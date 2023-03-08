'AM5-platform start OS niet op met DDR5-geheugendimms van 24 en 48GB' - update

Het lijkt erop dat het AM5-platform nog niet gereed is voor de DDR5-geheugenmodules met capaciteiten van 24 en 48GB. Een gebruiker laat zien dat hij met een ASUS ROG Strix B650-E-moederbord wel in het bios kwam, maar dat het systeem niet verder startte.

Het Twitter-account van MEGAsizeGPU laat zien dat zijn ROG Strix B650-E-moederbord in combinatie met een Ryzen 5 7600X-processor met twee individuele dimms van 24GB (Corsair Vengeance DDR5-5600 48GB) niet normaal kan starten naar het besturingssysteem; hij komt niet voorbij de Boot Manager en krijgt een foutmelding te zien. Volgens deze gebruiker moeten AMD en moederbordfabrikanten een nieuwe biosversie uitbrengen om dit op te lossen. Wel is zichtbaar dat het bios normaal toegankelijk is, beide modules herkent en correcte informatie geeft over de snelheid en de totale geheugencapaciteit.

In de afgelopen maand zijn geheugenfabrikanten zoals Corsair begonnen met het introduceren en uitbrengen van DDR5-geheugensets met individuele dimms van 24 en 48GB, waarmee capaciteiten tot 192GB mogelijk zijn. Fabrikanten als MSI en Gigabyte hebben al laten weten dat specifiek hun Intel 700- en 600-moederborden gereed zijn voor de DDR5-modules, maar dergelijke aankondigingen voor AMD-platforms deden ze niet.

Technisch gezien hebben AMD's Ryzen 7000-processors een geheugenlimiet van 128GB, wat tot een tijdje geleden ook gold voor de Intel Core-cpu's van de twaalfde en dertiende generatie. Nu deze Intel-processors tot 196GB kunnen ondersteunen, wordt dit wellicht ook mogelijk bij AMD.

Update 9-3: In een tweet suggereert chi11eddog, die eerder correcte informatie over toekomstige MSI-moederborden naar buiten bracht, dat AMD eraan werkt om ondersteuning voor 24GB-modules toe te voegen met de toekomstige AGESA-versie 1.0.0.7. Op dit moment is 1.0.0.6 de nieuwste AGESA.

DDR5
De door MEGAsizeGPU gebruikte set van twee DDR5-modules

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 16:18 58

08-03-2023 • 16:18

58

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Reacties (58)

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latka 8 maart 2023 16:22
Dit is 1 twitteraar met een probleem met Windows op 1 moederbord. Hoe breed is het probleem? Ik kan me niet voorstellen dat Corsair niet zelf de moeite heeft genomen de dimms in een machine te doen en te testen. Dus ik ben zeer skeptisch over de impact van dit probleem op een grotere groep gebruikers.
Webdoc @latka8 maart 2023 16:33
Het zal inderdaad eerder het geval zijn dat een bepaalde checksum/integriteit check besluit dat 48GB nooit tot 2 DIMMs mag leiden en er dus niet werkend geheugen en/of een configuratie-error is. 3 zou OK zijn, 6 ook, of 2 DIMMs moet 32 of 64 worden. Vermoed dat dit zo met een extra "elseif (Memory == 49152 AND Sum(DIMM) == 2) Boot = True" gefixed is ;)
!mark @Webdoc8 maart 2023 17:04
Dat lijkt me wel heel raar gezien een module van 32GB en een van 16GB ook tot 48GB leidt.

Configuraties als 4+2, 8+4, or 16+8 hebben in het verleden ook altijd gewerkt op zo'n beetje elk platform.
supersnathan94 @!mark8 maart 2023 18:16
Maar niet onder dual channel. Asymmetrische configuraties worden normaliter op single channel gedraaid dus mogelijk is dat nog een dingetje.
hans3702 @supersnathan948 maart 2023 18:51
@supersnathan94 ik denk dat je Flexmode vergeet of niet kent:
Capacity (e.g. 1024 MB). Certain Intel chipsets support different capacity chips in what they call Flex Mode: the capacity that can be matched is run in dual-channel, while the remainder runs in single-channel.

Wikipedia
Google

Al lijkt het iets uit het core 2duo tot de chipset van voor de 4e gen Intel CPU's te zijn.

