Ziggo verhoogt per 1 juli prijzen van alle internetabonnementen

Ziggo verhoogt per 1 juli de prijzen voor alle internetabonnementen. De provider spreekt over een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5 procent voor de prijzen van de pakketten en beltarieven. Vorig jaar voerde Ziggo per 1 juli ook al een prijsverhoging door.

Het abonnement dat in absolute zin de minst hoge prijsverhoging krijgt, is het Internet Giga-abonnement, met momenteel een downloadsnelheid van 1000Mbit/s en een upload van 50Mbit/s. Dit abonnement ging een jaar geleden nog van 65,50 naar 62 euro per maand, maar per 1 juli 2023 komt er een euro per maand bij en wordt 63 euro het nieuwe tarief, blijkt uit de tarievenpagina. De genoemde uploadsnelheid van het Giga-abonnement gaat vanaf mei omhoog naar 75Mbit/s; veel andere abonnementen krijgen dan ook hogere uploadsnelheden.

De overige abonnementen zonder televisie krijgen met forsere prijsstijgingen te maken, waarbij het Internet Complete-abonnement de hoogste stijging krijgt. Klanten met dat abonnement moeten per maand 5 euro meer betalen. Het enigszins verborgen Internet Basic-abonnement kost sinds een verhoging vorig jaar 40 euro per maand. Het is niet geheel duidelijk of die prijs ook stijgt, maar vermoedelijk zal dat rond de 43,50 euro worden, gelet op de gemiddelde inflatiecorrectie die Ziggo noemt.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Internet Start € 43,00 € 47,00
Internet Complete € 53,00 € 58,00
Internet Max € 60,50 € 63,00
Internet Giga € 62,00 € 63,00

Ziggo's internetabonnementen waarbij ook televisie in het pakket zit, stijgen nog wat meer in prijs. Het abonnement dat te maken krijgt met de grootste maandelijkse stijging, is Alles-in-1 Complete; klanten moeten vanaf 1 juli 6,75 euro meer betalen voor dat abonnement. Internet & TV Complete gaat omhoog met 6,50 euro. Het goedkoopste abonnement, Internet & TV Start, gaat ook flink omhoog in prijs: klanten betalen hier nu nog 55,50 euro voor, maar dat wordt vanaf 1 juli 60,50 euro.

De provider zegt dat de prijsverhogingen te maken hebben met de gestegen kosten, waarbij het bedrijf onder meer wijst op het gebruik van veel energie die nodig is voor het netwerk en de datacenters. Ook schrijft Ziggo dat de kosten voor materiaal voor het leveren van diensten en onderhoud sinds 2022 zijn gestegen. Ziggo spreekt van een gemiddelde inflatiecorrectie van 8,5 procent, waarmee het onder de gemiddelde inflatie van 10 procent zit, zoals in kaart gebracht door het CBS. Klanten krijgen tussen 8 en 31 maart per e-mail of brief bericht over de hogere prijzen die vanaf de zomer gaan gelden.

De nieuwe prijzen gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Ziggo zegt dat de inflatiecorrectie wordt toegepast op grond van de algemene voorwaarden van het abonnement en dat het daarom niet mogelijk is om kosteloos op te zeggen voor het einde van het contract. Dat heeft te maken met een bepaling in de voorwaarden waarin staat dat Ziggo het recht heeft om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage dat gelijk is aan de CBS-consumentenprijsindex. In principe is een opzegging bij een inflatiecorrectie niet zomaar kosteloos mogelijk.

Update: Waarom kosteloos opzeggen in dit geval niet lijkt te kunnen, heeft Tweakers een achtergrondverhaal geschreven.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Alles-in-1 Start € 59,00 € 64,25
Alles-in-1 Complete € 74,00 € 80,75
Alles-in-1 Max € 93,50 € 98,75
Alles-in-1 Giga € 95,00 € 98,75
Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Internet & TV Start € 55,50 € 60,50
Internet & TV Complete € 70,50 € 77,00
Internet & TV Max € 90,00 € 95,00
Internet & TV Giga € 91,50 € 95,00
Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023
Kabel TV € 20,95 € 22,95
TV Start (CI+) € 29,45 € 31,80

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 15:27
522 • submitter: Jay-B

08-03-2023 • 15:27

522

Submitter: Jay-B

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Reacties (522)

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LongTimeAgo 8 maart 2023 16:10
Beste Ziggo,

Het voordeel van jullie om voor jullie te kiezen vanwege ons voordelige Vodafone abbo zitten jullie hier mee aardig te verstieren.
Hier mee wordt het overstappen naar het versgelegde glasvezelf in onze woning toch een stuk aantrekkelijker. De enige reden om te blijven was het financiële voordeel. Een sneller netwerk had ik immers niet nodig.
Ik betaal al jaren voor m'n abbo zonder klagen, zonder korting, zonder voordeel, maar blijkbaar willen jullie heel graag dat ik overstap naar de concurrentie op deze manier.

Het zij zo.

groet,
Michiel Jaeger @LongTimeAgo8 maart 2023 16:17
Nou idd. Je wordt gewoon verplicht om elk jaar om een nieuwe korting te vragen. Het normale tarief is buiten proportie geworden. Ik kreeg onverwacht een pakket een jaar gratis, op zich leuk maar in feite betaal je er met twee jaar forse prijsverhogingen alsnog gewoon voor.
SirQuack @Michiel Jaeger8 maart 2023 18:33
De Ziggo prijzen zijn ook echt gebouwd op "we zijn de enige hier, je slikt het maar".

Ik kreeg bij mijn verhuizing te horen dat mijn woning "binnenkort" op glas zou worden aangesloten (KPN koper was nooit beschikbaar, alleen Ziggo coax). Na een paar weken staken de oranje sprietjes al uit de grond, maar voordat die aangesloten waren, ging nog ruim een jaar duren.

Dus na een tijdje op hotspots te leven heb ik toch Ziggo genomen, maar ik moest een jaarcontract nemen. Na 3/4 jaar was ik de schommelende snelheid en matige service spuugzat en heb ik mijn contract vroegtijdig ontbonden (dus moest ik 50% van het resterende abonnementsgeld direct ophoesten), en toen was KPN (via een nieuwe-klanten-aanbieding) nog steeds goedkoper.

Dus 50% van een Ziggo abonnement plus het snelste abonnement van KPN is goedkoper dan reguliere Ziggo verbinding, echt van de zotte. Mijn internet is nu super stabiel, retesnel (1000mbps/1000mbps), de werkverbindingen vallen niet meer uit, ik betaal minder geld en kan vanaf het Glasvezel-patchpoint heerlijk mijn eigen hardware gebruiken, in plaats van die goedkope Ziggo troep.

Dat bedrijf bestaat echt alleen maar omdat het huizen aan heeft gesloten die anders niks hebben, meer niet.

Tot zover dit "puur m'n eigen ervaring"-verhaaltje.
rko4u @SirQuack8 maart 2023 19:21
Ik zit ook vooral te wachten totdat het oranje draadje naar binnen komt. Er is hier helaas nog geen alternatief.
djcasl @rko4u9 maart 2023 13:30
Voor mensen die net als ik een huurhuis hebben, het loont soms om de moeite te nemen een haalbaardheidsonderzoek te starten of in ieder geval te informeren bij de partij die de Glasvezel aanlegt. In mijn geval was er onduidelijkheid of de Woningbouwvereniging wel toestemming had gegeven en daarna een discussie of de kabel via de buitenkant in een aparte goot of netjes via de meterkast kon worden aangesloten.

Ik had 1 jaar en 2 dagen tussen sprietje voor de deur en een aansluiting in mijn meterkast. Als je het afwacht, dan in mij geval op KPNNetwerk, gebeurt er zeker niets.
JohnBlutarski @djcasl9 maart 2023 14:30
En het is uiteindelijk toch de meterkast geworden en niet een voor aan de buitenkant?
djcasl @JohnBlutarski10 maart 2023 08:12
Ja, dat was nog het meest suffe, ik probeerde ze al heel lang duidelijk te maken dat hun kabel aan de buitenkant letterlijk naast de huidige KPN koperlijn ligt. En uiteindelijk was in één ochtend de kabel de kruipruimte in getrokken en zijn alle 7 appartementen van glas voorzien. Er moesten alleen de juiste mensen even door alle bureaucratie heen. Maar ik heb nu keurig glas in mijn meterkast en geen gat in mijn buitenmuur.

[Reactie gewijzigd door djcasl op 23 juli 2024 05:39]

elponchis @SirQuack10 maart 2023 08:18
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met ze. Ik had jarenlang slechte snelheden over DSL koper, dus dat heb ik jaren volgehouden, maar toen ik behoefte had aan meer moest ik toch naar Ziggo. Een aantal jaren terug kreeg mijn DSL verbinding een straatkast update waardoor de snelheid omhoog ging naar 100mbit en dat was voor mij genoeg en ben dus gelijk overgestapt van Ziggo naar T-Mobile.

Op zich tevreden maar begin wel behoefte te krijgen naar meer snelheid. Een paar weken terug kwam de KPN schouwer langs om te kijken waar ze de glasvezel aansluiting kunnen installeren en ja hoor wat krijg ik? Een aanbieding van Ziggo met 9 maanden lang 50% korting in de brievenbus een dag later. Maar goed ik heb Ziggo sowieso nooit gekozen omdat ik het een geweldig bedrijf vond, maar nu nog minder omdat het een principekwestie is geworden. Als zij toen ze monopolist waren op snel internet zich als goed bedrijf hadden gedragen kon ik het op zijn minst in afweging nemen.
LongTimeAgo @Verwijderd9 maart 2023 08:59
Ik vind het jammer dat ik als klant sinds 2016 blijkbaar gedwongen wordt om jaarlijks te vragen om korting voor een beperkt aantal maanden, ipv dat ik door mijn trouwe aankoop van de diensten niet een vaste kortingsvoet krijg (en ik snap dat deze niet zo voordelig zal zijn als overstappen).

Draai het eens om.
NuEffeNiet @Verwijderd9 maart 2023 08:21
Ik vind het idioot dat je als trouwe klant om korting moet gaan zeuren, dat getuigt van klantonvriendelijk graaigedrag en korte termijn visie naar je bestaande klanten toe.

Zodra hier glasvezel ligt ben ik dan ook weg.
Verwijderd @NuEffeNiet9 maart 2023 08:46
Als ik jou inhuur voor je diensten ga je dan uit jezelf mij steeds korting geven? Dan vraag ik me op op een gegeven moment af of het wel helemaal klopt met wat ik aan kwaliteit krijg of dat ik juist voor de korting veel te veel heb betaald.
NuEffeNiet @Verwijderd9 maart 2023 09:08
Dit heeft niks met inhuur te maken, maar alles met het niet doorhebben dat het vasthouden van bestaande klanten veel eenvoudiger en goedkoper is dan het werven van nieuwe klanten. Als je dan alleen nieuwe klanten standaard korting geeft en niks voor bestaande klanten doet, dan moet je niet vreemd staan te kijken dat je bestaande klanten weglopen zodra het kan en niet snel meer terug komen.

Als je die met een 'trouwe klanten korting' beter aan je kunt binden, dan ben je volgens mij op lange termijn veel goedkoper uit. Iets wat totaal niet gebeurt bij Ziggo.

Nu krijg ik vooral het idee dat Ziggo zijn bestaande klanten als citroen ziet die ze steeds verder uit kunnen knijpen.

[Reactie gewijzigd door NuEffeNiet op 23 juli 2024 05:39]

Timmiejj @NuEffeNiet9 maart 2023 11:38
Als ik 1 miljoen bestaande klanten heb en ik geef ze geen 5 euro korting na een jaar en er gaan er 5000 weg en de overige 995.000 blijft lekker zitten.

Dan heb ik nog steeds 995.000 klanten die die 5 euro nog wel betalen.

Ga jij maar eens als product manager/pricing manager aan de financieel directeur uitleggen dat je 1 miljoen keer 5 euro omzet (per maand) gaat wegsnoepen terwijl dat niet doen je maar een klein aantal klanten zal kosten. :)
NuEffeNiet @Timmiejj9 maart 2023 12:24
En als er nu geen 5000 maar 50.000 weggaan omdat er steeds meer glasvezel concurrentie komt en dat elk jaar weer (de situatie waar Ziggo nu in lijkt te gaan verkeren) dan heb je volgens mij meer uit te leggen dan wanneer je trouwe klanten een korting geeft.

Maar goed dat lijkt niet in het Ziggo DNA te zitten, dus dan wordt het ‘wie niet horen wil die moet maar voelen’.
Timmiejj @NuEffeNiet9 maart 2023 13:04
Meh, ik werk inmiddels ruim 15 jaar in de telecom en op mobiel is de concurrentie er. Het niet automatisch geven van nieuwe korting na verloop van een bestaande korting is geen noemenswaardige factor in de hoeveelheid churn.

Meeste andere partijen werken op dezelfde manier dus die 'permanent kwijt' zul je vast hebben, maar de andere marktpartijen hebben die even goed dus dat heft zichzelf wel redelijk op.
NuEffeNiet @Timmiejj9 maart 2023 15:00
Volgens mij is er bij de mobiele telecom fatsoenlijke concurrentie en als het abonnement afloopt dan krijg ik vaak een leuke aanbieding voor een verlenging, iets wat ik bij de ‘semi monopolist’ Ziggo nog nooit gehad heb, waarschijnlijk bij gebrek aan fatsoenlijk alternatief/concurrentie.
Pathogen @Timmiejj9 maart 2023 12:12
Plus, van de 5000 die weggaan krijg je een jaar later de helft weer terug dankzij de korting voor nieuwe klanten
NuEffeNiet @Pathogen9 maart 2023 12:28
En die andere helft ben je voorgoed kwijt. Niet echt lekker als je al elk jaar minder abonnees hebt. En als het nu bij zo’n klein getal bleef dan was het tot daar aantoe, maar het worden er steeds meer, want er komt steeds meer concurrentie.
CarverS @NuEffeNiet9 maart 2023 12:56
Ik ben al meer dan 30 jaar Ziggo klant. Eigenlijk zonder klachten. Ja er hebben zaken gespeeld maar die zijn altijd netjes opgelost. De verhoging die ik hier zie staan, vind ik buiten alle proporties.

Als ik het hier lees, kan ik dus gaan onderhandelen over de prijs.

Of weggaan want hier ligt al 10 jaar glasvezel. Is glasvezel echt zoveel beter en goedkoper dan Ziggo?

Ik ben geen zware gebruiker van internet. Gewoon het gebruikelijke huis tuin en keuken werk. Browsen, filmpje kijken, tv kijken en vast bellen, incidenteel met het buitenland ook via vast bellen.
lekrutes @CarverS9 maart 2023 14:47
Heb het niet opgezocht maar tussen de 40 en 55 euro kan je zeker wel basis glasvezel abonnement vinden.
acidbrain @lekrutes9 maart 2023 16:35
Klopt helemaal, na de eerste zes maanden bij T-Mobile zit ik nu op 43,50 euro(alleen data verbinding).
CarverS @acidbrain9 maart 2023 23:57
Als ik er dan tv bij doe, word ik er niet veel wijzer van.

Dan zou ik ergens een losse iptv provider moeten vinden, maar welke?
acidbrain @CarverS9 maart 2023 16:33
Ik heb sinds een maand of 9 T-Mobile glasvezel. Beter wil ik niet zeggen, sneller, ja absoluut. Voor minder geld heb ik nu een synchrone lijn van 1000Mbit.
Voor de rest tv kijken via een androidbox. IPTV provider erbij en je bent vele malen minder geld kwijt. Voor de kwaliteit van het beeld hoef je het niet te laten, alles is in 4K te bekijken.
Ziggo heeft aangegeven met hun nieuwe settop box ook IPTV te gebruiken, maar wel vele malen duurder.
CarverS @acidbrain9 maart 2023 20:40
Interessant. Ik heb net even wat prijzen vergeleken. T-Mobile 3 in 1 met vast bellen heeft nagenoeg dezelfde prijs als Ziggo met alle extra (sport) tv zenders die ik heb.

Kun je me wat vertellen over je IPTV abo?

Kan ik dan bv meerdere devices aansluiten tegelijkertijd?

