Moderators Facebook vragen in open brief om betere werkomstandigheden

Moderators van Facebook vragen in een open brief om betere psychologische ondersteuning, minder strikte geheimhoudingsovereenkomsten en meer openheid op de werkvloer. Ze hekelen ook het onderscheid dat wordt gemaakt tussen interne en externe moderators.

De auteurs schrijven aan het begin van hun open brief dat ze twijfelen of Facebook wel inzit over hun veiligheid en gezondheid. Ze stellen dat het bedrijf hen oneerlijk behandelt en dat het werk dat ze doen onveilig is. Om deze redenen hebben ze enkele eisen die ze opsommen.

Allereerst willen de auteurs van de brief dat Facebook de geheimhoudingsovereenkomsten minder strikt maakt. Deze overeenkomsten gaan volgens de auteurs niet enkel over de persoonlijke data van mensen die niet gedeeld mag worden en werkt een cultuur in de hand waarin een 'overdreven geheimzinnigheid' heerst. Waar de geheimhoudingsovereenkomsten wel over gaan, werd niet vermeld.

Vervolgens eisen de auteurs langdurige en adequate psychologische begeleiding voor alle moderatoren. "De inhoud die wij zien is niet ‘af en toe’ hard zoals Facebook claimt. Het is psychologisch schadelijk en vaak gewelddadig. Je kan niet ongedeerd naar huis gaan", schrijven de auteurs. "De psychologische ondersteuning die ons gegeven wordt, schiet tragisch tekort. Deze job mag ons niet onze mentale gezondheid kosten".

Ten slotte vraagt men dat Facebook alle moderatoren op gelijke voet behandelt. "Facebook schreef in een brief naar het Ierse parlement dat het werk van interne moderators complexer is dan dat van externe. Dit is misleidend. Het werk van externe moderators is even complex als dat van interne. Dit onderscheid moet vandaag stoppen", klinkt het.