Zuckerberg: advertenties en neurale interfaces zijn belangrijk voor VR

Facebook denkt dat advertenties de beste manier zijn om virtual reality en VR-apps toegankelijk te houden. In de toekomst komen er volgens Mark Zuckerberg waarschijnlijk advertenties in Oculus-apps. Het bedrijf wil op termijn dat VR via een neurale interface kan worden bestuurd.

Er komen 'waarschijnlijk' advertenties in virtual reality te zien. Dat is nodig om het distributie- en ontwikkelingsmodel van VR in stand te houden. De uitspraken komen uit een gesprek dat Facebook-baas Mark Zuckerberg op Instagram had met de baas van VR en AR binnen het bedrijf. UploadVR heeft daar de transcriptie van. In het gesprek spreken de twee over hoe onder andere advertenties nodig zijn om VR een succes te maken. "Je gaat ze waarschijnlijk niet zo erg haten als je nu stelt", zegt Zuckerberg op de vraag of er advertenties in VR-producten komen.

Zuckerberg zegt dat de advertenties nodig zijn om het distributiemodel te ondersteunen. "Vraag iedere kleine ontwikkelaar hoe belangrijk het is om zijn game te promoten. Die promotie is belangrijk voor ze." Daarnaast zijn advertenties nodig om 'de economie binnen VR te ondersteunen'. "Dat betekent niet dat ze slecht of opdringerig moeten zijn, het is aan ons om te zorgen dat ze dat niet zijn. En advertenties drukken ook de kosten, zowel van de content als van de hardware waar ze op werken."

In het gesprek speculeert Zuckerberg ook over een mogelijke 'neurale interface' om een virtuele wereld te bedienen. Hij denkt dat dat een belangrijk einddoel van virtual reality is. Input is volgens hem minstens zo belangrijk als de output, waar volgens Zuckerberg de meeste mensen izch nog op richten. "Pc's worden gedefinieerd door hun toetsenbord en muis, en telefoons door multitouch en swipen. De grote vraag is hoe je de interface in AR en VR gaat bepalen?" De 'heilige graal' daarbij is een neurale interface. "Iets waar je alleen maar aan denkt, en je gedachten vertellen de computer vertellen hoe iets moet en dat gebeurt dan ook." Zuckerberg zegt dat Facebook daar momenteel al veel onderzoek naar doet.

Een dergelijke neurale interface ziet volgens de ceo niet 'wat een persoon denkt'. Hij vergelijkt het proces met hoe het brein nu al signalen aan het lichaam geeft. "Wat je moet proberen is om een persoon de mogelijkheid te geven een hersensignaal af te geven. Dan heb je geen fysieke controller meer nodig." Zuckerberg denkt dat dat een oplossing 'voor de lange termijn' is, maar dat het team dat daar binnen het bedrijf aan werkt 'goede voortgang maakt'.