Tv kijken in het buitenland als ik op vakantie ben, bv via een android box via wifi?

Thx.
Digitist @CarverS9 maart 2023 14:44
Ik ben al jaren blij met mijn eenvoudige 100/30 ADSL verbinding.
Dat kun je ook altijd nog overwegen, als je internetgebruik dat toelaat.
Zemisch @CarverS9 maart 2023 16:29
Ik ben al jaren klant van Ziggo @Home in beginsel en erg tevreden klant nooit problemen en top klantenservice die KPN niet kan waarmaken puur mijn persoonlijke ervaring.Wat glasvezel betreft was jaren in de ijskast gelegd puur voor bedrijven niet voor de gewone consument.Nu er glasvezel ligt is veel meer kans op problemen.Dit uit eigen kennis de aanbieders via glasvezel zijn veel duurder en meer mogelijkheden.Maar geen enkele is hetzelfde iedereen zijn eigen keuze nooit laten opdringen dat het beter is succes met kiezen ziggo is en blijft de beste provider
killzonex @CarverS9 maart 2023 19:59
Ik heb ziggo betaal 70,50 ( komt dus niet eens overeen met prijzen op tweakers heb 350 down 35 upload

Ze gaan hier glasvezel liggen ( schouw geweest )

Ik krijg straks 1000/1000 en betaal eerst 12 maand 45 en daarna 53... Reken uit

Zelfde aantal zenders enz :)

[Reactie gewijzigd door killzonex op 23 juli 2024 05:39]

CarverS @killzonex9 maart 2023 20:52
Interessant.

Ik heb nu 3 in 1, Ziggo, EUR 89 per maand.

Vast bellen, onbeperkt naar mobiel en vast, buitenland 0,15 cent starttarief.

Internet 350/35

TV, 80+ zenders, 36 hd zenders, opnemen en terugkijken 10 dagen.
Gratis espn en film 1 voor 1 jaar, 3 gratis wifi boosters, ziggo sport.


Welke provider komt er straks voor die prijs?

[Reactie gewijzigd door CarverS op 23 juli 2024 05:39]

ikweethetbeter @CarverS9 maart 2023 23:34
Hoe v`zak en hoe veel bel je nog met je vaste telefoon?
Kijk je films via Film1 en sport via ESPN?
...

Alle extra's waar je geen gebruik van maakt zijn geen extra's...
CarverS @ikweethetbeter9 maart 2023 23:55
Die film 1 en espn heb ik voor 12 maanden gratis aangeboden gekregen evenals de wifiboosters. Stopt autom. na 12 maanden.

Bellen doen we eruit, blijft er nog steeds eur 74,00 over.

Tja is elders niet goedkoper.

Zoek eigenlijk een losse betrouwbare iptv provider, maar welke?
Robin4 @killzonex12 maart 2023 01:33
Via KPN?
jaccies67 @CarverS22 maart 2023 19:50
Ziggo ontstond in 2007 dus 16 jaar geleden.......
CarverS @jaccies6724 maart 2023 08:44
Het heette daarvoor upc ;) en dat emailaccount werkt nog steeds via ziggo.

[Reactie gewijzigd door CarverS op 23 juli 2024 05:39]

jvr @Michiel Jaeger9 maart 2023 09:53
Ik heb ook om korting gevraagd,
Na bijna een uur heen en weer gedoe, kreeg ik uiteindelijk een korting van een euro per maand.
Kreeg de boodschap mee dat de hoge kortingen alleen bedoeld zijn voor nieuwe klanten.

Glasvezel wordt binnenkort aangesloten, dus dan ga ik echt weg bij Ziggo.
Kan niet wachten op een betere upload. :-)
Unites @jvr9 maart 2023 16:15
Ik bel ieder jaar in december om korting. Je moet in het keuzemenu aangeven dat je je abonnement wilt opzeggen. Als je een medewerker aan de lijn krijgt, vraag je om korting.

De hoge kortingen zijn inderdaad alleen voor nieuwe klanten, maar als je maar een euro per maand korting hebt weten te regelen, heb je ook niet heel erg je best gedaan.

De klantenservicemedewerkers hebben ruimte om meer korting te bieden.
Rmaxx @jvr9 maart 2023 16:17
1 hele euro? Dat zou ik niet eens durven voorstellen als ik je aan de lijn had.... 8)7
Die nieuwe klanten trappen er straks ook niet meer in als ze merken dat het tarief daarna veel hoger is. De leegloop bij Ziggo is begonnen, en terecht. Voor iedereen met aandelen Ziggo/Vodafone: RUN! :Y)
dr86 @jvr9 maart 2023 21:12
Hier gaat Delta glasvezel aanleggen, heb nu het basic abonnement wat een kleine 5,- duurder gaat worden. Voor 1 euro meer en ik heb snel glasvezel internet bij Caiway.

Ben wel klaar met die verhogingen ieder jaar en nu deze nog bizarre verhoging er ook nog bij.
Mistraller @jvr23 maart 2023 21:19
Ik heb 6 maanden 20 euro korting gekregen... en een gratis nieuwe modem en nieuwe mini connect boxje. 20 minuten in de wacht, 10 minuten zeveren met medewerker. Het kan echt hoor.
jvr @Mistraller25 maart 2023 19:11
Probleem is dat ik geen alternatief heb...en dat weten ze bij Ziggo.
O er een paar maanden komt er glasvezel, grote kans dat het ineens wel kan.
alki @Michiel Jaeger14 maart 2023 15:26
Sport pakket wat niemand kijkt. Als je vraag voor het Film pakket kan dat niet want random gekozen door ziggo
Michiel Jaeger @alki15 maart 2023 12:41
Toevallig heb ik Film1 gekregen voor een jaar.
Thc_Nbl @Michiel Jaeger25 maart 2023 11:58
Wifi problemen.. helpdesk bellen, en zeiken om korting..
Hier weer 6maanden 20euro/pm gehad.

Geen wifi problemen, toch bellen dat je wifi problemen heb.
Ze weten van hun wifi problemen en ze strooien met korting.
HollowGamer @LongTimeAgo8 maart 2023 17:26
Als je gelukt hebt, hier ligt enkel ADSL, dat noem ik geen concurrent.
LogiForce @HollowGamer9 maart 2023 01:40
Ik heb een jaar op ADSL geleefd (komende week gaan we over op KPN Glas 1Gbps + TV+), maar de beleving is beter van zowel de klantenservice als de geleverde diensten. Ik had altijd Alles-in-1 Compleet met Mediabox Next bij Ziggo, maar afgezien van de download snelheid haal ik nu dezelfde upload snelheid. Echter heb ik bij KPN een lagere latency van de algehele verbinding. Dit was al merkbaar bij de eerste pagina's die ik opende. Een pagina staat er direct terwijl hier merkbaar een hapering in zat bij Ziggo, iets wat ooit wel anders was trouwens en dat kan ik zeggen als voormalig lid sinds Castel@Home (een van de aller eerste klanten met kabelinternet in Nederland).
Daarnaast is ook de Mediabox Next goed, maar de KPN UHD box was toch zuiniger en het beeld was een stuk scherper. Verschil 1080i of 720p tegenover 1080p bij KPN, is net als het verschil tussen de bril af en bril op. Het zapt ook nog eens fijner trouwens, en zap snelheid vind ik toch altijd een dingetje.

Het enige wat me niet meer beviel, en tot volgende week nog niet bevalt, anno 2022/2023 is simpelweg de 100Mbps van ADSL. Afgezien van dat is KPN in alle opzichten een vooruitgang naar mijn eerlijke mening, en niet omdat ik ze probeer te promoten. Ook de klantenservice is een heel stuk beter tegenwoordig, en zeker in vergelijk met Ziggo. Ze hebben niet eens geprobeerd om een oude trouwe klant vanaf eind jaren 90 nog te paaien en te behouden. Nee, ze zeiden zonder blikken of blozen gedag en begonnen ook nog te drammen om hun troep terug te krijgen. Om daarna ook nog eens een pakket wel af te melden bij goed ontvangst, maar het andere niet. Ziggo is echt uiterst waardeloos met communicatie, en ze geven GEEN ENE MALLE MOER (en ik kan me er echt kwaad over maken, je word als grofvuil behandeld) erom dat je een trouwe klant bent. Makkelijk zo'n mak schaap en/of melkkoe die toch geen krimp vertrekt bij de zoveelste verhoging.

Nee, in aanloop naar glasvezel waren we alvast maar naar KPN gegaan, tijdelijk op ADSL, toen het glasvezel team van KPN door de straat heen liep. Geen moment echt spijt van gehad, en mooi even een paar centen bespaard in dat jaar aangezien ADSL natuurlijk een stuk goedkoper is.

[Reactie gewijzigd door LogiForce op 23 juli 2024 05:39]

ETH0.1 @LogiForce9 maart 2023 08:56
kpn (en de rest) is echt geen haar beter hoor, daar krijg je als trouwe klant ook niets extra's. Enkel en alleen als je als nieuwe klant binnen komt krijg je 6 maanden korting, en ook als je storing hebt bij kpn komen ze over een week of wat eens kijken waarom de kabel doorgegraven is, maak je geen illusie.

Het enige wat je als klant kan doen is zelf actie ondernemen en ieder jaar hoppen naar een andere provider en daar weer een half jaar korting mee pakken
AVIR @ETH0.19 maart 2023 09:26
KPN is ook drama idd, een jaartje glasvezel gehad maar nu weer terug naar Vodafone en Ziggo. Bereik van het mobiele netwerk is beter en ook is TV beeld scherper, reageert de afstandbediening sneller en is het aanbod TV veel completer. Enige is de upload die is minder dan glasvezel maar ja daar merk je weinig van als je niet enorme bestaande moet versturen. Daarnaast is de nieuwe Next Mini decoder draadloos via je WIFI aan te sluiten dus zit je niet meer vast aan je Coax punt maar kun je je tv overal neerzetten en niet zoals KPN dat doet via je stroomnet met een stroom UTP adapter die juist zorgt voor blokkerig beeld. Nee volledig via WIFI, echt een verademing en het apparaat is kleiner dat Apple TV en veel kleiner dan een experia box en verbruikt minder stroom dan beide. Nu alles een maand van Ziggo en het is idd enorm verbetert ten opzichte van laten we zeggen twee jaar geleden.
RRRobert @AVIR9 maart 2023 13:37
Qua mobiel bereik is het bij ons juist omgekeerd; Vodafone is waar ik woon by far de minst presterende van alle grote provider-netwerken. Al jaren lang, overigens, en dan woon ik ook nog in een van 70.000 inwoners(...).

Wat betreft de kwaliteit van de decoders, dat is wat ze noemen de wet van de remmende voorsprong: een nieuwe klant krijgt een nieuw(st)e decoder, als bestaande klant moet je maar roeien met de riemen die je hebt. Mijn twistpunt met Ziggo was, dat ik een extra zenderpakket met ca. 40 kanalen afnam, waarvan ik de helft wèl en de andere helft niet kon bekijken (veel beeldartefacten, haperingen, of soms helemaal geen beeld of geluid). Na drie keer met het mantra "controleert u alstublieft uw aansluitkabel" te zijn afgescheept, heb ik tot twee keer toe een afspraak kunnen maken met een servicemonteur. Alleen kwam deze beide keren niet opdagen. Precies dát was dus de reden dat ik afscheid van deze toko heb genomen.
AVIR @RRRobert13 maart 2023 11:10
Helemaal duidelijk als er niemand komt zou ik er ook klaar mee zijn idd.. Bij Bright wel een leuk stukje over de snelheid van decoders daar komt KPN uiterst bekaaid van af maar dit ter zijde. Daar heb je alleen maar wat aan als je de zenders wel kan zien natuurlijk.
RRRobert @LogiForce9 maart 2023 07:52
Er zijn meerdere nadelen te noemen die Ziggo onderscheiden van KPN's ADSL. Zo waren de vroege versies van hun Mediabox echte energieslurpers; zelfs in standby modus trok deze nog 28W uit het stopcontact. Had je dat ding een middag en een avond aan staan (bijvoorbeeld in het weekeinde), dan werd dat ding werkelijk bloedheet. De plank in mijn tv meubel heeft er een donkere vlek aan over gehouden...

Daarnaast heeft Vodafone/Ziggo er inderdaad een handje van om bestaande klanten vroeg of laat financieel een oor aan te naaien. Ik was al meer dan tien jaar vaste klant bij Vodafone toen ik een (voorheen stilzwijgend verlengd) abonnement verplicht(!) moest oversluiten naar een die liefst 40% duurder was. Het afschalen van de databundel leverde mij nog steeds een 20% prijsstijging op, maar sloot totaal niet meer aan bij m'n behoefte. Exit Vodafone, dus.

En breek me de bek niet los over 'dienstverlening' bij problemen. Het mantra "controleert u alstublieft uw aansluitkabel" liet mij op een gegeven moment de nekharen overeind komen.
Melvin.P @LogiForce9 maart 2023 21:10
Hier ga ik helemaal in mee, heel herkenbaar.

Toen we onze woning in Den Haag kochten, was KPN de aanleg van glasvezel al aan het voorbereiden. Er werd niets toegezegd, maar het leek erop dat het binnen enkele maanden beschikbaar zou zijn. Dat deed me besluiten voorlopig genoegen te nemen met ADSL en geen contract met Ziggo aan te gaan.

Toevallig kreeg ik toen het aanbod om zakelijk internet van Ziggo gratis uit te proberen voor 4 maanden, ik meen met 600/30 Mbit/s. De oplevering van het KPN-abonnement stelde ik daarom uit.

Toen ik ‘helaas’ moest omschakelen naar de ADSL-lijn, was ik positief verrast, zeg maar gerust verbaasd. Ja, de topsnelheid lag lager, maar ik haalde de beloofde snelheid ruimschoots. Met name de upload was scheutig; altijd 30 tot 40 Mbit/s waar 5 beloofd was, en dus net zo snel als op de kabel.

Maar ik herken vooral wat je zegt over het sneller inladen van webpagina’s, of bijvoorbeeld het vlot ophalen van e-mail. Het werkte gewoon beter, en met de wat lagere topsnelheid was prima te werken.

Ik ben wat kritisch, over hoe lang het duurde tot de glasvezel opgeleverd was. Maar inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en ben ik tevreden KPN’er. Ziggo kan de boom in, al lag die glasvezel er niet.
Melvin.P @LogiForce9 maart 2023 21:21
Oh, en om nog even door te zeuren over de mobiele kant, hoewel dat van vóór het huwelijk tussen Vodafone en Ziggo was…

Bij Vodafone was ik al weer weg voordat ik goed en wel binnen was. Ik ontving een nieuwe iPhone bij mijn abonnement. De trilfunctie werkte niet. Kan gebeuren, lossen ze vast wel op.

Klantenservice gebeld en het voorgelegd. ‘Geen probleem’, luidde het antwoord, ‘die ruilen we natuurlijk gewoon om’. Maar ik moest wel weer achteraan aansluiten en wachten op beschikbaarheid. Vermoedelijk een week of 6, over dat tijdperk hebben we het.

Ook daar deed ik niet moeilijk over. Tot ik begreep dat ze de geleverde iPhone wel alvast terug wilden hebben en mijn abonnement, dus afbetaling van het toestel, wel gewoon van start zou gaan.

