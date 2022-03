Deel van dram-productie van SK Hynix bevat defecten

Een deel van de dram-componenten van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix bevat defecten. Dat heeft het bedrijf toegegeven na vragen van The Register. Volgens het bedrijf gaat het om 'een aantal dram-producten'.

SK Hynix reageert op eerdere geruchten die circuleerden in Zuid-Korea dat 240.000 dram-wafers van het merk defect zouden zijn. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap schreef dat dat zou neerkomen op een verlies van omgerekend 1,4 miljard euro. Het aandeel van SK Hynix kelderde onmiddellijk op de beurs van Seoul.

In een statement aan The Register schrijft het bedrijf dat de geruchten overtrokken zijn. Er zijn wel defecten, maar bij een beperkt aantal dram-componenten. Hoeveel precies, dat kan het bedrijf nog niet zeggen, maar het schat dat het er niet meer zijn dan bij een gewone kwaliteitscontrole. Het bedrijf is in gesprek met klanten die problemen hebben gemeld.

Volgens het bedrijf is de schaal van het verlies 'totaal overtrokken' en 'absoluut niet waar'. Het bedrijf maakt maandelijks zo'n 1,8 miljoen wafers, waarvan tachtig procent op dram-componenten is gericht. Als 240.000 wafers stuk zijn, zou dat tussen een zevende en een achtste van de totale maandelijkse productie zijn. Dat aantal klopt dus niet volgens het bedrijf. SK Hynix heeft aangifte gedaan bij de Zuid-Koreaanse politie om uit te zoeken wie het gerucht verspreid heeft.