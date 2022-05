Facebook gaf in 2020 23 miljoen dollar uit aan beveiliging Mark Zuckerberg

Facebook gaf vorig jaar 23,44 miljoen dollar uit aan de beveiliging van ceo Mark Zuckerberg. Dat blijkt uit een onderzoek van Protocol. Ook de kosten om andere ceo’s uit de techindustrie te beschermen, stegen het afgelopen jaar in vergelijking met 2019.

In 2019 gaf Facebook nog 20,46 miljoen dollar uit aan de persoonlijke beveiliging van Mark Zuckerberg, schrijft Protocol. Dat betekent dat Facebook in een jaar tijd 14,57 procent meer uitgaf om Zuckerberg te beschermen.

Sheryl Sandberg, de coo van Facebook, komt op de tweede plaats als het op kosten voor persoonlijke beveiliging aankomt. In 2020 trok het bedrijf 7,65 miljoen dollar uit om dit bestuurslid te beveiligen; in 2019 was dat 4,37 miljoen dollar. Er is dus een toename van 75 procent.

De ceo van Google, Sundar Pichai, neemt de derde plaats in. Aan zijn persoonlijke beveiliging werd in 2020 5,4 miljoen dollar gespendeerd, tegenover 3,34 miljoen dollar in 2019. Dat is 61,6 procent meer. De bescherming van John Zimmer, de medeoprichter van Lyft, kostte in 2020 31,1 procent meer met 2,06 miljoen dollar. In 2019 was dat 1,57 miljoen dollar. Evan Spiegel, de ceo van Snap, vervolledigt de top vijf. Snap gaf vorig jaar immers 1,67 miljoen dollar uit; in 2019 was dat nog 1,28 miljoen dollar. In 2020 gaf Snap dus 30,4 procent meer uit aan beveiliging voor Spiegel in vergelijking met 2019.