Geheugenmaker SK hynix draaide vorig kwartaal recordverlies van 2,3 miljard euro

SK hynix noteerde afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 2,3 miljard euro. Dat is een record voor het bedrijf sinds de overname van hynix door SK Group. De geheugenfabrikant verwacht in de tweede helft van dit jaar een rebound op de markt.

SK hynix draaide in het eerste kwartaal van 2023 een omzet van 5,088 biljoen won, wat neerkomt op 3,45 miljard euro. Het operationele verlies was omgerekend 2,30 miljard euro en het nettoverlies kwam neer op 1,75 miljard euro. Dat is het grootste kwartaalverlies dat de geheugenfabrikant heeft genoteerd sinds de overname van hynix door het Zuid-Koreaanse SK Group in 2012, schrijft persbureau Reuters. Het is het tweede kwartaal op een rij dat SK hynix verlies draait; in het laatste kwartaal van vorig jaar draaide het bedrijf 1,29 miljard euro verlies. Begin vorig jaar noteerde de geheugenmaker een winst van 1,97 miljard euro.

Het verlies volgt op een terugvallende vraag naar geheugenchips, waardoor overschotten zijn ontstaan en de prijzen van geheugenchips steeds verder dalen. SK hynix en marktleider Samsung besloten daarom hun geheugenproductie te verminderen. SK hynix zegt dat het bedrijf dit kwartaal geen hogere prijzen verwacht vanwege de huidige vraag. "Maar nu de effecten van de productieverlagingen vanaf het tweede kwartaal zichtbaar worden, verwachten wij dat de vraag- en aanbodsituatie vanaf het derde kwartaal zal verbeteren." Tweakers schreef onlangs een artikel over de dalende geheugenprijzen.

SK hynix verwacht in de tweede helft van 2023 betere omstandigheden op de geheugenmarkt. De overtollige voorraden voor consumentenproducten zouden afgelopen kwartaal al gekrompen zijn en dat zou in het huidige kwartaal doorzetten in de hele geheugenmarkt. Het bedrijf verwacht ook dat de groei van de servermarkt voor het trainen van AI-modellen als ChatGPT een positieve invloed op de vraag zullen hebben.