Mijn keuze is om altijd een stapje hoger te gaan zitten dan gangbaar waardoor ik tijdens de gebruiksduur van de PC altijd genoeg en snel geheugen heb.
supersnathan94 @hans37028 maart 2023 19:29
Maakt niet uit. De dual channel hoeveelheid is dan dus nog steeds een matched pair.

Dus 4+2 wordt dan nog steeds 2+2 en dan +2
GeertBoer @hans37029 maart 2023 11:21
Certain Intel chipsets
latka @Webdoc8 maart 2023 16:57
Net een vm met 24,2gb geheugen aangemaakt. Die start ook gewoon.
Damic @latka8 maart 2023 20:03
Een vm heeft een software bios, is niet hetzelfde als een hardware bios.
latka @Damic8 maart 2023 20:10
De bios is klaar: er staat een windows bootscherm melding.
Remzi1993 @latka8 maart 2023 21:01
Die VM kan het wel supporten, maar de hardware kan iets anders supporten of niet. Dat hangt van de fabrikant af. Ik weet niet hoe ik het je kan uitleggen aangezien je niet snapt dat een virtual machine een virtualisatie is en die kunnen onafhankelijk van de host allerlei dingen ondersteunen, maar dat wil niet zeggen dat de host of een ander moederbord hetzelfde ondersteund.
latka @Remzi19938 maart 2023 22:28
Kijk naar de tweet: bios werkt. Windows bootloader staat op het scherm. Als windows een issue zou hebben met rare geheugen aantallen dan zou de vm test dat ook moeten laten zien. De vm boot. De tweet laat zien dat de hw ook geen issue heeft met 2*24gb geheugen. Weinig aab uit te leggen. Mijn test was erop gericht of windows met zo'n rare hoeveelheid geheugen overweg kan.
Remzi1993 @latka9 maart 2023 06:45
Dan moet je dat duidelijker aangeven. Windows kan sowieso overweg met veel werkgeheugen. Ze limiteren het alleen kunstmatig op bepaalde Windows versies.
batteries4ever @latka9 maart 2023 12:01
Softwarematig kan er van alles, maar daaronder ligt gewone hardware die wel b.v. 16+16 GB is en het BIOS er dus mee om kan gaan. Er staaat weliswaar dat het BIOS draait maar ik denk dat het sterft zodra die "exotische" hoeveelheid geheugen door het BIOS toegewezen moet worden.
latka @batteries4ever9 maart 2023 12:59
Hmm, zo werkt het niet helemaal meer. De bios wijst niet zoveel toe na de handover aan het OS (of de bootloder). Als de bios (uefi) verkeerde informatie doorgeeft over de memory layout zou het nog een issue kunnen zijn.

Ik ben er overigens nog wat verder ingedoken en ik zie dat zowel Asus als ASrock voor hun Intel borden updates uitgebracht hebben met support voor dit soort dimms. Dus blijkbaar speelt er iets meer. De tweet gaf te weinig informatie om iets mee te kunnen behalve speculeren, maar blijkbaar spelen er op zowel AMD als Intel platformen issues met deze modules.
Kevinp @latka8 maart 2023 16:29
Daarnaast publiceren mobo fabrikanten atlijd compatible dims. En ja mogelijk heb je een bios update nodig.
latka @Kevinp8 maart 2023 16:56
Nadeel van die lijstjes is dat ze heel beperkt zijn en vrijwel nooit bijgewerkt worden na release. Ik gebruik dan ook liever de compatibility list van de geheugen leverancier als uitgangspunt.
Kevinp @latka8 maart 2023 18:21
Oke mee eens. Hoewel ik best goede ervaring heb met die lijstjes. In ieder geval met bekende geheugen merken.