Toen heb ik gebruik gemaakt van de bedenktijd en sindsdien heb ik niet eens meer zin om Vodafone in mijn vergelijkingen mee te nemen.
Overv @HollowGamer9 maart 2023 00:16
Ligt er maar net aan wat voor xDSL er beschikbaar is en wat je nodig hebt. Ik heb hier een 100/40 Mbit verbinding van T-Mobile voor 30 euro/maand (35 zonder mobiel abbo) en dat bevalt prima als thuiswerkende softwareontwikkelaar. Ik had tot een jaar geleden een 1 Gbit abonnement van Ziggo met het voornemen om pas te vertrekken zodra glasvezel beschikbaar zou zijn, maar dat was zo instabiel qua latency en wegvallende verbindingen dat ik blij ben dat ik daar weg ben. Eigenlijk het enige waar ik het aan merk is dat ik geen Steam spellen meer binnen 5 minuten kan installeren.
Khaos @Overv9 maart 2023 13:37
Zo zie je maar dat ieders beleving uniek is. Ik zit op mijn huidige adres nu ruim 17 jaar bij Ziggo met een abo van rond de 200-300 Mbit en alles werkt altijd perfect. Thuiswerken met meerdere mensen tijdens Corona en tegelijk tv kijken, downloaden, streamen, gamen ging zonder een enkele hiccup. Ik zit ook in de software en mijn latency is meer dan prima en ik kan me niet herinneren dat ik ooit een line drop heb gehad (behalve bij onderhoud natuurlijk). Mijn voornemen is hetzelfde als wat jij aangaf: ik blijf zeker totdat er een glasvezel alternatief is. Het wordt steeds duurder en ondanks een voor mij perfect product met werkelijk nooit downtime overweeg ik daardoor in de toekomst een overstap. In de tussentijd naar een langzamere verbinding, glasvezel is hier nog niet beschikbaar, heb ik uiteraard geen enkele reden voor en ga ik dus ook niet doen.

[Reactie gewijzigd door Khaos op 23 juli 2024 05:39]

Sannr2 @HollowGamer9 maart 2023 08:52
Ik ben van Ziggo kabel naar ADSL van T-Mobile gegaan en heb nu een hogere snelheid voor veel minder geld. Heb het goedkoopste abonnement en dat is snel zat voor alles wat ik doe qua download snelheid. M’n upload is stukken hoger dan bij Ziggo. Krijg ook nog korting op m’n mobiele abonnement.
DavidM @HollowGamer9 maart 2023 09:48
De langzaamste adsl is altijd beter dan de troep van Ziggo. Modems die energie slurpen. Bijna wekelijks mailtjes dat er aan het netwerk gewerkt wordt. Hoge latancy als de buren pornhub opstarten. En dan de idioot hoge prijzen nog.
Sosua @HollowGamer9 maart 2023 10:26
Hier is het alternatief ook 200/20 adsl. Is simpelweg niet toereikend met 6 man in huis. Wel geprobeerd, maar toen werd er stevig gemuit. Voorlopig ligt glasvezel nog niet in de planning aldus diverse leveranciers. Het is dus een kwestie van slikken.
dickydick666 @LongTimeAgo8 maart 2023 17:08
Nou, inderdaad. Hier hetzelfde. Als ik op de site van T-mobile 400 mbit glas neem ben ik de helft goedkoper uit dan bij Ziggo. En omdat we toevallig een mobiel abonnement bij Ben hebben krijgen we nog eens 5 euro korting daar boven op. Vaarwel Ziggo.
rko4u @dickydick6668 maart 2023 19:21
Tenzij je t-mobile via het kpn glasvezel netwerk moet nemen, dan is het nauwelijks goedkoper.
Annihilism @rko4u8 maart 2023 21:48
Niet waar.

Ik betaal voor T-Mobile 52,30 euro zonder korting voor 400/400 internet en tv. Op een KPN lijn.

Bij Ziggo zou je dat minimaal 70 euro kosten zonder korting en dan heb je trager internet.

Ik noem 18 euro per maand nou niet echt bepaald "nauwelijks goedkoper"
Fantasy-Bart @Annihilism9 maart 2023 03:22
betaal 27 euro en een paar cent voor 1000/1000 met unlimited go abbo wat 27 euro kost.
54 euro bij elkaar. TV NL ziet delen dus 58 euro bij elkaar
rko4u @Annihilism9 maart 2023 08:15
Als ik opvraag wat t-mobile kost voor 400, dan komt terug 67,50. dat is dus nauwelijks goedkoper. Blijkbaar heeft u geen glasverbinding van KPN, zoals ik omschreef in mijn vergelijking.
Annihilism @rko4u9 maart 2023 16:46
Ik heb het dubbel gecheckt voor je, maar wij hebben hier toch echt 100% zeker glasvezel van KPN liggen. Als ik T-Mobile als netwerkprovider had gehad waren we nog veel goedkoper uitgeweest.

In onze stad ligt alleen Delta en KPN en wij wonen in een wijk met het KPN gedeelte.
meowmofo @LongTimeAgo8 maart 2023 17:05
Ik heb om de zelfde reden zojuist maar eindelijk T-mobile fiber aangevraagd. Bij mijn energieleverancier krijg ik 'blijven loont korting', inmiddels 25%. Ziggo wil hier blijkbaar niks van weten, loyaliteit zegt ze niks. Ik snap de trucjes die er bestaan om een abbo tijdelijk weer goedkoper te krijgen. Ziggo denkt dat dit slim is, maar op mij komt het enkel maar over dat ik eigenlijk continue door ze genaaid wordt als ik niet de moeite neem om weer te doen alsof ik ga opzeggen.

Beste Ziggo, als je dit toevallig leest, voor mij is het te laat, maar misschien kan je de klanten die je nog wel hebt misschien eens met wat meer respect gaan behandelen.
K!wi @meowmofo9 maart 2023 00:48
Vattenfall naait je anders ook hoor. Die 25% wordt gerekend over de kale stroomprijs dus dat levert je vrij weinig korting.

De beste manier om dingen voor elkaar te krijgen, is je laten horen.. of switchen zodat je altijd een korting meepakt.

Over elke provider valt wel wat te zeggen wat ze goed of slecht doen ;) over Ziggo kan ik niet meepraten omdat ik altijd tussen kpn en xs4all ben geswitcht 👌🏼
brainbuddy @K!wi9 maart 2023 07:39
natuurlijk kunnen ze allen korting geven over die kale stroomprijs. Het overige bedrag is belastingen, daar kunnen ze geen korting over geven.

Maar verder heb je zeker wel gelijk. Bij elk bedrijf is er wel iets wat niet helemaal lekker loopt. Maar bij Ziggo valt het best op hoeveel mensen er veel problemen mee hebben. En als het nu en goedkope ISP was kun je veel dingen door de vingers zien, maar helaas is dit niet het geval.
Triblade_8472 @LongTimeAgo8 maart 2023 20:51
Dit had mijn tekst kunnen zijn.

Nu T-mobile glas in de straat heeft gelegd, ben ik per direct over. Vodafone is geweldig, Ziggo is waardeloos.

Jammer van de korting. Sterker nog, zelfs met de korting eraf ben ik nu voordeliger uit!

Ik heb al minimaal 3x afgelopen jaar een meerdaagse storing gehad en ik hou niet van hun manier van zaken doen. Doei Ziggo!

Ik vermoed dat er meer providers moeten gaan vechten dadelijk om hun klanten. Goed nieuws voor de klant.
Ryan1981 @LongTimeAgo9 maart 2023 07:25
Heeft KPN niet net de prijzen verlaagd? Ik ben zo blij dat ik weg ben bij ziggo en ik leef mee met de mensen die geen alternatief hebben.
gron74 @LongTimeAgo9 maart 2023 08:32
Ziggo verhoogt ieder jaar de prijzen, volgens mij gewoon omdat het kan. Ieder jaar zeggen ze dat ze onder het CBS inflatiecijfer blijven, alsof dat het goed maakt ofzo. Het is zoals de banken: we hebben onze dienstverlening verbeterd, dan weet je dat je meer moet gaan betalen. Gelukkig geen Ziggo meer hier.
amarissimo @LongTimeAgo9 maart 2023 12:41
Idem hier.
Ik ga van het weekend t-mobile maar regelen. Is voordeliger zeker wanneer je mobiele ook meeneemt.
LongTimeAgo @amarissimo9 maart 2023 12:46
Helaas is over mijn huidige KPN glasvezel géén t-mobile mogelijk. Want anders kwam die wel heel goed uit de bus.
Zag nog wel iets staan over "freedom", die geven ook een keurige Fritzbox er bij. Binnenkort daar maar even kijken.
scorpion_1911 @LongTimeAgo9 maart 2023 12:59
Het is ieder jaar ook hetzelfde liedje. Eerst "Gratis" de internet snelheid verhogen en dan een paar maanden later de prijs omhoog te doen.
LongTimeAgo @scorpion_19119 maart 2023 13:58
En dit keer niet met een paar cent, maar gewoon een forse 6 euro.
Onder het mom van "indexatie", ja leuk, maar ik betaal nu al sinds 2016 de hoofdprijs waarvan ik maar de eerste 3 maandjes 50% korting kreeg.
Vervolgens begin Coronatijd ook nog een keer 3 maanden 50% korting gekregen (iets met problemen in de wijk met internet, waar ik niets van gemerkt had) maar verder helemaal niets.

Ze mogen wel een keer gaan beginnen met een 'beloning systeem' voor klanten die trouw blijven hangen, want ik heb nu een paar mooie alternatieven ter beschikking die veel sneller internet leveren voor een goedkopere prijs.
Renect @LongTimeAgo9 maart 2023 15:46
Exact hetzelfde hier, ik stap ook over naar glasvezel.
Ik wil enkel redelijk internet en ziggo heeft hier helaas een monopolie op bij 200mb+.
Nu met de groei in aanleg van glasvezel (waaronder ook in mijn buurt) is de keuze zeer eenvoudig met een prijs van 75 euro naar 50 euro per maand.
600 mb internet wordt 1gb, upload omhoog en prijs naar beneden.

Ciao Ziggo!
Cookenzopy @LongTimeAgo9 maart 2023 14:51
Toch jammer dat ik geen inflatie correctie op mijn pensioen krijg.
LongTimeAgo @Cookenzopy9 maart 2023 15:02
Ach ja, tegen de tijd dat ik met pensioen mag (mocht het nog bestaan), zal er niets meer zijn. Dus ik maak me daar geen 'zorgen' meer over.
ricjuh @LongTimeAgo9 maart 2023 21:53
En dan is die combo korting bij Vodafone ook al van 5 euro naar 2,50 gegaan.. Ik ben blij dat er hier binnen 2 maanden glas wordt aangesloten :)
LongTimeAgo @ricjuh9 maart 2023 22:17
Is dat zo?
Oh dan ga ik dit zsm ff bekijken.
Dan verstieren ze het alleen maar erger voor henzelf...
corrr @LongTimeAgo23 maart 2023 14:30
Wordt de vodafone koring niet hoger door een inflatie correctie dan? dat zou dan nog enigsinds logisch zijn. Ik ben overigens wel een beetje jarloers op al die ziggo medewerkers die op hun salaris natuurlijk ook dezelfde correctie krijgen. Helaas krijg ik die dit jaar niet waardoor ik helaa gedwongen ben om over te stappen op glasvezel van tmoble. Scheeld me dit jaar 450 euro t.o.v. ziggo en daarna 15 euro per maand. Je moet helaas soms keuzes maken :). Zo red ik het dan toch weer een beetje. Was graag bij ziggo gebleven, is toch een beetje de AH onder de internet providers. Ach ja, ook bij de AH kom ik haast niet meer.
msteentjes @LongTimeAgo28 maart 2023 13:12
Hier exact hetzelfde ziggo, toen ik een jaar of 5 met dit goedkoopste abbonement startte was het rond de 34,99, nu wordt het 50,75.
Het loopt de spuigaten uit,en dan te weten dat ik net voor de bekendmaking een aanbieding van kpn had kunnen nemen waarbij het eerste jaar 19,95 kost en je daarna gewoon op kan zeggen.
nog sneller internet ook..

juli loopt mijn abbonement af, dus mijn opzegging kunnen jullie vast tegemoet zien.

Sinds 2001 trouwe klant, maar al die tijd worden er flinke kortingen aan nieuwe klanten gegeven.
een bestaande klant moet bedelen en krijgt hooguit een tv pakket waar die niets aan heeft.
LongTimeAgo @msteentjes28 maart 2023 13:28
Ja heel erg.
Ik ga binnenkort ook weer bellen of een korting van 6 maanden mogelijk is.
Glasvezel momenteel in m'n woonkamer, maar m'n ziggo abbo gaat van 59 naar 65 euro in Juli.
Dus als dat niet kan, gaat, moeilijk moeilijk, dan wordt het een switch naar KPN in Oktober.
logix147 8 maart 2023 15:43
Best grappig aangezien aaangezien je via Scoupy momenteel 12 maanden 50% korting kan krijgen + 100 geld terug - zelf ff googlen voor de geinteresseerde, ik, noch tweakers ontvangt daar wat voor, maar mocht je aan die voorwaarden voldoen dan gun ik je dit bericht vooral.

Als elk jaar gewoon wisselt van ISP, dan heb je echt het allerbeste - sinds mijn 'VSO' met ene groene partij is verlopen en ik weer volledig betaal voor glasvezel, stap ik elk jaar gewoon over middels de 'wij-gaan-uit-elkaar-komen-daarna-weer-bij-elkaar-truc' en dat werkt prima mits je de WBA brieven en diens inhoud goed leest.

Korting bij je ISP is echt een sigaar uit eigen doos en die geven alleen iets om nieuwe klanten. Zolang men daar niet gaat sturen op klantduur, maar op hoeveel nieuwe krijgen we, dan loont het beter om op te stappen.

Ik heb voor 20 dollar een random vast ip gekocht met daarop mijn poort forwards via mijn vpn/-boer en die pas ik aan naar welk ip ik dan op dat moment heb thuis en voila met 2 clicken is heel mijn setup bereikbaar. Ik ga niet meer lief vragen of ik wat minder mag betalen, ze gooien toch elk jaar dat bot naar mij toe. Hetzelfde met mijn e-mail, alles loopt via SimpleLogin aliassen. Bevalt Microsoft me niet, dan fiets ik naar een andere leverancier.
WhatsappHack
@logix1478 maart 2023 16:04
ING klanten krijgen ook dikke kortingen bij Ziggo. Elk jaar wisselen van provider is veel teveel gedoe. Maar het grootste probleem is dat een jaar Ziggo met die enorm brakke upload gewoon niet te hachelen is. Overstappen is meestal niet nodig, gewoon bellen dat je gaat opzeggen omdat je elders een betere deal hebt gekregen en 9 van de 10 keer krijg je hetzelfde of soortgelijk aanbod als voor nieuwe klanten. En die ene keer dat je het niet krijgt moet je gewoon ff opnieuw bellen. :+ Ik ben al tal van jaren niet overgestapt en heb elk jaar weer een nieuwe deal gekregen, soms nog beter dan de deal van de concurrent voor nieuwe klanten. ;)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 05:39]

Terando @WhatsappHack8 maart 2023 17:38
Klein vraagje, zelf zit ik bij ING en heb ik ook Ziggo maar heb nog nooit iets van korting voorbij zien komen en kan er online ook zo snel niets over vinden. Weet je waar ik hier meer informatie over terug kan vinden toevallig?
bbstreams @Terando8 maart 2023 19:37
ing.nl/punten was in feb een actie van.
beeldbuijs @bbstreams8 maart 2023 20:36
Zo te zien was het een actie tot 31-1-23, eerste 6 maanden 50% extra korting van 39,95 voor 19,95 voor Ziggo Alles-In-Een. Wat ik niet helemaal begrijp qua naam want alleen Internet Basic kost € 40 / maand maar OK. Dan heb je 100 50/20 mbps.

Ik zit nu bij Delta glasvezel op het Flexpakket Basis (150/150 up/down) voor € 45 / maand. Alleen internet. Streamen en mobiel doe ik via aparte abonnementjes. Dus ik zit nergens aan vast. Toch eens kijken of ik na dat eerste jaar Delta een leuk kortinkje kan pakken :P Al dan niet in combinatie met mijn mobiele abonnementje.

