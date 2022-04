Facebook onthult eigen nieuwsbriefplatform Bulletin

Facebook heeft dinsdag een eigen nieuwsbriefplatform aangekondigd. Bulletin laat schrijvers nieuwsbrieven maken en versturen aan abonnees. Vooralsnog gaat Facebook geen geld vragen aan schrijvers die publiceren via Bulletin.

Met Bulletin wil Facebook de concurrentie met Substack aan gaan. Via Substack kunnen schrijvers hun volgers laten betalen voor hun nieuwsbrieven. Hierbij krijgt Substack een deel van de opbrengsten. Facebook lijkt een ander verdienmodel voor ogen te hebben, want schrijft op dit moment geen fee in te houden. Het is niet duidelijk of dit zo blijft.

In een interview met The Verge vertelt Mark Zuckerberg van Facebook dat Bulletin onafhankelijke schrijvers in staat moet stellen om hun werk aan een groot publiek te tonen. Het bedrijf heeft een aantal schrijvers aangetrokken voor de release van de dienst, waaronder Malcolm Gladwell, Tan France en Erin Andrews. De schrijvers die als eersten zijn aangesloten bij Bulletin, komen voornamelijk uit de VS.

Op dit moment kunnen schrijvers zich nog niet zelf aanmelden voor Bulletin, omdat de dienst nog in een bèta is. Alleen een select aantal schrijvers worden op dit moment toegelaten. Uiteindelijk moet het mogelijk worden voor schrijvers om zich aan te melden bij de dienst en een nieuwsbrief te beginnen.