SK hynix begint massaproductie 24GB Lpddr5x-geheugenchips voor smartphones

Zuid-Koreaanse geheugenmaker SK hynix is begonnen met de massaproductie van zijn 24GB Lpddr5x-geheugenchips. Het zijn de eerste geheugenchips met een dergelijke capaciteit. De chips zijn bedoeld voor gebruik in mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets.

De 24GB Lpddr5x-modules van SK hynix worden vanaf nu geleverd aan klanten, schrijft de geheugenmaker in een persbericht. De geheugenmodules draaien op een spanning van 1,01 tot 1,12V, wat overeenkomt met de specificaties van geheugenstandaardenorganisatie Jedec. De chips kunnen volgens SK hynix tot 68GB/s per seconde verwerken.

De chips worden volgens SK hynix geproduceerd met een HKMG2-proces, waarmee een materiaal met een hoge diëlektrische constante wordt gebruikt in de isolerende laag in dram-transistors. Dit moet onder meer lekstromen voorkomen en de capacitance van de transistors verbeteren. HKMG2 verlaagt daarmee het stroomverbruik en verhoogt de snelheden.

De 24GB-dramchips worden voor het eerst gebruikt in de OnePlus Ace 2 Pro, die onlangs is aangekondigd en binnenkort uitkomt voor de Chinese markt. De chips worden op termijn naar verwachting ook gebruikt in andere smartphones, hoewel SK hynix geen concrete voorbeelden noemt.