[Reactie gewijzigd door beeldbuijs op 23 juli 2024 05:39]

Jeuvie @beeldbuijs8 maart 2023 20:58
Ik heb Ziggo Internet Basic maar dat is geen 100/20 maar 50/20.
WhatsappHack
@Terando8 maart 2023 19:35
Op het ING Puntenplein. 50% korting en €80 cashback ofzo.
Terando @WhatsappHack8 maart 2023 23:46
Thanks! Die moet ik eens wat actiever in de gaten gaan houden voor dit soort acties.
richierich123 @Terando9 maart 2023 08:42
Is alleen voor nieuwe klanten toch?
Als bestaande klant kun je bellen en dan geven ze je max 6 maanden 20€ korting.
michelb76 @richierich1239 maart 2023 11:57
Klopt.
Wolfje11 @richierich1239 maart 2023 16:55
Als bestaande oude klant kreeg ik na uiten onvrede over 12 maanden 50% black Friday korting voor nieuwe klanten, het aanbod voor 9 maanden 20€ korting = 180€.
Aiii @WhatsappHack8 maart 2023 16:12
Eerlijk is eerlijk is het qua “brakke” upload wat mij betreft wel een beetje gedaan komende Mei. Ja het is geen 1000/1000, maar met 75 Mbit heb ik straks een flinke overkill voor remote streaming. Immers is 40Mbit zo’n beetje de top die ik nodig zou hebben om een 4K video in de hoogste kwaliteit remote te streamen van mijn Plex server. Een beetje overhead erbij en dat is prima genoeg.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 23 juli 2024 05:39]

Justevo @Aiii8 maart 2023 16:19
40Mbit voor een 4K video in de hoogste kwaliteit? Dat ga je met de hoogste kwaliteit niet redden als je een BluRay wilt direct streamen.

https://www.reddit.com/r/...enough_to_direct_play_4k/
CH4OS @Justevo8 maart 2023 16:36
Meeste streamers zitten voor 4K op 15 (Netflix, Amazon (zo uit mijn hoofd)) - 25+ (Disney+, HBO Max en AppleTV+) megabit. Ik neem aan dat dat bedoeld wordt. Een 4K bluray doet inderdaad een 120 megabit/sec gemiddeld of zo. SkyShowtime heeft helaas (nog) geen 4K content zover ik weet. ;)

Gebruikte codec en compressie maakt daarbij ook wel een wereld van verschil, iets waar jouw Reddit link geen rekening mee houdt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 05:39]

Ewald ! @Justevo8 maart 2023 17:06
x265/h265 is het antwoord.
pa2ra @Ewald !8 maart 2023 19:06
dan heb je niet de hoogste kwaliteit.
WhatsappHack
@Aiii8 maart 2023 16:18
Ja ik moet voor werk vaak grote images up- en downloaden. Op zich niet een enorme ramp om daar soms even op te moeten wachten, maar het gaat aantikken als er iets mis is (eg: upload ging mis, image blijkt niet goed te werken voor het beoogde doel, etc.), Heb nu 200/200, dan is het ff 15 minuten wachten ofzo op een image van ~20GB. Met 75 zou het meer dan een half uur duren. :X Met 1000/1000 gaat up- en down dan met wat marge binnen 5 minuten. Dat helpt wel als je naar verschillende plekken een container moet uploaden of het moet 1 of 2x opnieuw na wat aanpassingen. :P En thuis een VPN om bij alles te kunnen en verkeer/ads te filteren op de smartphones, heerlijk. :) Met een veel lagere upload wordt de mobiele verbinding dan poeptraag.
Trnase @WhatsappHack9 maart 2023 12:11
Of gewoon werken in een vps, en remote inloggen met rdp, doe ik ook. Werken in de cloud heb je ook hoge snelheden, en kun je vpn server opzetten + doen wat je wilt qua privacy. Met mijn 30/3 mbit verbinding hier in Istanbul kunnen mijn partner en ik beide zo tegelijk thuiswerken met calls en video terwijl zij vaak ook nog Netflix streamt. In principe in 75/100mbit voor 90% van de mensen voldoende. Maar iedereen wilt graag zeggen dat ze giga hebben. Maar niet weten dat ze het niet nodig hebben.
WhatsappHack
@Trnase9 maart 2023 13:50
Nah, dat is mij veel te omslachtig (en duurder) terwijl het gewoon lekker thuis kan met alle voordelen van dien; waaronder ook het niet hoeven gebruiken van, en het opslaan van (privé)data op, de computer van iemand anders. ;) Maar ieder zo z’n ding en voorkeuren. :)

Ik heb altijd ondanks beschikbaarheid 1000/1000 de 200/200 afgenomen, want daar kwamen we idd redelijk mee uit de voeten. Maar nu door een deal met KPN betaal ik €15 meer *per jaar* voor 1000/1000. Nou die €1,25 per maand is het me wel waard voor die upgrade. :P Het scheelt soms gewoon tijd en dan kunnen we max snelheden op de smartphones met always-on VPN benutten. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 05:39]

Chef @Aiii8 maart 2023 20:33
Tja het is idd wat beter, maar het is ondertussen wel wat ouderwets om geen symmetrische verbinding te hebben. Een modem nodig hebben is ook wel een beetje jaren 90.

[Reactie gewijzigd door Chef op 23 juli 2024 05:39]

Daejji @WhatsappHack8 maart 2023 17:06
@WhatsappHack Alleen nieuwe Ziggo klanten krijgen toch korting met ING?
Splorky @Daejji8 maart 2023 18:50
Afhankelijk van de situatie kun je iemand anders in het huishouden bij Ziggo laten inschrijven als nieuwe klant? Ik weet niet hoevaak ze daar in gaan trappen.
logix147 @WhatsappHack8 maart 2023 23:55
Niet zoveel gedoe hoor als je toegang hebt tot Glas.

1 opzeggen
2 op datum opheffing zet ik modem uit om middernacht.
3 Connect nieuwe modem in de MK en zet deze aan.
4 bed bekijken
5 na ontbijt even checken of ik via isp modem online kom of hun wizard moet doorlopen.
6 de “mijn eigen modem gegevens” in mijn Unifi setup knallen op de 2de WAN optie.
7 oude modem uit, glas in terug in de Unifi
8 console herstarten
9 m’n ip adressen aanpassen en klaar.

Voor gemiddeld €40 per maand voor 1 Gb internet + tv kast 2 stuks vind ik dat weinig moeite vs 60-70 betalen voor een kaal iptv+internet

Ik heb ook een Ziggo aansluitpunt maar die modem setup krijg ik op 1 of andere reden altijd ruzie mee dus ja glas is een luxe dat die markt zo “concurrentie rijk” is. Plus na mijn verhuizingdrama blijf ik wel op ftth - eerste wat er op Funda gecheckt wordt als ik weer eens een “leuk huis” doorgestuurd krijg van vrouwlief :-)

Maar blijven zitten heeft ook z’n waarde zo zit ik al jaren bij een energie leverancier vanwege een bepaald voordeel met mijn EV(helaas niet nabootsbaar). Dus dat gemak snap ik wel. Zo ken ik mensen die bij KPN Hi jaren gratis Spotify hebben (gehad). Ik gok dat voor internet+tv max €50 prima moet zijn in ons landje. Gaat bij de ISPs alleen maar om meer klanten en niet om welke klanten er 30 jaar zitten.
Malarky @logix1478 maart 2023 15:59
Na een paar keer redirected te zijn blijkt het deze website https://ziggo.meervoordeel.nl/ te zijn, wel helaas alleen voor nieuwe klanten. Uiteraard kun je altijd Ziggo opzeggingen bellen voor een mooie aanbieding in ruil voor 12 maanden verlengen. Ik doe dat al jaarlijks sinds UPC tijd. Heb dus al 10 jaar op rij een verlengingsaanbod gekregen. Het helpt zeker als je een glasvezelkabel voor de deur hebt liggen en dat benoemd tov alleen traag DSL, maar ook in het laatste geval werken ze altijd mee.

Wat enorm verschil maakt is wel wanneer je je jaarlijkse belletje doet. De ervaring leert dat rond november (Black Friday) en einde jaar de aanbiedingen voor verlengers scherper zijn omdat Ziggo (volgens Klantenservice) nog haar jaardoel wil halen en andere providers in die periode ook stunten.

In het verleden was je verplicht het hele pakket af te nemen (inclusief vaste telefonie voor 1 euro p/m) maar laatste 2 jaar was dat bij mij geen eis meer voor de verleningskorting. Overigens stond de korting niet in verhouding tot de 12 euro per jaar voor het verder ongebruikte vast bellen, dus dat was OK voor mij.

Dus als je toch van plan bent te blijven bij Ziggo kun je het beste zorgen dat je jaarlijks 12 maanden verlengt in ruil voor actiekortingen rond november/december.

[Reactie gewijzigd door Malarky op 23 juli 2024 05:39]

Gabriel_Knight @Malarky8 maart 2023 16:57
Heb al meerdere malen Ziggo gebeld om op te zeggen.
Wanneer je dat doet krijg ik netjes te horen "prima wij gaan de opzegging in orde maken".
Een mooie aanbieding heb ik nog nooit gehad.
Dit heeft er mee te maken dat Ziggo al eens heeft aangegeven "U heeft nu 300mbit snelheid, en ADSL is max 100mbit op uw adres, kortom u gaat toch niet bij ons weg".
Het maximale dat ik kreeg (na hoop zeuren) was eenmalig €15,- korting, maar dan moest ik wel min 1 jaar klant blijven.

Heb sinds gisteren KPN glasvezel.
Echter de prijzen van glasvezel abonnementen zijn alles behalve goedkoop.
fonsoy @Gabriel_Knight8 maart 2023 17:29
Voor KPN met 1gb internet en 1 tv kast ben je 65 per maand kwijt. Bij het middelste pakket van Ziggo is dat nu 77 euro en dan is je verbinding ook nog eens fiks trager.

Wil je minder betalen, stap dan over naar T-mobile voor 40 euro per maand voor 1gb internet only!
jeanj @fonsoy8 maart 2023 18:57
Zonder kortingen kom ik op 45 euro. Mogelijk komt het omdat het niet eigen glasvezel is. Hoe kom je op 40 euro, is dat dan op eigen glasvezel?

[Reactie gewijzigd door jeanj op 23 juli 2024 05:39]

DollarUp.nl @jeanj8 maart 2023 19:31
Hier nog even genieten van de 8 maanden korting. Betaal nu voor 1Gb 25 Euro per maand! Heb namelijk nog een Tele2 abonnement waarbij je 5 Euro korting krijgt bij T-Mobile glas.
Ramonmaas95 @fonsoy8 maart 2023 22:26
Je vergelijkt appels met peren, als je het internet en tv complete abonnement pakt bij ziggo krijg je 350mbit, tv (incl 4K kastje & zenders), en opnemen.
Dit pakket kost bij ziggo nu zonder korting €70,50
Ga je een zelfde soort abonnement / prijs afsluiten bij kpn, dan heb je 200/200 (ja voor €2,50 GB up en down) betaal je €5 voor opnemen, €2,50 voor 4K, en betaal je 69,99
Daarnaast krijg je Ziggo go wat een enorm goede app is tegenwoordig, tegenover inlog gegevens voor een derde app bij KPN.

Prijs kwalitatief ben je dus voor hetzelfde geld (+- 50 cent) beter uit bij ziggo, misschien niet interessant voor de gemiddelde tweaker, maar wel voor het gemiddelde huishouden:)
fonsoy @Ramonmaas958 maart 2023 22:32
Behalve dan dat Ziggo geen 70,50 kost maar 77 euro voor dat abonnement. Als je om lineaire TV geeft en die graag in 4K kijkt dan wordt het verschil kleiner maar alsnog in het voordeel van KPN.
Ronnerd @Ramonmaas959 maart 2023 12:03
Sidenote, Ziggo Go is niet een "enorm goede app". Zeker de Android TV versie van de app laat behoorlijk wat te wensen over qua performance en gebruiksvriendelijkheid.
JustRob @fonsoy8 maart 2023 20:12
Dat is alleen in wijken waar T-mobile zelf de FTTH levert. Hier liften ze mee op de KPN lijn en zijn de prijzen gelijk aan KPN.

Heb een 100mbit glasvezel voor €23 P/maand. Als ik dat nu opnieuw af zou sluiten kost het me €45. En 1 Gbit €60. Ik blijf wel lekker op de 100mbit. Is vooralsnog niet beperkend geweest.
J.E. Weinor @fonsoy9 maart 2023 04:27
Ik betaal bij KPN hussel abonnement voor 1000/1000 lijntje 1 ontvanger en zender pakket €64,50 per maand hier is de korting al bij inbegrepen van €5 combivoordeel entertainment korting en tv plus combivoordeel. die gratis is.

Heb KPN mobiel unlimited handig voor het gratis data delen onder je gezin scheelt ook in de kosten dan een apart abonnement en hussel korting op het mobiel abonnement voor elk gezinslid met mobiel per maand.

Heb je Netflix bijv. en je laat het via KPN de factuur betalen kun je €5 korting krijgen op je abonnement dan via buiten KPN de factuur betaald van Netflix scheelt toch weer €5 per maand.

Al met al kun je toch wel flink besparen met combivoordelen.

Het hussel abonnementen gaat verdwijnen bij KPN daar komt wat anders voor in de plaats op 1 april worden wijzigingen ingevoerd je huidige abonnement kun je nu al kosteloos opzeggen en de tv ontvanger word de nieuwe tv+box. voor nieuwe als bestaande klanten is het mogelijk .

Hoe het precies tegenover het hussel en combivoordelen gaat zal ik 123 niet weten met de nieuwe abonnement bij KPN heb me daar nog niet helemaal in verdiept, maar verwacht op gelijke hoogte alleen wordt het weer anders je gaat van gehussel naar geknutsel abonnement bij KPN😀

[Reactie gewijzigd door J.E. Weinor op 23 juli 2024 05:39]

zx9r_mario @fonsoy9 maart 2023 16:48
KPN had vorige maand een actie van 1GBit met TVPlus+ voor 35 euro per maand voor 1 jaar. :9
Splorky @Gabriel_Knight8 maart 2023 20:50
Ik heb een tijd een ziggo zakelijk abonnement gehad, en 3 jaar aangegeven dat ik wou overstappen op de consumenten versie van ziggo want goedkoper en had snelheid + andere zakelijk opties niet nodig.
3 keer korting gehad.

nu overgestapt naar glasvezel want goedkoper en sneller. Vind het wel treurige gang van zaken om vaste klanten meer te laten betalen als er niet 'gedreigd' wordt om op te zeggen, en dat trouwe klanten die netjes iedere verhoging slikken onnodig veel betalen.
Dion2000 @Gabriel_Knight8 maart 2023 21:19
Ik heb circa 6 maanden geleden nog 20 euro korting gekregen bij ziggo omdat ik naar een aanbieding bij KPN verwees en aangaf zeer ontevreden te zijn met de service en geboden oplossing (7,50 korting). Het kan wel maar kan misschien ook met andere factoren te maken hebben.
Gerard001a @Gabriel_Knight9 maart 2023 20:40
Heel herkenbaar, hier ook nooit geen korting 😒
Ook al vele jaren vaste klant
dreazz1nl @Malarky8 maart 2023 23:28
Maandelijkse kosten
Nu* Normaal*
Start XXL Internet 25,50 51,00
Totaal per maand 25,50 51,00
* U betaalt de eerste 3 maanden het actiebedrag, daarna betaalt u het oorspronkelijke bedrag.
Lekker Ventje @logix1478 maart 2023 15:59
Elk jaar wisselen moet wel mogelijk zijn. Alternatief is van Ziggo naar ADSL of T Mobile en bij die laatste durf ik er niet op te gokken dat je tijdig aangesloten wordt.
storchaveli @Lekker Ventje8 maart 2023 16:14
Als ik (in mijn gebied) van ziggo naar adsl zou overstappen ga ik naar max 30mbit download, is hier het maximale wat er is te halen over dat lijntje, dus no thanks 🤓

Overigens ligt er in mei-juni eindelijk glasvezel op mijn adres, dan word het een ander verhaal 🥳
Macchill @storchaveli8 maart 2023 16:34
Oh das nog snel! Ik krijg nu 11 mbit te zien, met 1 up.

Mei/juni met gierende banden van Ziggo weg, eindelijk keuzemogelijkheden door glasvezel! _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Macchill op 23 juli 2024 05:39]

Verdant @storchaveli8 maart 2023 16:47
Ja, me dat probleem zit ik dus ook. Maar dan ook met de pech dat er vooralsnog geen uitzicht is op glasvezel, dus het is Ziggo of niks als ik een beetje redelijke internetsnelheden wil.
storchaveli @Verdant8 maart 2023 20:11
Precies, dan heeft ziggo helaas op dit moment in jouw en mijn gebied een ‘monopoly’ positie, mits je fatsoenlijke snelheden wilt! 👎
logix147 @Lekker Ventje8 maart 2023 23:56
Als je van Ziggo naar Glas gaat moet je niet te “zuinig” zijn met je overstapdatum.

