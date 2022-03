SK Hynix mag nandgeheugendivisie van Intel overnemen

SK Hynix heeft van de Chinese markttoezichthouder toestemming gekregen om Intels nand- en ssd-activiteiten over te nemen. Daarmee heeft het bedrijf alle benodigde toestemmingen gekregen van relevante mededingingsautoriteiten.

SK Hynix meldt op zijn website dat de State Administration for Market Regulation in China recent toestemming heeft gegeven voor de overname. Daarmee is het laatste obstakel voor de overname uit de weg, schrijft ook Bloomberg. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar al groen licht van autoriteiten in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Taiwan, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Ook de Europese Commissie gaf eerder dit jaar toestemming voor de overname. Het bedrijf gaf eerder al aan dat het verwachtte eind 2021 alle benodigde toezeggingen te hebben om de overname te mogen afronden.

De Chinese mededingingsautoriteit stelt enkele voorwaarden aan de overname. Zo mag SK Hynix op de Chinese markt geen onredelijke prijzen vragen voor PCIe- en SATA-enterprise-ssd's. Ook moet SK Hynix zijn productie van PCIe- en SATA-ssd's blijven uitbreiden in de vijf jaar nadat de overname officieel is afgerond. SK Hynix moet daarnaast alle producten blijven leveren aan China en mag Chinese klanten ook niet dwingen om uitsluitend producten van het bedrijf aan te schaffen. Het bedrijf wordt daarnaast verboden om deals te sluiten met concurrenten in China waardoor concurrentie wordt uitgesloten of beperkt.

De overname door SK Hynix is 9 miljard dollar waard. Het is de grootste overname die de geheugenfabrikant tot nu toe heeft gedaan. Het bedrijf betaalt eind dit jaar de eerste 7 miljard dollar, waarmee het de ssd-divisie en de Chinese Dalian-productiefaciliteit voor nandgeheugen krijgt van Intel. In 2025 volgt de resterende 2 miljard dollar, voor intellectueel eigendom rond de productie en het ontwerp van nandflashwafers en voor de overgang van het personeel. Met de overname wordt SK Hynix hiermee de op een na grootste producent van nandgeheugen. Samsung, ook een Zuid-Koreaans bedrijf, blijft de grootste nandgeheugenfabrikant.