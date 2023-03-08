'AM5-platform start OS niet op met DDR5-geheugendimms van 24 en 48GB' - update

Het lijkt erop dat het AM5-platform nog niet gereed is voor de DDR5-geheugenmodules met capaciteiten van 24 en 48GB. Een gebruiker laat zien dat hij met een ASUS ROG Strix B650-E-moederbord wel in het bios kwam, maar dat het systeem niet verder startte.

Het Twitter-account van MEGAsizeGPU laat zien dat zijn ROG Strix B650-E-moederbord in combinatie met een Ryzen 5 7600X-processor met twee individuele dimms van 24GB (Corsair Vengeance DDR5-5600 48GB) niet normaal kan starten naar het besturingssysteem; hij komt niet voorbij de Boot Manager en krijgt een foutmelding te zien. Volgens deze gebruiker moeten AMD en moederbordfabrikanten een nieuwe biosversie uitbrengen om dit op te lossen. Wel is zichtbaar dat het bios normaal toegankelijk is, beide modules herkent en correcte informatie geeft over de snelheid en de totale geheugencapaciteit.

In de afgelopen maand zijn geheugenfabrikanten zoals Corsair begonnen met het introduceren en uitbrengen van DDR5-geheugensets met individuele dimms van 24 en 48GB, waarmee capaciteiten tot 192GB mogelijk zijn. Fabrikanten als MSI en Gigabyte hebben al laten weten dat specifiek hun Intel 700- en 600-moederborden gereed zijn voor de DDR5-modules, maar dergelijke aankondigingen voor AMD-platforms deden ze niet.

Technisch gezien hebben AMD's Ryzen 7000-processors een geheugenlimiet van 128GB, wat tot een tijdje geleden ook gold voor de Intel Core-cpu's van de twaalfde en dertiende generatie. Nu deze Intel-processors tot 196GB kunnen ondersteunen, wordt dit wellicht ook mogelijk bij AMD.

Update 9-3: In een tweet suggereert chi11eddog, die eerder correcte informatie over toekomstige MSI-moederborden naar buiten bracht, dat AMD eraan werkt om ondersteuning voor 24GB-modules toe te voegen met de toekomstige AGESA-versie 1.0.0.7. Op dit moment is 1.0.0.6 de nieuwste AGESA.