Zet die zeker met drukte van monteurs gewoon op 2 weken voordat de oude afloopt. Zit je altijd veilig.
Marcel Br @logix1479 maart 2023 12:27
gewoon pas opzeggen als de nieuwe verbinding werkt.
logix147 @Marcel Br9 maart 2023 13:13
Dat hoeft naar mijn idee ook weer niet, betaal je weer een volle maand voor niets. Gewoon je overlap niet te kort inschatten (rekening houden dus met administratieve fouten etc, zal zelden langer dan 10 werkdagen duren)
Nimac91 @logix1478 maart 2023 17:01
Wat een vuile rotzakken werken er bij Ziggo (pardon my French).

Een maand geleden kreeg ik heel mooi een brief, GOEDNIEUWS, uw snelheid gaat "GRATIS" in mei omhoog. Zowel mijn download als upload blijkt omhoog te gaan zonder hierbij een prijswijziging. Ik heb Ziggo Zakkelijk en ga van 400 down naar 600 down en van 40 up naar 60 up. Maar de verhoging in prijs voor consumenten wordt ook ten alle tijden doorgevoerd bij de zakelijke abbo's.

Om er nu achter te komen dat die prijswijziging slechts 2 maanden erop ingevoerd wordt met een monster 10% is onacceptabel. Ik snap niet dat dit zomaar kan en er geen bescherming komt door de overheid. Ik heb geen glasvezel en kan dus niet overstappen. Maar mijn koopkracht wordt nu met 10 euro per maand verlaagd. Ik heb hier geen invloed of keuze in. De overheid moet ingrijpen bij deze commerciële maar toch essentiële diensten.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 23 juli 2024 05:39]

bazzi @Nimac918 maart 2023 17:28
Joh dit doen ze elk jaar ;-)

Ik zit ondertussen af te tellen tot de glasvezel door de gevel komt...
rboerdijk @Nimac918 maart 2023 20:03
Dit is standaard praktijk van Ziggo, doen ze al jaren. "Uw xxx is beter" met 1-2 maanden daarop de prijsverhoging.

Reden: Inflatie, en daar zal de overheid gegarandeerd niets aandoen. Wat de overheid wel kon was de btw op groente en fruit verhogen, zodat het duurder is dan de goedkope troep uit de supermarkt. Zet dat liever op 0%.
desmond @rboerdijk8 maart 2023 23:04
Volgens mij heeft KPN prijzen juist verlaagd, zie nieuws: KPN verwijdert 50Mbit/s-abonnement en verlaagt prijzen andere abo's. Vrij bijzonder dat Ziggo de gap hiermee verhoogt.
rboerdijk @desmond9 maart 2023 11:46
Interessant. Delta ligt er ook behoorlijk onder (iets van 50-55 euro met 1gbit eerste jaar, ipv 70+ bij Ziggo), wel dan met 150/150 ipv 3xx/25. Maar eerlijk gezegd vind ik die 150 up veel interessanter dan 3xx down. Of anders gezegd, het is besteld - en Delta zit hier in de buurt al te graven - en de jaarlijkse "sneller... duurder" cyclus gaat boven de "ach, prima" grens komen, dus binnen niet al te lange tijd na die verhoging ben ik weg bij Ziggo (>20 jaar klant).

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 23 juli 2024 05:39]

beeldbuijs @Nimac918 maart 2023 21:05
Eigenlijk zou je met het hele dorp / wijk zelf een glasvezelnetwerk aan moeten leggen, en dan zelf eigenaar zijn middels een coöperatie.

Het is één keer best wel een klus maar daarna kun je als coöperatie gewoon één snelle internetverbinding huren. Ongetwijfeld een stuk goedkoper dan allemaal eigen abonnementen afsluiten, zelfs als je het onderhoud uitbesteed. Maar ja, wordt het maar eens eens met hele hele dorp over zoiets.
Nimac91 @beeldbuijs8 maart 2023 23:06
Is zoiets mogelijk? Mijn kennis hierover is helaas beperkt maar zou me er wel graag over willen inlezen.
beeldbuijs @Nimac919 maart 2023 09:49
Technisch en juridisch kan het zeker. Ik heb ooit een stukje gelezen over een straat in (ik meen het oosten van het land) waar men zelf glasvezel had aangelegd. Doordat bijna iedereen meedeed kon er een soort micro-provider worden opgericht. Hierdoor bleven de eenmalige aanlegkosten + onderhoudskosten/abonnementskosten laag, had men het beheer dus ook de zeggenschap compleet in eigen hand én een voor die tijd belachelijk snel netwerk.

Hier in de buurt zit een grote camping (350 plaatsen of zo) waar men eerst met WiFi probeerde internet te verzorgen. Toen het internetverbruik steeds sneller opliep en WiFi niet praktisch meer was, zijn ze de COAX die er al lag voor TV-signaal, ook gaan gebruiken om internet door te geven. Ik weet geen details maar zelf zeggen ze: We hebben dezelfde hardware als Ziggo voor een dorp gebruikt.

Voordeel van een camping is uiteraard dat je als beheerder kan bepalen: Dit systeem kiezen we. Bij een buurt moet je met alle deelnemers om de tafel om het eens te worden. Al kan een lagere prijs een overtuigend argument zijn. Op een camping zit je ook op eigen terrein, dus je hoeft ook geen vergunning bij de gemeente aan te vragen.
Esso21 @logix1478 maart 2023 16:07
Loop je dan nog risico wanneer simplelogin er mee zou kappen?
Aiii @Esso218 maart 2023 16:09
Tenzij het van de een op de andere dag wegvalt lijkt mij het risico minimaal. Ik doe hetzelfde bij iCloud’s “Hide My E-mail” service en tsja, als het wegvalt moet je een heleboel accounts af om het adres te wijzigen. Dat gaat je dus wat tijd kosten.

Anderzijds is het ook ideaal als spam-protectie. Mijn oude gmail die inmiddels met pensioen is staat in iets van 17 leaks in haveibeenpwned, terwijl ik nu gewoon dat ene e-mail adres vervang door een nieuwe en vervolgens deactiveer zodat de spamboer er niets meer mee kan.
roawser @Esso218 maart 2023 18:29
Dat wel, maar je kunt een eigen domein configureren bij Simplelogin. Houden ze ermee op, dan MX records omzetten en gaan. Overigens is Simplelogin afgelopen jaar gekocht door Proton, die bestaan best al effe. De enige twijfel die ik heb ten aanzien van Proton is of ze op termijn niet Simplelogin verplicht gaan koppelen aan hun andere diensten en die heb ik persoonlijk niet nodig.
logix147 @Esso218 maart 2023 23:39
Die zit inmiddels bij een grote club, Proton, dus geld zat maar stel het zou wegvallen.

Dan moet ik ergens die aliassen opnieuw aanmaken en m’n records updaten. Dat zou je in theorie via O365 kunnen als je voor de duurste oplossing kiest, wel zakelijk. Maar naast SimpleLogin zijn er nog wel een aantal alleen deze is Frans, superbetrouwbaar tot heden (zit er al sinds begin) en spam gehalte is tot nul gedaald. Die aliassen export ik naar mn Notepad++ eens per maand.

enige wat sommige leveranciers niet leuk vinden is dat je ‘hunbedrijfsnaam”@mijndomein.nl gebruikt, echter dan ga ik mailen met de klantenservice of ik zet die alias uit en maak er 1 die iets afwijkt.

Dienst weg? Alias uit en opgeruimd.
Zeker met Bitwarden koppeling is het een handige tool om je loginzaken online eens goed te scheiden. Zelfs vrouw des huizes gebruikt het appje om alias aan te maken. Die vind normaliter 33k berichten op een Hotmail prima met wachtwoord als wachtwoord dus security kan je leuk genoeg maken dat iedereen ermee om kan gaan en dus gaat gebruiken.

[Reactie gewijzigd door logix147 op 23 juli 2024 05:39]

Homeland @logix1478 maart 2023 16:04
Merk zelf al enkele jaren dat niets op kan tegen de T-Mobile gigabit+onbeperkt mobiel combinatie, betaal nu zo'n 80euro voor 1gig thuis internet en 2 onbeperkte mobiele abonnementen waarvan 1 onbeperkt naar Europa kan bellen.
HopOnline @Homeland 8 maart 2023 16:21
Als je glasvezel van Tmobile kan krijgen is dit de beste optie op het moment. Heb het zelf ook met 2 onbeperkt bellen/ internet abonnementen.
Timo002 @HopOnline8 maart 2023 16:33
Ik zou dat ook graag willen, maar ik zit op cogas glasvezel. Kan dus alleen maar diensten van Delta krijgen (Delta of caiway). Ik dacht dat het doel van glas juist was dat het open moest zijn voor elke internet boer. Maar dat is helaas geen werkelijkheid.
Usul_Atreides @Timo0028 maart 2023 16:54
Dat zou alleen voor het eerste jaar moeten gelden.
Daarna ben je vrij om te kiezen voor een andere partij.

Dit is althans de praat die Delta gaf op z'n voorlichtingsavonden.
rboerdijk @Usul_Atreides8 maart 2023 19:59
Bij ons legt Delta het glasvezel netwerk (delta de glasvezel provider) en biedt daarover internet aan via o.a. Delta (de internet tak), KPN en nog 3-4 andere aanbieders (over het delta network).

Een van de aanbieders (ik dacht T-Mobile) biedt het niet via het Delta netwerk aan. Niet omdat het niet kan, maar omdat ze niet willen. Zij hebben dan wel het recht gekregen om "aan de andere kant van de stad" glasvezel aan te leggen. Geen idee of Delta internet daar dan weer mogelijk is.
beeldbuijs @Usul_Atreides8 maart 2023 20:03
@Timo002 Apart. Wij zitten nog in ons eerste jaar Delta Fiber (glasvezel infrastructuur) waarbij je inderdaad moest kiezen welke internetprovider je wil. Daarbij konden we kiezen uit Delta, Caiway, Helden van Nu, Kliksafe en Online.nl.
Timo002 @Usul_Atreides8 maart 2023 21:10
Ik heb niet helemaal duidelijk hoe het precies zit, maar voor zover ik weet zit het als volgt.

We zitten in een "oud" cogas gebied (Twente), waar Cogas de ouderwetse kabel beheerde. Ziggo zat daar op maar werd er in 2014 (?niet zeker van het jaar) van de kabel afgegooid en Caiway (wat volgens mij van Cogas is, of omgekeerd) bleef over. De uitrol van Glasvezel kwam volgens mij tegelijk met het verdwijnen van Ziggo (in 2014) en ik ben toen overgestapt op glasvezel die volgens mij door Cogas gelegd is en Caiway diensten op aanbied. Omdat enkel Caiway daar op zat werden ze uiteindelijk verplicht om meerdere toe te laten, wat ze gedaan hebben met Fiber (wat ook van Caiway / Cogas is). Nu kunnen we geen Fiber meer krijgen maar wel Delta. Maar ook Delta valt (of de andere bedrijven vallen onder) Caiway / Cogas. Komt er dus op neer dat er maar 1 speler is op de glasvezel.

Naast Caiway of Delta kan ik van geen enkele andere partij internet via de glasvezel krijgen. Via de kabel is het enkel mogelijk via Caiway en dan blijft alleen de ouderwetse koper kabel nog over. Maar daar heb ik geen aansluiting op en is ook helemaal geen optie vergeleken met kabel / glasvezel.
Waxer @Homeland 8 maart 2023 16:47
Eens. En het mooie is dat het op adres werkt. Hier thuis 2x T-Mobile unlimited GO abonnementen, op 2 verschillende ondernemingen en glas privé. Ook dan is de combinatiekorting gewoon van toepassing.
Chef @Homeland 8 maart 2023 20:50
Dat idd zo'n beetje de beste deal die je kunt krijgen. Enige jammere aan T-Mobile is dat ze nog steeds geen ipv6 ondersteunen. IPv6 begint langzaam wel terrein te winnen namelijk.
Ook de mentaliteit (Duitse cultuur?) van het moederbedrijf is soms wel een beetje jammer.
Aiii @logix1478 maart 2023 16:06
Inderdaad blijft overstappen het beste voor je beurs. Het vaste IP-adres is wat mij betreft overigens overbodig, als ik het jaar bij Ziggo zit (nu het hele jaar inderdaad voor 37,25 voor 1Gbit + TV) dan gaat het modem in bridgemodus en VPN ik rechtstreeks met mijn ASUS router voor toegang. Als ik volgend jaar bij KPN zit dan zet ik de OpenVPN poort open op het KPN modem en dan pas ik het IP-adres eenmalig aan in de VPN instelling van mijn iPad en iPhone. Als alternatief zou je nog een dynamische dns kunnen doen in plaats daarvan, maar waarom die moeite doen, het ip-adres aanpassen is nu ook weer niet zo’n grote moeite.

Soms hoef je overigens nog niet eens een heel jaar vol te maken. De Ziggo aanbieding kwam tegelijk met een aanpassing van de Algemene Voorwaarden bij KPN dit jaar, dus ben ik 4 maanden voor het einde van mijn huidige jaarabonnement “contractvrij” gemaakt en heb ik de overstap kunnen regelen. Tegelijk mijn Simyo vervangen voor Hollandsnieuwe voor de mobiele combi-voordelen en we kunnen weer een jaar vooruit.
SherlockHolmes @Aiii8 maart 2023 16:53
Het vaste IP-adres is wat mij betreft overigens overbodig, als ik het jaar bij Ziggo zit (nu het hele jaar inderdaad voor 37,25 voor 1Gbit + TV) dan gaat het modem in bridgemodus en VPN ik rechtstreeks met mijn ASUS router voor toegang. Als ik volgend jaar bij KPN zit dan zet ik de OpenVPN poort open op het KPN modem en dan pas ik het IP-adres eenmalig aan in de VPN instelling van mijn iPad en iPhone. Als alternatief zou je nog een dynamische dns kunnen doen in plaats daarvan, maar waarom die moeite doen, het ip-adres aanpassen is nu ook weer niet zo’n grote moeite.
Sorry hoor, maar waarom doe je dit allemaal überhaupt? Je hebt toch internet als je naar je nieuwe provider gaat?
sjongenelen @SherlockHolmes8 maart 2023 17:33
Hij tunnelt naar/via huis. Best verstandig toch :)
SherlockHolmes @sjongenelen8 maart 2023 19:04
Wat kun je daarmee? Mijn vragen zijn niet sarcastich, maar oprecht :P
aikebah @SherlockHolmes8 maart 2023 19:57
Gebruikelijke redenen om zoiets in te richten:

- ad blocking met een eigen ad-blocking DNS server die je in je thuisnetwerk hebt draaien
- gebruik maken van publieke WiFi terwijl je al je internetgedrag verborgen houdt voor de gratis WiFi provider
- toegang krijgen tot (media/file) servers die je op je thuisnetwerk draait als je elders bent zonder dat je de server open en bloot aan internet hoeft te hangen
SherlockHolmes @aikebah8 maart 2023 20:13
Thanks! Je zou dus gewoon een server thuis draaien met een VPN daarop? OpenVPN bijv?
aikebah @SherlockHolmes8 maart 2023 20:22
Gebruik het zelf niet intensief, heb het alleen in gebruik als een noodoplossing zou ik een keer van huis zijn en iets moeten doen op een VPS die ik als vrijwilliger beheer wat niet kan wachten tot ik thuis ben (aangezien die VPS een whitelisting firewall voor de remote login heeft)... dus voor mij voldoet de VPN-functie van de Fritz!Box VDSL-modem/router. Geen idee of dat bij zwaarder gebruik ook nog een optie blijft, of dan je dan een serieuzere optie zou moeten inrichten.

