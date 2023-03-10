G.Skill komt in april met DDR5-8000-geheugenset van 48GB

G.Skill introduceert een nieuwe Trident Z5-geheugenset. Deze DDR5-kit krijgt een totale capaciteit van 48GB en haalt snelheden tot 8000 megatransfers per seconde. De geheugenset komt volgende maand uit; G.Skill deelt nog geen adviesprijs.

Volgens G.Skill bestaat de nieuwe Trident Z5 RGB-set uit twee dimms van ieder 24GB. De set haalt de snelheden van 8000MT/s met cl-latency's van 38-48-48-127, claimt de fabrikant. Het geheugen ondersteunt Intel XMP 3.0-overklokprofielen om de beloofde specificaties te halen. Tijdens een test in combinatie met een Intel Core i9-13900K-cpu haalde de dimms lees- en schrijfsnelheden van rond de 120GB/s, claimt de fabrikant. De dimms zijn wat uiterlijk betreft verder identiek aan de Trident Z5 RGB-DDR5-modules die al langer beschikbaar zijn.

G.Skill zegt dat de DDR5-8000-set in april wereldwijd beschikbaar komt voor consumenten. Het bedrijf deelt echter geen adviesprijzen. Het bedrijf toonde eerder al DDR5-8000-sets van 32GB. Daarvan staan momenteel geen prijzen in de Pricewatch, maar deze sets waren eerder dit jaar beschikbaar tegen prijzen van rond de 600 euro. Verschillende andere fabrikanten introduceerden onlangs ook al geheugensets met 24GB- en 48GB-geheugenmodules, waaronder Corsair en Micron, hoewel die sets lager geklokt waren.