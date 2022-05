Facebook verbant academici die verspreiding politieke advertenties onderzochten

Facebook heeft academici verbannen die onderzoek deden naar de verspreiding van politieke advertenties op het platform. Het bedrijf meldt dat de academici de gebruikersvoorwaarden van Facebook overtraden door data te scrapen.

Facebook stelt in een blogpost dat de academici de regels van het platform hebben overtreden met hun onderzoek. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen de 'accounts, Facebook-pagina's en toegang tot het platform' ontnomen van onderzoekers die deelnemen aan het Ad Observatory Project van New York University. Dat project doet middels een browserplug-in onderzoek naar de verspreiding van desinformatie, omdat Facebook niet nakijkt of politieke advertenties op het platform onwaarheden bevatten.

De academici probeerden er onder andere achter te komen waar dergelijke politieke advertenties vandaan komen en hoe ze gericht worden op gebruikers. Vrijwilligers kunnen de plug-in installeren, waarna deze automatisch gegevens verzamelt over welke politieke advertenties gebruikers te zien krijgen en waarom dat gebeurt. Daarmee willen de academici naar eigen zeggen onder andere inzichtelijk maken hoe desinformatie op Facebook wordt verspreid. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt op de website van het Ad Observatory Project.

Facebook schrijft zelf dat het bedrijf de onderzoekers heeft verbannen na 'herhaaldelijke pogingen om het onderzoek van NYU in overeenstemming te brengen met Facebooks voorwaarden'. Het bedrijf claimt dat de onderzoekers de privacy van zijn gebruikers schonden door gebruikersgegevens te scrapen met de plug-in. Facebooks voorwaarden verbieden het scrapen van gegevens zonder toestemming. "De onderzoekers hebben willens en wetens onze voorwaarden tegen scrapen geschonden en we hebben het afgelopen jaar veel moeite gedaan om hen dat uit te leggen."

"De onderzoekers verzamelden gegevens door een browserextensie te maken die was geprogrammeerd om onze detectiesystemen te omzeilen en gegevens te scrapen zoals gebruikersnamen, advertenties, links naar gebruikersprofielen en 'Waarom zie ik deze advertentie?'-informatie, waarvan sommige niet openbaar toegankelijk zijn op Facebook", schrijft een medewerker van het bedrijf.

De onderzoekers verzamelen naar eigen zeggen geen persoonlijke gegevens van vrijwilligers die de browser-plug-in installeren, zoals de gebruikersnamen of de vriendenlijsten van die gebruikers. De academici verzamelen wel gegevens over de adverteerders; vermoedelijk zijn dat de gescrapete gegevens waar Facebook op doelt in zijn statement.

Een van de academici meldt aan Bloomberg dat de onderzoeksgroep ontevreden is over de aanpak van Facebook. "Facebook legt ons het zwijgen op omdat ons werk vaak de aandacht vestigt op problemen op zijn platform", vertelt Laura Edelson, een promovendus die betrokken is bij het onderzoek van de NYU. "Facebook gebruikt de privacy van gebruikers, een kernovertuiging die wij in ons werk altijd voorop hebben gesteld, als voorwendsel om dit te doen."

Facebook schrijft in zijn statement dat het 'het ongeoorloofd scrapen van gegevens serieus neemt'. "Wanneer we gevallen van scraping vinden, onderzoeken we dit en nemen we maatregelen om ons platform te beschermen. Het Ad Observatory-project mag dan goedbedoeld zijn, maar de voortdurende schendingen van onze beschermingen tegen scraping kunnen niet genegeerd worden en moeten worden verholpen." Het bedrijf stelt verder dat het onderzoekers al mogelijkheden aanbiedt om onderzoeken uit te voeren op Facebook, en dat het dat blijft doen.