(die 'toegang tot systemen op internet met een whitelisting firewall' was ik nog vergeten in mijn opsomming van mogelijke redenen)
sjongenelen @SherlockHolmes8 maart 2023 19:46
Ahhaa, nou je kunt dan bij je spullen thuis.
Je kunt ook al je verkeer via thuis laten lopen (encrypted) zodat niemand ziet wat je doet op internet (zoals DNS)
Houtenklaas
@SherlockHolmes8 maart 2023 18:00
Als Tweaker is de betere vraag: "Waarom doe je dat niet?". Ik zelf heb een 100% continue VPN naar huis opstaan als ik buiten ben, zodat mijn telefoon zich gedraagt alsof ik me thuis bevindt. Kan ik bij de mailserver, documentenserver, bij Plex en wat andere snuisterijen binnen. En als extra "denkt" de buitenwereld dat ik nooit buitenkom. Prima. :+
SherlockHolmes @Houtenklaas8 maart 2023 19:05
Ahh, een VPN voor locatieherkenning op basis van IP, cool!
beeldbuijs @Houtenklaas8 maart 2023 20:54
Ik begrijp het niet helemaal, denk ik. Je hebt thuis een vpn en mailserver staan? Wat is daar het voordeel van, aangezien die toch mail moet ophalen dus toch weer een internetverbinding buiten je eigen vpn om heeft?
Houtenklaas
@beeldbuijs8 maart 2023 22:48
Daar gaat het ook niet om, tuurlijk heb je internet connectivity nodig, maar ik vind het gewoon prettig dat thuis alles potdicht zit voor de buitenwereld en dat ik door een (mobiel) VPN met thuis op te zetten ik alsnog overal bij kan thuis zonder "gedoe". Dat ik naar de buitenwereld op één IP nummer naar buiten kom is meegenomen, maar niet de hoofdreden. Mailserver voor het eigen bedrijf met wat eigen domeinnamen. Kan dat niet elders draaien? Uiteraard, maar daar zijn we toch nerd genoeg voor om dat gewoon thuis zelf te willen doen. Omdat het kan, zeg maar.
fsfikke @Houtenklaas8 maart 2023 23:36
Als Tweaker is de betere vraag: "Waarom doe je dat niet?".
Omdat je als Tweaker geen extra latency wilt introduceren om een paar milliseconden sneller te surfen :9
Koeznetsov1982 @logix1478 maart 2023 16:31
bovengenoemde deal werkt alleen als je half jaar geen Ziggo hebt gehad nu een nieuwe klant wordt.

Voor vast klanten is er 6 maanden 20 eu korting per maand
The Zep Man
@logix1478 maart 2023 15:57
Ik heb voor 20 dollar een random vast ip gekocht
Waar heb jij dat als particulier gedaan? :)
loki504 @The Zep Man8 maart 2023 18:30
Vroeger(en misschien nu nog steeds) kon je als particulier een zakelijke abonnementen afnemen en op die manier een vast ip te krijgen.
Technoid @loki5049 maart 2023 09:37
Maar waar heb je voor 20 dollar een vast IP gekocht dan?
Zakelijk is ook geen probleem hier maar waar? :)

[Reactie gewijzigd door Technoid op 23 juli 2024 05:39]

loki504 @Technoid9 maart 2023 11:55
Dat is waar. Ik linkte Ziggo en Vast IP iets teveel aan elkaar.
Technoid @loki5049 maart 2023 12:18
Ik begrijp gezien je een hele andere reactie geeft dan de vraag je het niet wil delen. Dat is prima maar een compleet ander antwoord is vreemd.
peterpaulk @The Zep Man8 maart 2023 16:38
Je zou ook eens kunnen kijken naar extraip.com Nederlands bedrijf. Ik heb zelf al een reeks masr heb met hun wel contact gehad.
The Zep Man
@peterpaulk8 maart 2023 16:59
* Enkel bedrijven met een Nederlandse Kamer van Koophandel inschrijving kunnen gebruik maken van de ExtraIP diensten.
Dus daarom opnieuw mijn vraag:
Waar doe je dit als particulier?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 05:39]

peterpaulk @The Zep Man8 maart 2023 17:04
Oh my bad...overheen gekeken destijds.
SED @logix1478 maart 2023 16:54
Wat is een
20 dollar een random vast ip
WeiserMaster @logix1479 maart 2023 10:09
WBA brieven? Dat zegt mij niets, wat wordt daarmee bedoeld?
logix147 @WeiserMaster9 maart 2023 13:12
Heel kort door de bocht: Reggefiber, alleen dan groter. Soort van Enexis, Liander idee.

Mocht je het exact willen weten:
https://www.kpn-wholesale...iensten/breedband/wba.htm
Ashy 8 maart 2023 15:30
Wel mooi, in de komende maanden komt er eindelijk glasvezel beschikbaar in mijn woonplaats. De dag waarop ik eindelijk afscheid kan nemen van Ziggo, het is mooi geweest.
Tadango @Ashy8 maart 2023 15:31
Hier is het ook bijna zover. Ik kan echt niet wachten tot ik daar het actie tarief kan betalen... Ziggo wordt erg duur zo.
Verwijderd @Tadango8 maart 2023 15:40
Maar na het actie tarief ga je toch ook een stuk meer betalen?
Tadango @Verwijderd8 maart 2023 15:41
Maar nog altijd minder dan bij Ziggo voor een stuk meer snelheid. Het kan zeker uit voor ons als je puur naar de prijs kijkt.
Verwijderd @Tadango8 maart 2023 15:42
Dat is afhankelijk bij welke glasvezel partij je zit. Ik kan in mijn woonplaats alleen bij KPN voor glasvezel terecht en dan ben ik ook 75 euro kwijt bij KPN voor exact hetzelfde wat ik bij Ziggo nu heb.
RonnieKo @Verwijderd8 maart 2023 15:50
Meestal is Ziggo Coaxkabel en Glasvezel-netwerk niet exact hetzelfde. Vaak is glasvezel symmetrisch in de snelheid. Dus 100 Mbits upload en 100 Mbits download. Dat heeft Coaxkabel meestal niet. Daar zit een factor 5 tot 20 tussen de upload en de download snelheid. Of je symmetrisch nodig hebt is een hele andere vraag :)
Verwijderd @RonnieKo8 maart 2023 15:55
Ja dat snap ik, alleen ik heb die upload niet nodig. Sowieso zijn er volgens mij zeer weinig mensen die zoveel upload daadwerkelijk nodig hebben.
rjkers @Verwijderd8 maart 2023 16:09
Voor prive minder "nodig", wel lekker snel je vakantiekiekjes de cloud in gooien.

Voor werk wel "nodig". Gooi iedere dag een aantal GB's naar collega's heen en weer (data sets), heel chill om 1Gbit/s up- en down te hebben.
lenwar
@rjkers8 maart 2023 16:41
Dan ben jij inderdaad één van de relatief weinig mensen die er gebruik voor heeft. (uiteraard zijn er op dit platform relatief veel die er gebruik voor hebben ten opzichte van 'de gemiddelde persoon')
Nolimit89 @Verwijderd8 maart 2023 16:08
Inderdaad. Leuk hoor, de 1000/1000 wat ik nu heb, maar als het 20 upload was geweest had ik het ook prima gevonden.
Mensen die streamen hebben er vooral wat aan denk ik!
nst6ldr @Verwijderd8 maart 2023 16:02
Niemand heeft hoge snelheden nodig, dus dat is een dooddoener. Ook snap ik niet waarom er allerlei andere mensen bij worden gehaald, het punt wat werd gemaakt is dat je voor hetzelfde bedrag gewoon meer krijgt.
lenwar
@nst6ldr8 maart 2023 16:39
het punt wat werd gemaakt is dat je voor hetzelfde bedrag gewoon meer krijgt.
Niet waar. Bij Ziggo krijg ik meer TV-zenders (Ziggo 70+, KPN 'maar' 65)

Als je alleen naar het internetstuk kijkt heb je natuurlijk wel gelijk.

Puur als voorbeeld
Stel: Ik heb nu 1000Mbt download bij Ziggo. Als ik 1000Mbit download bij KPN kan krijgen en me geen zier kan geven over de upload is dat dus voor mij geen verschil. En is het voor mij op dat vlak dus hetzelfde product. (( KPN biedt ook gratis F-secure aan. Heb ik geen gebruik voor, dus dat neem ik ook niet mee in m'n overweging ))

Toen Ziggo nog Formule 1 had, werd dat in mijn omgeving ook gezegd "Ja, maar dan heb je geen Formule 1 meer!". Mijn enige gedachte was dan "Oh? Is Formule 1 dan alleen bij Ziggo?", want dat interesseerde me niet. Voor mij is het dus geen relevant onderdeel van het TV-product van Ziggo.

(( In werkelijkheid heb ik zelf helemaal geen TV-abonnement. Althans. Ik heb NLZIET... ))

Maar mijn punt is natuurlijk dat je alleen vergelijkt op de stukken die voor jou relevant zijn. Het feit dat je technisch gezien ergens meer krijgt dan je nodig hebt, betekend eigenlijk dat je ergens voor betaald dat je niet gaat gebruiken (ook al is de totale prijs eventueel lager)
LogiForce @lenwar8 maart 2023 20:08
Het is dan ook naar net of die extra TV zenders, of het aanbod uberhaubt, bij Ziggo je aanstaat. Daarnaast geeft KPN de TV zenders via TV+ icm glasvezel ongecomprimeerd door (of gaan daar binnenkort mee beginnen). Dus de kwaliteit van de TV dienst is vele malen hoger, en het aanbod bevalt mij beter.

Dus onder de streep krijg je bij KPN een beter en symmetrische internet verbinding van momenteel 1Gbps, met daarbij ongecomprimeerde 1080p en 4k televisie.

Voor de F1 heb ik F1TV Pro, en we hebben bij de TV ook het gratis Plus Pakket omdat tenminste een familie lid mobiel 5G unlimited van KPN heeft. Daarin zitten ook nog diverse sport zenders zoals ESPN. Maar ook film kanalen.

Volgende week ga ik hier glasvezel aansluiten, en de onderdelen plus het nieuwe TV+ kastje komen morgen binnen. Ik kan niet wachten! Mag een ander die veels te dure bagger van Ziggo goed lullen, maar in mijn optiek is het simpelweg het zuurverdiende geld niet waard op het moment dat een beduidend beter alternatief beschikbaar is. Zeker niet in deze tijd van (bijna) hyperinflatie op alles.
lenwar
@LogiForce8 maart 2023 21:44
Ongecomprimeerde 1080p? Dat hoop ik niet voor je :) . Dan is je internetlijn vol.
1080p op 60fps en 24bit kleurdiepte is ongeveer 2.9Gbps. (Horizontaal*verticaal*kleurdiepte*fps)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uncompressed_video

Met lossless compressie kan je daar wat vanaf snoepen natuurlijk, maar niet heel veel.
Ik zou dat statement even dubbelchecken. ((N.b. Het geluid en de alle meta-zaken als ondertitels komen er dan nog bij))

Maar voor de rest maak je precies mijn punt.
Iemand kan prijs stellen dat ie functioneel hetzelfde product afneemt als ie geen waarde hecht aan bepaalde technische zaken.

Ik heb zelf jaren Ziggo gehad en nooit problemen gehad. (Uiteraard is een keer een storing maar die heb ik bij KPN ook al gehad. Ik kan natuurlijk gewoon mazzel gehad hebben als ik soms wel is van die horrorverhalen lees)
De enige reden dat ik was overgestapt naar KPN was omdat ze goedkoper waren en zijn. Niks meer of minder dan dat.

Nou heb ik zelf NLZIET voor tv en dat vind ik prima. Ik heb geen interesse in tig zenders, en al helemaal niet via een Android kastje… maar goed dat is ook persoonlijk.
LogiForce @lenwar8 maart 2023 23:37
Bron: https://www.totaaltv.nl/n...dbreedte-nog-beter-beeld/

Citaat: "Waar Ziggo nog steeds zoekt naar mogelijkheden om meer zenders in HD aan te kunnen bieden, gaat KPN al een stap verder. Het telecombedrijf gaat klanten met een TV+ bruikleendecoder binnen enkele maanden – verwacht wordt twee tot drie maanden – HD+ streams leveren. HD+ wordt de opvolger van het huidige HD Glas. Bij HD+ gaat KPN het aanvoersignaal doorgeven zonder verdere aanpassingen en bewerking – één op één dus."

"Meer bandbreedte
KPN biedt HD-zenders op dit moment aan met een bandbreedte van gemiddeld 7,2Mbps. De zenders op de tien eerste voorkeuzeposities in de zenderlijst – afkomstig van NPO, RTL Nederland en Talpa Network – worden momenteel vanaf voorkeuzepositie 661 als zogenaamde HD Glas streams met een bandbreedte van gemiddeld 12,5Mbps aangeboden. Als KPN het aanvoersignaal zonder bewerking gaat aanbieden wordt de bandbreedte nog ruimer, namelijk rond 14Mbps voor de tien eerste zenders in de zenderlijst. Als KPN nog meer zenders in HD+ gaat aanbieden kan de bandbreedte zelfs oplopen tot 25Mbps. Eurosport levert distributeurs in Nederland desgevraagd namelijk een aanvoersignaal met deze bandbreedte. Onder meer Stichting Kabelnet Veendam (SKV) biedt Eurosport op deze manier aan klanten aan, wat zorgt voor een werkelijk uitstekende beeldbeleving."

[Reactie gewijzigd door LogiForce op 23 juli 2024 05:39]

lenwar
@LogiForce9 maart 2023 06:43
Dat is dus heel wat anders.
Zoals je dan snapt ontvangt KPN zelf dus ook niet het signaal in 1080p zonder compressie. (Gezien dat dus 3Gbps * 70, is nogal wat :) )
Ze gaan het ontvangen signaal onbewerkt doorsturen. Dat is heel wat anders. Ze zijn dan dus met hun belofte nog meer afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde streams.

Je kan je afvragen of je het verschil in de praktijk echt ziet. Ik verwacht van wel, al zal het op de marge zijn ((verwacht ik)) aangezien moderne videocompressiemethodieken erg goed zijn, maar dat is dus even afwachten. Kan twee kanten op gaan.

En houd altijd in je achterhoofd dat je een VHS-band ook in een 4K-stream kan doen. Dit gebeurd in de praktijk natuurlijk ook. De zenders gaan niet meer of minder bandbreedte sturen als hun bron van hogere of lagere kwaliteit is. Dat is veel te veel gedoe.

Nou moet ik ook erkennen dat ik nooit van HD+ heb gehoord, maar na wat zoeken lijkt het er op dat het een marketingterm is voor een resolutie tussen HD en Full HD is (1600x900), maar het wordt inderdaad ook gebruikt als term voor ‘beter beeld’ wat natuurlijk een beetje een zwakke beschrijving is :)
Het is ook een productnaam van de Duitse Astra-dienst (satelliet televisie) waar zowel FHD als 4K in zit.
Verwijderd @nst6ldr8 maart 2023 16:03
Het gaat niet alleen om nodig, het gaat er om of mensen het daadwerkelijk gebruiken....
nst6ldr @Verwijderd8 maart 2023 16:07
Gebruiken doe je het altijd, je upload tenslotte altijd wel dingen - alleen gaat het bij glasvezel iets van 25x sneller.