Misschien is het ook echt simpel zo dat dat het enige is wat ze testen. Dan kunnen geheugen fabrikanten het ook testen dat is in hun voordeel.
locke960 @latka8 maart 2023 21:18
Het doel van die lijstjes is niet om jou te helpen compatibel geheugen te vinden, maar om de schuld af te kunnen wijzen als jou geheugen niet werkt. </cynisch>

De geheugenboeren hebben er veel belang bij dat je hun geheugen kunt vinden, dus die willen wel updaten.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 24 juli 2024 00:40]

SkyStreaker @latka8 maart 2023 17:48
Klopt! Ik draai (4x8GB, 32GB) G.Skill Ripjaws V F4-3600C14D-16GVKA op CL14-3733 en ietwat strakkere subtimings. Deze staan niet in de QVL. Die had ik draaiend met OC's op een MSI x570 Gaming+ met de volgende CPU's:

3200G, 3400G, 4650G Pro. 4750G Pro, 5600x, 5800x, 5900x en nu een 5700x - nooit problemen gehad met het geheugen whatsoever. Dat bewijst wel dat de lijst incompleet is of blijft.

Ik overweeg inmiddels een 5800X3D, op zich wel nieuwsgierig :)

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 24 juli 2024 00:40]

GeertBoer @SkyStreaker9 maart 2023 11:23
Vraagje, waarom zou je niet voor https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details gaan? 100 euro per stick goedkoper... Oprechte interesse
SkyStreaker @GeertBoer9 maart 2023 16:13
Voor mij ging het meer om de behoorlijk lage latency, de overklokbaarheid en de timings. Deze komen de APU (ofwel de ingebakken GPU) ten goede. Ik heb dit niet tegenover langzamer geheugen getest, maar bij strakkere timings e.d. kreeg wel degelijk een paar FPS meer.
dasiro @latka8 maart 2023 16:38
inderdaad, de conclusie dat heel het platform het dan maar niet ondersteund is ook redelijk kort door de bocht en de user zelf geeft schrijft die quote ook nergens neer, buiten het feit dat het moederbord het nog niet ondersteund, wat duidelijk is, want anders had dit setje op de compatibility list gestaan (al staat daar ook een hoop niet op dat toch werkt)

[Reactie gewijzigd door dasiro op 24 juli 2024 00:40]

LOTG @latka8 maart 2023 17:07
Ik kan me niet voorstellen dat Corsair niet zelf de moeite heeft genomen de dimms in een machine te doen en te testen.
Op de site van Corsair word alleen 13th gen Intel genoemd, kan dus dat ze het inderdaad gedaan hebben en de zelfde conclusies hebben.

Edit :
Na wat verder zoeken word ook alleen Intel genoemd bij de compatibility voor deze modules.
Compatibility
Intel 600 Series,Intel 700 Series

[Reactie gewijzigd door LOTG op 24 juli 2024 00:40]

oks @latka8 maart 2023 18:23
Mijn ervaring nu is dat je met een AMD moederbord echt wel moet kijken naar de compatibiliteitslijst. Ik had twee keer 32Gb gekocht met XMP en den hele rataplan. In mijn gloednieuwe Asus moederbord gestoken. Niks Nada. Het gele lampje van: probleem met geheugen bleef branden. Vernieuwen naar laatste versie Bios hielp allemaal niet.... Met mijn oude AMD moederbord Ryzen 1700 zelfde soort gedoe toentertijd. Erg vervelend als je popelt om je nieuwe machine te starten. Dus een gewaarschuwd mens etc.
Scriptkid @latka8 maart 2023 17:16
Daar hebben we de Approved and tested lijsten voor toch,
eliasje @latka8 maart 2023 21:46
:)

[Reactie gewijzigd door eliasje op 24 juli 2024 00:40]

JWL92 8 maart 2023 17:11
even geklikt op de twitter link....

Windows geeft gewoon n boot error wegens hardware change... 8)7

Heeft ie al n fresh install geprobeerd?
Frietsaus @JWL928 maart 2023 20:00
Ja dat scherm krijg je dus nadat Windows meerdere keren niet kon opstarten... Hij zat waarschijnlijk in een boot loop.
Damic @Frietsaus8 maart 2023 20:03
M.a.w. het is Windows dat moeilijk doet en niet de bios.
Frietsaus @Damic10 maart 2023 22:59
Nee, Windows start niet op omdat er ergens anders iets mis gaat. Iets met oorzaak en gevolg...

Een AGESA update zal dit zeer waarschijnlijk fixen. Het zal niet de eerste keer zijn dat AMD bugs fixt via AGESA.

[Reactie gewijzigd door Frietsaus op 24 juli 2024 00:40]

youridv1 @JWL929 maart 2023 08:24
Volgensmij heeft de persoon helemaal niks geprobeerd verder. Die was gewoon aan het klooien met nieuwe hardware en kwam tot de conclusie dat zijn specifieke combi niet werkt in windows en dat was het dan ook wel.

