fragmenten van dergelijke podcasts selecteren en delen op hun tijdlijn, mits de podcastmaker die functie toestaat.

Steeds meer grote socialemediabedrijven komen met een alternatief voor Clubhouse, een chatapp waarmee gebruikers audio-evenementen kunnen hosten die eind vorig jaar in opmars was. Spotify bracht vorige week bijvoorbeeld Greenroom uit en Twitter begon eind vorig jaar met het testen van Clubhouse-achtige Spaces. Ook Discord en Reddit hebben Clubhouse-alternatieven binnen hun platforms.