Er zijn genoeg casussen te verzinnen, de belangrijkste voor mij was meerdere leden van het huishouden die tegelijkertijd thuiswerken.
m_a_rnix @Verwijderd8 maart 2023 16:51
- Backup in the cloud
- Videobellen met meerdere mensen tegelijk (werk)
Verwijderd @m_a_rnix8 maart 2023 16:52
Beide werken ook prima met een lagere upload. Backup verloopt via mijn Nas, of die er nu elke dag 5 min. of 1 uur over doet. Dat is voor mij totaal niet interessant.
bazzi @Verwijderd8 maart 2023 17:32
totdat je met grote bestanden werkt en die eerder aangepast zijn dan verzonden... Dan mis je permanent een goede versie in de cloud/backup locatie.... Dat het bij jou niet uitmaakt, wil niet betekenen dat het bij niemand uitmaakt ;-)

Ik heb allemaal trukjes nu moeten doen omdat de upload beneden maats is. Zodra de glas door de gevel komt, kan ik die lekker afbreken.
aikebah @m_a_rnix8 maart 2023 20:10
- Videobellen met meerdere mensen tegelijk (werk)
Gaat probleemloos op een 110/30 VDSL
Tadango @Verwijderd8 maart 2023 16:02
Ik upload wel eens wat naar YT en heb ook backups welke online staan. Daarbij is upload snelheid heel erg fijn.
HansvDr @Verwijderd8 maart 2023 16:00
Ik ben hier naar T-Mobile gegaan. Dat scheelt wel flink.

dus ik hoop voor je dat T-Mobile ook aanbieder bij jullie wordt
Verwijderd @HansvDr8 maart 2023 16:02
Ik hoef niet weg bij Ziggo, zit ook niet op allemaal kastjes te wachten die ik per tv moet installeren als ik glasvezel neem. Ziggo werkt vooralsnog prima, ben zeer tevreden.
Nolimit89 @Verwijderd8 maart 2023 16:09
Allemaal kastjes? Ik heb geen enkel kastje bij T-Mobile.
Heb alleen een 1000/1000 abbo van 25 euro per maand.
Tv via kastjes is ouderwets.
xiphoid @Nolimit898 maart 2023 20:26
Koper in de flat hier gaat nog steeds via KPN met bundled max 200mbit. Anders had ik ook al overgestapt.
Silverback @Verwijderd8 maart 2023 16:10
Ik heb maar 1 kastje bij de hoofd tv. Op de andere TVs kan je tv kijken via de TV app. Alleen als je gebruik wilt maken van de interactieve diensten heb je een extra kastje nodig per tv, niet voor live kijken
gawnieskens @Verwijderd8 maart 2023 19:25
App op tv werkt ook prima, of anders iptv😜
Lekker Ventje @Tadango8 maart 2023 16:00
Bij T Mobile betaal ik voor hetzelfde pakket als bij Ziggo €5 per maand meer.
HansvDr @Lekker Ventje8 maart 2023 16:18
ik ging van 74 p/m bij Ziggo naar 57,50 bij TMobile en de eerste 6 maanden naar 32,50

internet 400/400
tv met kastje en opnemen
vaste telefonie

dat had ik ook bij ziggo ongeveer
internet 350/40
tv kastje met opnemen
vaste telefonie
Gabriel_Knight @HansvDr8 maart 2023 16:46
Wanneer ik exact dit invul op mijn postcode kom ik uit op €70,- en de eerste 6 maanden op €32,50.
Kan het zijn dat dit alleen geld als je glasvezelkabel van Tmobile is en niet van KPN?
loki504 @Gabriel_Knight8 maart 2023 18:40
Ja T-Mobile via kon is gewoon duur(net zoals elke provider via KPN).
micnocom @Verwijderd8 maart 2023 15:48
Ik stap nu voor het eerst in meer dan 25 jaar van (Casema/) Ziggo af naar een andere provider (KPN). Later zat ik te denken, als ik elk jaar overstap met een contract van een jaar en dan de actie korting pak is het alleen maar een kwestie van het modem verwisselen.

Alles achter het modem is van mezelf en blijft hetzelfde en met het aanleggen van glas heb ik die laten plaatsen waar ik ook m'n ziggo aansluiting heb geplaatst. Op het moment van overstappen word alles geregeld inclusief het overzetten van het vaste telefoon nummer.
Wij maken geen gebruik van een tv abonnement dus dat is geen probleem.

Ik ben benieuwd of ik volgend jaar weer overstap of nu 25 jaar bij KPN blijf.
Vullisbak @micnocom8 maart 2023 16:06
Dit is exact wat ik vorig jaar naar 20+ jaar (weet niet eens hoelang precies) Casema>Ziggo ook gedaan heb. Nieuwe klanten krijgen leuke korting, trouwe vaste klanten krijgen bij Ziggo, als ze in een gulle bui zijn, een nieuwe mediabox (die ik niet nodig heb). Ik merkte erg weinig van de belofte van de investeringen in hun Giganet. Dus toen KPN dus met een Black Friday aanbieding voor glasvezel om de hoek kwam, was de keuze dan ook snel gemaakt.

Deze jaarlijkse prijsverhoging was te verwachten en is dit keer ook nog eens behoorlijk fors. De hoge inflatie komt ze dit jaar ook mooi uit. Nu is het afwachten wat de overige aanbieders gaan doen, KPN kondigt het doorgaans in mei aan... in januari ging de abonnementsprijs nog omlaag (nieuws: KPN verwijdert 50Mbit/s-abonnement en verlaagt prijzen andere abo's)

[Reactie gewijzigd door Vullisbak op 23 juli 2024 05:39]

maxkranendijk @micnocom8 maart 2023 16:14
Ik zit hier ook over na te denken. Ziggo en KPN op hetzelfde punt. KPN glasvezel 1000/1000 + TV is nu 35 euro p/m voor 1 jaar + 25e aansluitkosten. Bij Ziggo krijg je (/ik) max 9 maanden korting (50%, dus nog steeds 40e p/m) bij verlengen. Ben benieuwd wat de prijzen in mei zijn bij KPN en of ik ook eens glasvezel ga proberen.
micnocom @maxkranendijk8 maart 2023 16:20
Ik kan me voorstellen dat het bij het gebruik van tv wel lastiger kan zijn met kastjes e.d. het upload verschil ga ik waarschijnlijk niet merken maar mijn huidige giganet modem kan in bridge modus "maar" ~800-mbps(?) leveren ipv. de 1000 waar ik voor betaal.

Dat zou komen door een bug in het modem wanneer je hem in bridge mode gebruikt en die zou nog steeds niet opgelost zijn (Ik ben het wachten beu).

Je kan ook bellen en zeggen dat je wilt opzeggen en ze je misschien kunnen overtuigen om te blijven. Dan kan je korting krijgen (een vriend van mij doet dit soms) voor x periode. Ik ga die moeite niet nemen en vind dat ze uit zichzelf dat zouden moeten doen maar geen enkele andere partij doet dat volgens mij... ze staan daar niet alleen in..
Togi @micnocom8 maart 2023 16:30
Heb laatst via Twitter een keer gereageerd op een vraag van iemand waarom vast klanten bij ziggo geen voordeel kregen.
Klantenservice reageerde daarop dat ze regelmatig acties hebben voor klanten waarop ik toen reageerde dat ik daar in 20 jaar tijd nooit wat van gezien heb. Kreeg toen via PM een "aanbieding" van 5 euro korting voor 5 maanden.
Toen hartelijk voor bedankt en gemeld dat ik verder ging kijken. Alleen moet ik dat wel doen natuurlijk (ben daar best wel lui in)
micnocom @Togi8 maart 2023 18:21
Alleen moet ik dat wel doen natuurlijk (ben daar best wel lui in)
En dat is waarom we blijven zitten waar we zitten. Vanaf nu ik niet meer! :Y)
Clubbtraxx @micnocom8 maart 2023 22:45
Off Topic, maar wat kost dat nou, zo'n licentie op het gebruik van het gmail logo van Google?
gawnieskens @maxkranendijk8 maart 2023 19:28
Heb ik vorig jaar ook gedaan, bevalt prima en mooie smart tv kado😜
FrankoNL @Verwijderd8 maart 2023 15:52
Ja maar na een jaar kan je weer naar een andere aanbieder op de glasvezel of terug naar ziggo. Zo krijg je dan weer het actietarief.

En zo herhaal je dat trucje elk jaar. Nu kan ik dat niet omdat ADSL 20mbit is hier.
HakanX @Ashy8 maart 2023 16:09
Er is bij mij ook tot aan de deur glasvezel aangelegd, de aderuiteinden liggen bloot boven de tegels nu. Waar kan je achterkomen wiens glazvezel dat is?
knakworst @HakanX8 maart 2023 16:20
Welke kleur hebben die sprieten?
HakanX @knakworst8 maart 2023 16:21
oranje
knakworst @HakanX8 maart 2023 17:29
https://www.kpnnetwerk.nl...e-sprietjes-uit-de-grond/
HakanX @knakworst8 maart 2023 19:36
Tnx, hou de post in de gaten heb een code nodig om toestemming te geven. Zie wel dat de planning tijdens de vakantieperiode is. Hopen dat ik het gratis moment niet mis :)
Triblade_8472 @knakworst8 maart 2023 20:56
Ik lees over Delta groene sprieten en bij ons heeft t-mobile ook groene sprieten geplaatst. (al had ik roze verwacht)

Dus of de kleur nu echt wat zegt...
brainbuddy @Ashy8 maart 2023 15:35
Bij mij ligt er wel al glas, maar moet het alleen nog aangesloten worden.
Kan niet wachten totdat ik afscheid kan nemen.
Het begint niet alleen steeds duurder te worden, maar krijg met de jaren steeds meer problemen.
Tadango @brainbuddy8 maart 2023 15:40
Problemen hebben we hier niet, en service is ook prima, maar de snelheden lopen achter en prijzen vooruit....
brainbuddy @Tadango8 maart 2023 19:58
Ja de problemen zijn vrij plaatselijk.
me ouders zitten al bij ziggo sinds casema. Vorige huis geen problemen. Dit huis veel. Bijna alle buren die ook ziggo hebben hebben dezelfde problemen.
Service is zeker goed.
prijzen en snelheden echt niet
S1NN3D @Ashy8 maart 2023 15:51
Ik heb te doen met degenen die nog veroordeeld zijn tot de grillen van deze - in sommige delen van het land - monopolist. Niet dat hun producten heel slecht zijn; maar wel heel duur. Zelf heb ik ook al jaren geleden afscheid genomen van Ziggo. Mijn glasvezel abo is aanzienlijk goedkoper; met natuurlijk ook nog eens een beter upload. De klanten die ze eenmaal kwijt zijn, krijgen ze echt nooit meer terug. Ben benieuwd hoe lang ze deze werkwijze kunnen blijven volhouden. De rek moet er toch ooit uit zijn.
smv @S1NN3D8 maart 2023 16:46
Ik woon in een gemeente die tot op heden glasboeren tegen houden en tot op heden dus ook nog steeds niet bekend is, wanneer ze WEL een keer mogen aanleggen.

Ik zit dus vast aan Ziggo, terwijl ik toch heel graag de optie voor glasvezel zou willen hebben, zodat ik voor mijzelf een vergelijking ook kan maken.

Helaas anno 2023 tot op heden nog steeds niet bekend hoe en of wat...

Gemeente Hoorn, voor de geinteresserde. Het is een stad, maar glasvezel..?
_XipHiaS_ @smv8 maart 2023 21:02
Hier twee weken geleden een brief van T-Mobile in de bus. Ze gaan met Open Dutch Fiber glasvezel aanleggen, gebieden Enkhuizen en Stede Broec. Zal nog wel even duren voordat het werkt. Nu vdsl 26/7, en kijk echt uit naar de betere upload.
https://opendutchfiber.nl/projects/enkhuizen-en-stede-broec
Misschien komen ze daarna jouw kant op. Ik zie ook dat KPN rondom deze gebieden groene vlekjes op de kaart heeft, maar nog niets van vernomen. Misschen komen die eindelijk van hun gat af nu de concurent aan de slag gaat. https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/
Eentje die ik ze nu niet zo even zie opkopen...
Ziggo heb ik al lang geleden de deur uit gedaan, was eerst Multikabel.

[Reactie gewijzigd door _XipHiaS_ op 23 juli 2024 05:39]

smv @_XipHiaS_8 maart 2023 21:33
Dank je wel, hopelijk komen ze dan inderdaad deze kant op langzaam
Edgar Wagt @S1NN3D8 maart 2023 19:10
Delta had bij ons plannen om glasvezel aan te gaan leggen, als 25% van de buurt akkoord ging dan zou het er komen. 3x raden wiens buurt geen glasvezel gaat krijgen...
Kevinp @Ashy8 maart 2023 15:48
Ik snap dat het niet altijd goed te vergelijken is.

Tweak alles in één met extra TV pakket wanneer je op jaarbasis betaald 57 euro per maand.

Alleen (gbit) internet is ruim 34 euro per maand (bij jaarlijkse betaling).

Misschien dat ik fout zit hoor, maar rgens gaat toch iets mis. Ik snap best dat een partij als ziggo wat hogere extra kosten heeft.

Maar 50% meer kwijt zijn voor "hetzelfde"....
HansvDr @Kevinp8 maart 2023 16:03
Als je graag goede TV wil is Tweak niet de beste provider is mijn ervaring.

Vind je TV niet belangrijk dan wel.
Kevinp @HansvDr8 maart 2023 16:05
Klopt, nou ja je kan beter zeggen Canal plus. Maar ik kijk zelden TV.

Daarvoor had ik Trined met Coax dat was ook niet perse de beste provider.
mr_evil08 @Ashy8 maart 2023 15:55
Ook glasvezel stijgt net zo hard mee, echt concurrentie hebben wij bijna niet meer in Nederland, het is KPN(netbeheerder) of Ziggo die de dienst uitmaken.

Alleen de kleintjes die bijna nergens leveren zijn goedkoop.
RogerSch @Ashy8 maart 2023 16:49
Ik ben ook aan het wachten tot de glasvezelkabel binnen wordt afgemonteerd en dan is het bey bey Ziggo.
IIIIIIIIIIII @Ashy8 maart 2023 15:38
Ik hoop dan voor je dat er minstens 5 providers zijn want anders krijg je weer een te dure abonnement.
WhatsappHack
@IIIIIIIIIIII8 maart 2023 16:00
Ligt dan een beetje aan wie de provider is denk ik. Hier is KPN bijvoorbeeld de enige en kost 1000/1000 me €42,50 per maand. Dat vind ik best wel redelijk eigenlijk, zeker vanwege de goede klantenservice en daarnaast de kortingen op mobiel die erbij komen ad €5/abo (+ onderling onbeperkt bellen en MB's delen) en €5 korting op HBO Max helpen ook wel mee. Vergeleken met de concurrentie zoals Tweak en T-Mobile ook helemaal niet verkeerd.
micnocom @WhatsappHack8 maart 2023 16:29
T-Mobile heb ik een jaar geleden geprobeerd, dat scheelde flink ten opzichte van Ziggo maar toen moest er perse een monteur komen en die belde een dag van tevoren om 16:00 uur dat hij niet ging komen (de volgende dag dus) omdat hij ziek was.

Dus moest ik naar het monteurs bedrijf bellen en een nieuwe afspraak maken (erg onlogisch wat mij betreft) maargoed, het volgende vrije moment in de agenda was pas een maand later waardoor we 2 weken zonder internet zouden komen te zitten.

Waarna ik T-Mobile heb gebeld of hier niet aan gedaan kon worden omdat dat mede door het thuiswerken geen optie was. T-Mobile klantenservice heeft toen ook dat bedrijf gebeld die voor hun de aansluitingen realiseren en daarna mij weet teruggebeld dat ze ook "niet wisten wat ze moesten doen" waarna ik de boel geannuleerd heb. En ze zouden dit meenemen in de volgende vergadering.
Daarna niks meer van gehoord, erg dom van T-Mobile in mijn ogen want ik was een (potentiele) klant.