Waarom tweakers het nodig vond om een tweet van een persoon met een screenshotje van de bootloader van windows op de frontpage te zetten weet ik niet zo goed.

Er staan nu 3-4 alinea's die eigenlijk heel weinig inhoud hebben. Want het enige wat er staat is:
- Er bestaan nu ook 24 en 48GB dimms
- Geen enkele fabrikant heeft ze nog goedgekeurd voor AMD
- Bij 1 twitteraar werkt het niet, op AMD, zie punt hierboven
Lijkt mij niet voldoende voor een artikel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 00:40]

skelleniels 8 maart 2023 16:39
In hoeverre is dit geverifieerd? Ik kan alleen maar uit het nieuwsbericht afleiden dat men uitgaat van de ervaring van 1 gebruiker...
Roel1966 8 maart 2023 18:12
Ik vind zelf de kop van het artikel ook wel erg richting sensatiegericht want op het 1ste ogenblik dacht ik dat het om een hele serie systemen ging. Blijkt uiteindelijk dan 'maar' om 1 systeem te gaan waarbij ook totaal onduidelijk is of het wel puur en alleen aan AMD ligt. In de Tweet staat ook verder niet wat diegene nog verder getest heeft en zelfs geeneens of getest is met een verse Windows installatie.

Mij lijkt om definitief met zekerheid te kunnen zeggen of het iets specifieks voor AMD is dat dan heel wat meer getest zal moeten worden. Zit b.v. de cpu goed in het socket en werken andere modules wel goed wat al 1 van de 1ste testen is. Is b.v. Windows opnieuw geïnstalleerd of met b.v. een andere ssd getest, ander chipset etc... etc....

Wel is het zo dat ik mij nog kan herinneren dat bij de 1ste AMD Zen serie er ook compatibiliteitsproblemen met geheugen was. Zelfs ook in de latere Zen series waren niet altijd alle dimms compatibel dus in die zin ligt het wel een beetje in de lijn. Maar evenzogoed, ben ook wel benieuwd er naar hoe het nu staat met Intel systemen.
Villean 8 maart 2023 16:38
Ik hoop dat er een fix komt. 128GB is gewoon weg te weinig voor het werk dat ik erop doe.
The Chosen One @Villean8 maart 2023 16:45
Lees het artikel nog eens, het gaat heel ergens anders over en die fix die jij wilt gaat er niet komen. Dan zijn er ander opties waar je tot 2TB ram kunt hebben.
itcouldbeanyone @The Chosen One8 maart 2023 19:26
Zowiezo meer dan 128gb zou je we meer dan dual channel willen.
Ventieldopje @Villean8 maart 2023 16:46
Dan gaat 192GB toch ook niet veel uitmaken? Je kan dan beter kijken naar een threadripper, dan kun je er véél meer bij prikken.
Arrigi @Villean8 maart 2023 16:49
Beide consumentenplatformen ondersteunen volgens beide producenten maar 128GB max. Je mag hopen, maar als je dat gekocht hebt met het plan om meer te gebruiken heb je iets niet goed gedaan.

Koop een leuke Threadripper of Xeon W.
youridv1 8 maart 2023 16:36
Een vriend van mij gebruikt 2x32GB op een AM5 platform en heeft nul problemen. Dit is echt heel erg N=1 zeg.
Niet alleen maar 1 gebruiker, maar ook nog eens maar 1 geheugen kit en 1 moederbord.

Deze kit uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF556C40BBAK2-64
Dit bord uitvoering: ASUS TUF Gaming B650M-PLUS
Deze CPU uitvoering: AMD Ryzen 7 7700X Boxed
Werkt gewoon wel. Dus het is in ieder geval geen grens aan de maximale geheugen capaciteit die op AM5 stabiel te krijgen is, bedoel ik hiermee te zeggen.

Dus het is jammer dat 1 persoon op twitter een boot probleem heeft, maar nieuwswaardig is het niet.

