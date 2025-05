SK Hynix onthult DDR5-geheugenmodules van 48 en 96GB voor servers -update

SK hynix kondigt tijdens de Intel Innovation Conference twee varianten van zijn DDR5-rdimm-geheugenmodules aan met capaciteiten van 48 en 96 gigabyte. De geheugensticks zijn bedoeld voor serversystemen en cloudtoepassingen. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

De 24Gbit DDR5-geheugenmodules hebben een klokfrequentie van 5600 of 6400MHz en maken gebruik van het registered dual in-line memory module-principe. Op deze manier wordt een schrijf- of leesopdracht 'geregistreerd' of gebufferd voordat deze bij de daadwerkelijke dram aankomt. Dit zorgt ervoor dat rdimm-werkgeheugen stabieler en beter schaalbaar is en wordt om die reden doorgaans voor servers gebruikt.

De capaciteit van de geheugenmodules is opvallend, aangezien het gebruikelijk is dat ramgeheugen bestaat uit individuele modules van doorgaans 8, 16, 32, 64 of eventueel 128GB. Volgens Tom's Hardware zijn opslaghoeveelheden van bijvoorbeeld 48 of 96 gigabyte handig voor serverbeheerders omdat het geheugen zo beter afgestemd kan worden op de benodigde hoeveelheid ram per core van een serverchipset. Daarom zouden ook Micron en Samsung dergelijke configuraties geheugenmodules aan het ontwikkelen zijn.

SK hynix onthult tijdens het evenement ook conventionele DDR5-geheugenmodules met 'binaire' hoeveelheden werkgeheugen; onder meer modules met een geheugencapaciteit van 32, 64, 128 en maximaal 256 gigabyte werden tegelijkertijd gepresenteerd, aldus Serve The Home.

Afbeelding via Server The Home

Update, maandag: In het oorspronkelijke artikel stond onterecht dat SK hynix ook geheugenmodules van onder meer 1, 2 en 4GB onthulde, maar dit is foutief van het bronmedium overgenomen. Er zijn minimaal capaciteiten van 32GB beschikbaar. Het artikel is aangepast. Met dank aan dasiro.