KPN heeft de boel denk ik beter voor elkaar alleen die prijzen zijn volgens mij wel weer wat hoger dan bij T-Mobile... Maargoed, service is ook wat waard...
Nullifiel @Ashy8 maart 2023 15:41
Ik heb jaren Ziggo gehad, maar zit nu alweer een paar jaar op een DSL-verbinding. Voor mij gelukkig snel zat en lekker goedkoop in vergelijking met al die kabel/glas abo's die ik hier als optie heb. En ik gok nog wel eventjes zo door te gaan. :)
Finraziel
@Ashy8 maart 2023 16:13
Ik hoop dat het je bevalt. Ik ga juist binnenkort terug naar Ziggo vanaf KPN glas. Heb het gehad met de regelmatige verbindingsproblemen, zowel van mijn eigen glas verbinding als ook de peering via KPN (vrij regelmatig dat bepaalde websites of diensten niet werken, maar wel als ik WiFi uitzet).
Bij Ziggo nooit dat soort problemen gehad.
Maar goed, iets te kiezen is sowieso altijd beter dan maar één serieuze optie te hebben natuurlijk.
SuperDre @Ashy8 maart 2023 18:50
Totdat je merkt dat genoeg glasvezelproviders ruk verbindingen hebben vergeleken met Ziggo. Ken inmiddels al meerdere mensen die weer terug zijn gegaan naar ziggo. Wel is het natuurlijk zo dat vaak genoeg de plaats/buurt waar je woont nog behoorlijk verschil kan maken.
MrGizMo @Ashy8 maart 2023 22:39
Ja hopelijk duurt het hier ook niet lang meer. Nu dit weer en maar niet willen verhogen in upload speed is wel een keer de druppel
Verwijderd @Ashy9 maart 2023 10:02
Hier ook! :D Jarenlang niks anders dan Ziggo kunnen kiezen. Eindelijk glasvezel in de komende maanden :D whoehoe!!
Rambolinie @Ashy9 maart 2023 15:39
vorige week kwam KPN lang met glas.
Aanbieding 9 maanden voor € 35.- per maand
daarna 3 maanden voor het contract wat je heb ondertekend.

en dat voor 1 jaar, dus volgend jaar maar weer kijken :)
Voor nu mooie korting tov KPN van € 89.- per maand
WillemJanJansen 8 maart 2023 15:32
Ergens dit jaar komt er glasvezel in onze wijk en ben ik van de ziggo-afhankelijkheid af. Het blijft zo met ze, die jaarlijkse forse prijsstijgingen. Toen ze de f1-rechten verloren hebben ze het niet goedkoper gemaakt. Ik vind het geen sympathiek bedrijf en ik denk dat er met mij nog een hoop anderen elders een abonnement afnemen.

[Reactie gewijzigd door WillemJanJansen op 23 juli 2024 05:39]

MrMarcie @WillemJanJansen8 maart 2023 15:44
Nou KPN, waar ik sinds een maand of 7 zit, is ook niet sympathiek. Ze zitten daar alleen maar voor de aandeelhouders. Alleen dat glasvezel is wel een veel fijner product. Een verademing.
mr_evil08 @WillemJanJansen8 maart 2023 15:57
Een provider hoort alleen maar telefonie+internet+TV aan te bieden en niet over de ruggen van de klanten die geen kant op kunnen lopen rotzooien met andere zaken waaronder F1/Voetbal etc etc.
Finraziel
@WillemJanJansen8 maart 2023 16:24
Goedkoper omdat F1 weg ging was ook niet echt realistisch...
Viaplay heeft 'meer dan 30 miljoen' betaald en dat was 300 procent meer dan wat Ziggo er voor betaalde (https://www.f1maximaal.nl...-zijn-vergroeid-met-de-f1). Dus Ziggo zal nooit meer dan 10 miljoen betaald hebben voor een jaar, misschien eerder 8 miljoen of zo. Ziggo heeft ruim 7 miljoen klanten. Voel je hem aankomen? Als het niet betalen van die kosten voor F1 doorberekend zou worden zou je nog geen 10 cent per maand korting krijgen.
cpt Iglo 8 maart 2023 16:03
Kan iemand mij uitleggen waarom de "goedkopere" abonnentsvormen absoluut en in percentage het meeste last hebben van de verhoging terwijl de impact op de "duurdere" abonnementen veel kleiner is?

Immers
- Duurder abonnement is grootverbruiker van de infrastructuur dus zou in verhouding mijns inziens het meeste moeten bijdragen aan het onderhoud of inkoop van capaciteit.
- Als het om inflatiecorrectie gaat dan zou het toch voor iedereen gelijk moeten zijn
CPV @cpt Iglo8 maart 2023 16:29
Niet proberen dit met kostprijzen te beredeneren.
Het is puur marketingstrategie, die dit bepaalt.
cpt Iglo @CPV8 maart 2023 17:38
Ja daar was ik zelf ook bang voor maar dan kan je dit toch niet onder de noemer van inflatiecorrectie doen, dit zou immers verhoudingsgewijs voor iedereen hetzelfde moeten uitpakken? Ben zelf wel benieuwd wat de autoriteit consument en markt vind van verhogingen op deze schaal/ wijze. Is dit inderdaad puur kapitalisme en moeten wij dit als consument afstraffen door massaal over te stappen (waar mogelijk) of worden hier toch nog regels overtreden.
Pecunia-18 @cpt Iglo8 maart 2023 16:42
Omdat het merendeel van de Ziggo klanten geen Max of Giga abo heeft maar daaronder zit. Dus liever veel verhoging bij 75% van de klantbase, die sowieso niet van gedoe houden en wel klagen maar gewoon blijven zitten, en minder verhoging bij de Giga klanten die anders eerder geneigd zouden zijn over te stappen naar de concurrentie op glasvezel :+
cpt Iglo @Pecunia-188 maart 2023 17:40
Ik val zelf onder de groep klanten bij de goedkopere abbo's. Ik ga zeker ook overstappen zodra de glasvezelmonteur hier het kastje aan de muur geschroefd heeft. Dat heeft in mijn geval niks met de prijzen te maken maar met de klantenservice die mijn ouders schofterig hebben behandeld. De prijzen en de hogere snelheid met glasvezel zijn zeker extra argumenten.
Chewmonkey 8 maart 2023 18:13
Ik heb vanmiddag direct gebeld om op te zeggen. Omdat ik uit principe vindt dat een miljoenenbedrijf ook wel eens mag inleveren op de winst en niet alles door hoeft te berekenen naar de klant!

Ik kreeg een aanbod om 9 maanden 20 euro korting te krijgen.

Weg principes.
ShadLink @Chewmonkey8 maart 2023 18:17
9 maanden 20 euro korting inclusief een nieuw jaarcontract.
Chewmonkey @ShadLink8 maart 2023 18:20
Klopt. Ze zijn hier wel bezig met glasvezel aanleggen, maar dat zal ook pas over een jaar werkend zijn denk ik.

Zodra dat werkt, ben ik alsnog weg. Mits betaalbaar neem ik ook wel een boete voor lief.
Verwijderd @Chewmonkey8 maart 2023 19:04
Ik kreeg na 30 jaar klant te zijn remu, casema, weet ik al die namen nog nu dus Ziggo slechts 9 maanden €10,- korting per maand aangeboden op het Giga + Tv Complete pakket.
€90,- dus.
Einde contract 1 mei dus dag Ziggo!
Ze verhogen de prijzen maar daar lees ik hier weinig over omdat ze de champions league rechten hebben gekocht.
En ja dat is een duur geintje.
Dat moet worden terug verdiend.
Ik hoef geen voetbal te zien, laat staan er meer voor betalen.
De groeten gelukkig is er glasvezel :)
ApexAlpha 8 maart 2023 15:33
Jezus dit is wel een forse verhoging. Nog extra zuur door het feit dat ik het nu eenmaal 100% nodig heb door thuiswerken en *DSL hier kansloos is.
!GN!T!ON @ApexAlpha8 maart 2023 15:47
Betaald je werkgever je geen thuiswerkvergoeding? Zelf overigens blij dat ik al twee jaartjes een glasvezeltje in huis heb. Helaas wel van KPN.
REDSD @ApexAlpha8 maart 2023 16:33
Extra zuur omdat dit natuurlijk niet het enigste is, boodschappen +/-30%, bouwmateriaal 50%, gas/licht 100% duurder, en dat is vooral eerste levensbehoeftes die ik nu noem.
Zet daartegenover een gemiddelde loonstijging van 3.6% het afgelopen jaar en dan kan ik me voorstellen dat veel mensen het zwaar gaan krijgen... .
MrMarcie @ApexAlpha8 maart 2023 15:44
Dan kan je vast een deel declareren of krijg je die vergoed. Dat hebben de meeste 'gewone' consumenten niet.
SuperDre @MrMarcie8 maart 2023 18:53
Maar de werkgever is dat niet verplicht, net zoals het niet verplicht is om reiskosten (woon werk) te vergoeden.
Verwijderd 8 maart 2023 15:37
Wat veel mensen niet weten, dat je jezelf niet hoeft te beperken door de standaard pakketten die hierboven staan. Ik heb bijvoorbeeld Internet Giga + Tv start en een extra CI+ module en betaal 76,50 euro. Daar krijg ik dus een 1Gbit verbinding voor en digitale tv. Dat scheelt een hele hoop met het alles in 1 giga abonnement wat hierboven staat.
theborgnl @Verwijderd8 maart 2023 15:55
Inderdaad, hier Internet Complete + TV Start + CI voor 65,50. Het kan zijn dat je even moet bellen, want zelf regelen via de website werkte niet (CI module werkte niet).

Overigens ben ik ook weg bij Ziggo zodra hier het glas werkt. Ziggo werkt hier prima, zelden issues, maar het wordt steeds duurder voor... hetzelfde.
Verwijderd @theborgnl8 maart 2023 15:57
Heel veel mensen die ik hoor dat ze spijt hebben dat ze weg zijn gegaan bij Ziggo. Aangezien je bij glasvezel zeker niet de garantie hebt dat je verbinding stabiel is. Ik hoor veel mensen klagen over uitvallende verbindingen. Zolang Ziggo zonder problemen werkt stap ik niet over. Daarnaast betaal ik bij KPN voor hetzelfde abonnement ook 75 euro. Dus dat is voor mij ook geen reden om over te stappen.
THE_BASE @Verwijderd8 maart 2023 18:13
Kan dit wel beamen: een jaar geleden naar KPN Glasvezel gegaan en binnen een week was ik weer terug bij Ziggo: zwaar instabiele verbinding, tv-zenders slechte beeldkwaliteit en traag met zappen.
DeComponeur
@Verwijderd8 maart 2023 19:06
Heel veel mensen die ik hoor dat ze spijt hebben dat ze weg zijn gegaan bij Ziggo. Aangezien je bij glasvezel zeker niet de garantie hebt dat je verbinding stabiel is.
Heel veel mensen... niet stabiel :? Ongetwijfeld zijn er gevallen die niet goed gaan, maar er is geen enkele reden dat een (nieuwe) glasvezel verbinding niet goed zou kunnen werken.
En ja, er zijn plaatsen waar het aanvankelijk dramatisch gaat maar dat is een kwestie van een paar keer goed klagen, dan komen ze het echt wel oplossen en uiteraard eerst niet je Ziggo opzeggen ;)
Bovendien hoef je het nieuwe glasvezel abo niet te betalen als het aantoonbaar niet naar behoren werkt.
Redondo1982 8 maart 2023 17:47
Voor mij is het grootste punt om over te schakelen: de beeldkwaliteit. NLZiet is echt bagger qua kwaliteit en KPN is ook stuk minder dan Ziggo. Wij kijken helaas nog teveel tv om Ziggo dus vaarwel te zeggen. Zakelijk ga ik wel kijken naar KPN.
Jeuvie @Redondo19828 maart 2023 18:13
Dat snap ik niet. Ziggo is 1080i en NLziet 1080P.
ArcticWolf @Jeuvie8 maart 2023 18:16
bitrate van Ziggo is hoger waarschijnlijk. Ik vond NLziet ook niet geweldig vergeleken met Ziggo.
Redondo1982 @ArcticWolf8 maart 2023 19:05
Inderdaad, het is echt aanzienlijk.

Bovendien als je Ziggo belt dan haal ik meestal een supergoede deal eruit, alleen die upload blijft wel een dingetje. Pas als je het hebt/gebruikt dan weet je hoe vaak je het gebruikt en hoe snel het kan zijn.

Ik ga gewoon alles nog een keer goed vergelijken in mei en dan kan ik juni een beslissing nemen. Dan lopen mijn contracten af.
CarverS @Redondo198210 maart 2023 13:03
Ik heb vergeleken. Wij nemen uitgebreide tv pakketten met sport/espn, ziggo sport en film 1 en daarnaast vast bellen internationaal af. Doe je dit elders met glasvezel combineren ben je na de kortingsperiode bijna net zoveel kwijt als bij Ziggo. Ik heb het idee dat we ons in een systeem/matrix bevinden waar prijsafspraken worden gemaakt…..

Wat het goedkoper zou kunnen maken is ergens een voordelige volledige IPTV provider vinden, maar welke? En die dan combineren met een standaard glasvezel contract ergens.
Redondo1982 @CarverS10 maart 2023 14:09
Zo is het ook gewoon, we bevinden ons in een tijdperk dat je overal zelf achteraan moet om achter de deurtjes te kunnen kijken wat er mogelijk is.

De combinatie iptv en glasvezel is helaas uitgesloten als je ook ESPN wilt. Je kan dan Canal Digitaal nemen, maar daar lees ik ook een hoop ellende over. Al is negativiteit wel altijd aanwezig met recensies.

Ik ga gewoon een keer Canal Digitaal proberen en als dat bevalt dan neem ik glasvezel los. Je hebt ook die kastjes voor 75 euro, maar daar onthou ik me maar even van. In mijn geval wordt het denk ik volledig alles bij KPN nemen of alleen glasvezel en dan iets van Canal Digitaal ernaast.
dblazen 8 maart 2023 15:37
Hoe zit dit soort dingen eigenlijk in elkaar als je nog in het eerste jaar zit van je abonnement, waarin ik in het 1e jaar niet mag opzeggen zonder "boete" (helft resterende bedrag betalen), maar ziggo wel zijn prijs mag verhogen?
Gevalletje, pech gehad dit mag gewoon?

Ergens dit jaar kan ik gelukkig weer terug op glasvezel, maar moest noodgedwongen terug op ziggo ivm een verhuizing.
johnwoo @dblazen8 maart 2023 15:41
Veel bedrijven hebben (of hebben recentelijk toegevoegd) een clausule waarbij een inflatiecorrectie expliciet een uitzondering is, en geen reden meer is tot kosteloos opzeggen van een lopend contract...
dblazen @johnwoo8 maart 2023 15:44
Ah inderdaad, op de pagina van ziggo staat dat inderdaad ook zo vermeld. Hopelijk dat ik snel weer op glasvezel kan, is voor thuiswerken ook een stuk prettiger qua upload :'(
M3m30 @dblazen9 maart 2023 04:41
Opzeggen is gewoon mogelijk, Ziggo komt hier niet onderuit. https://blog.iusmentis.co...g-te-voorkomen-wacht-wat/
dblazen @M3m309 maart 2023 07:45
Goed om te weten, bedankt ;)
Kevinp @johnwoo8 maart 2023 15:50
Ja dat hebben ze er gewoon even door gedrukt de laatste jaren. Overigens zitten de meeste vast aan een soort maand contract en kan je dus sowieso gewoon elke maand opzeggen.
Wouterie @Kevinp8 maart 2023 15:58
Het is tegenwoordig bij elke provider in het contract opgenomen. Bij Ziggo heb je het in elk geval al gehad dit jaar.
Kevinp @Wouterie8 maart 2023 16:00
Nee hoor Tele2 heeft het een paar jaar geleden opgenomen.

En het smerige met telefonie contracten is. Het opnieuw afsluiten is dan weer goedkoper.
Wouterie @Kevinp8 maart 2023 16:04
Een paar jaar noem ik tegenwoordig hoor! Ik ga al een tijdje mee, om het maar zo te zeggen. Het is de laatste jaren ;) inderdaad raadzaam om bij het aflopen van je contract lekker rond te kijken naar een betere deal. Ik hou deze ronde mijn contracten aan tot Black Friday en dan zien we wel wie de leukste aanbieding heeft.
GoT.Typhoon @johnwoo8 maart 2023 19:04
Sinds wanneer is dat toegevoegd? Mijn contract is van september 2022...
M3m30 @johnwoo9 maart 2023 04:39
Die is zo illegaal als wat, je kan dus gewoon opzeggen.
Kelin @dblazen8 maart 2023 15:43
Je mag je jaarcontract openbreken en kosteloos opzeggen per 1 juli. (Zonder boete). Wordt ook vermeld in Ziggo berichtgeving.
rdl @dblazen8 maart 2023 16:05
Toen ik in 2021 het dat eerste jaar (of de eerste 6 maanden) bij Ziggo zat had ik een actietarief wat ik gewoon behield, ookal viel de prijsverhoging in die periode. De prijsverhoging ging pas in nadat het jaar voorbij was. 8)7
Edit: En toen heb ik natuurlijk meteen weer opgezegd...

[Reactie gewijzigd door rdl op 23 juli 2024 05:39]


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