Overigens ook een beetje apart dat hij vindt dat AMD en de mobo fabrikant een bios update moeten uitbrengen, terwijl er in de bios niks aan de hand is. "Windows komt niet voorbij de bootloader" Wat vervelend, maar heb je misschien geprobeerd een ander OS te booten zoals linux? Zonder die test kun je niet uitsluiten dat windows bijvoorbeeld niks met 24GB dimms kan

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 00:40]

Ventieldopje @youridv18 maart 2023 16:39
Waar slaat dit op? Dit gaat om geheugen modules van 24GB en 48GB, niet van de gebruikelijke 8/16/32GB modules.
youridv1 @Ventieldopje8 maart 2023 16:41
En dat is interessant omdat? Het werkt bij één persoon niet en er staat in het artikel verder niet of het geheugen dat hij gebruikt uberhaupt op de QVL staat.

Even snel gegoogled, hieronder de QVL van het moederbord in kwestie en verrassing, daar staan geen kits op met dimms van 24GB.
https://rog.asus.com/nl/m...odel/helpdesk_qvl_memory/

Dus klinkt een beetje kort door de bocht, maar de persoon die dit op twitter meldt heeft dus gewoon een configuratie aangesloten die unsupported is, met een nieuw soort dimm waar nog niets over bekend is. Dat dat niet zomaar werkt zat er natuurlijk dik in.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 00:40]

Ventieldopje @youridv18 maart 2023 16:43
Nou omdat het een capaciteit is die voorheen nooit voor kwam op 1 dimm, wat goed kan verklaren waarom er problemen mee zullen optreden. Zeker omdat je zoals het artikel al vermeld met 4x48 GB over de "grens" van 128GB kan gaan en het onbekend is of dat nou wordt ondersteund of niet. Mogelijk dus dat dit met een BIOS update straks ook kan.
Werkt gewoon wel. Dus het is in ieder geval geen grens aan de maximale geheugen capaciteit die op AM5 stabiel te krijgen is, bedoel ik hiermee te zeggen.
Nee dat was al wel duidelijk. Zelf draai ik op AM4 met een 5600X 128GB DDR4 :Y)

[Reactie gewijzigd door Ventieldopje op 24 juli 2024 00:40]

youridv1 @Ventieldopje8 maart 2023 16:45
De gebruiker gebruikt 24GB dimms, geen 48. Met 4x24 blijf je binnen de perken, dus die grens is hier niet relevant.
Kevinp @youridv18 maart 2023 18:20
24 GB is vreemd, dat is eigenlijk normaal 16 of 32. Dus tja ook dan zeg ik niet heel vreemd. Overigens snap ik deze dims niet. Tenzij ze ineens veel goedkoper zijn dan 32 gb.
hackerhater @Kevinp9 maart 2023 10:21
Als je heel veel geheugen nodig hebt? Je hebt maar zoveel ram-sloten.

[Reactie gewijzigd door hackerhater op 24 juli 2024 00:40]

Kevinp @hackerhater9 maart 2023 14:40
Het platform ondersteund dat niet en wat ze maximaal onderstuenen wordt met de "normale" reepjes ook ondersteund.
White Feather @Ventieldopje8 maart 2023 19:45
Een grens is gebaseerd op de maximale grootte per Dimm die het bord aan kan en wat de fabrikant getest heeft.

Als het moederbord dus 48 GB Dimmen ondersteunt, dan is de grens dus gewoon 192 GB.
MrMarcie @youridv19 maart 2023 00:08
Tweakers is een beetje de nieuwe Twitter. Op elke headline reageren voor de advertentie inkomsten.
Sylvia 8 maart 2023 17:28
Wordt er nog weleens iets gecontroleerd voordat dit met een behoorlijk vervelende kop wordt gepubliceerd?
ikweethetbeter 8 maart 2023 19:00
Nu deze Intel-processors tot 196GB kunnen ondersteunen, wordt dit wellicht ook mogelijk bij AMD.
Moet dat niet 192GB zijn?
Jonathan-458 8 maart 2023 19:07
Ik vind juist vreemd dat er volledig wordt afgeweken van de norm en denk dat ook dat hier het probleem zit.

Norm (2,4,8,16,32 etc)

Vindt het maar een rare keuze om 24 & 48 uit te brengen.

[Reactie gewijzigd door Jonathan-458 op 24 juli 2024 00:40]

pdxnet96 8 maart 2023 22:32
Ik heb nog een PC staan met 192MB werkgeheugen.

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