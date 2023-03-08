Ziggo verhoogt per 1 juli prijzen van alle internetabonnementen

Ziggo verhoogt per 1 juli de prijzen voor alle internetabonnementen. De provider spreekt over een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5 procent voor de prijzen van de pakketten en beltarieven. Vorig jaar voerde Ziggo per 1 juli ook al een prijsverhoging door.

Het abonnement dat in absolute zin de minst hoge prijsverhoging krijgt, is het Internet Giga-abonnement, met momenteel een downloadsnelheid van 1000Mbit/s en een upload van 50Mbit/s. Dit abonnement ging een jaar geleden nog van 65,50 naar 62 euro per maand, maar per 1 juli 2023 komt er een euro per maand bij en wordt 63 euro het nieuwe tarief, blijkt uit de tarievenpagina. De genoemde uploadsnelheid van het Giga-abonnement gaat vanaf mei omhoog naar 75Mbit/s; veel andere abonnementen krijgen dan ook hogere uploadsnelheden.

De overige abonnementen zonder televisie krijgen met forsere prijsstijgingen te maken, waarbij het Internet Complete-abonnement de hoogste stijging krijgt. Klanten met dat abonnement moeten per maand 5 euro meer betalen. Het enigszins verborgen Internet Basic-abonnement kost sinds een verhoging vorig jaar 40 euro per maand. Het is niet geheel duidelijk of die prijs ook stijgt, maar vermoedelijk zal dat rond de 43,50 euro worden, gelet op de gemiddelde inflatiecorrectie die Ziggo noemt.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023 Internet Start € 43,00 € 47,00 Internet Complete € 53,00 € 58,00 Internet Max € 60,50 € 63,00 Internet Giga € 62,00 € 63,00

Ziggo's internetabonnementen waarbij ook televisie in het pakket zit, stijgen nog wat meer in prijs. Het abonnement dat te maken krijgt met de grootste maandelijkse stijging, is Alles-in-1 Complete; klanten moeten vanaf 1 juli 6,75 euro meer betalen voor dat abonnement. Internet & TV Complete gaat omhoog met 6,50 euro. Het goedkoopste abonnement, Internet & TV Start, gaat ook flink omhoog in prijs: klanten betalen hier nu nog 55,50 euro voor, maar dat wordt vanaf 1 juli 60,50 euro.

De provider zegt dat de prijsverhogingen te maken hebben met de gestegen kosten, waarbij het bedrijf onder meer wijst op het gebruik van veel energie die nodig is voor het netwerk en de datacenters. Ook schrijft Ziggo dat de kosten voor materiaal voor het leveren van diensten en onderhoud sinds 2022 zijn gestegen. Ziggo spreekt van een gemiddelde inflatiecorrectie van 8,5 procent, waarmee het onder de gemiddelde inflatie van 10 procent zit, zoals in kaart gebracht door het CBS. Klanten krijgen tussen 8 en 31 maart per e-mail of brief bericht over de hogere prijzen die vanaf de zomer gaan gelden.

De nieuwe prijzen gelden voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Ziggo zegt dat de inflatiecorrectie wordt toegepast op grond van de algemene voorwaarden van het abonnement en dat het daarom niet mogelijk is om kosteloos op te zeggen voor het einde van het contract. Dat heeft te maken met een bepaling in de voorwaarden waarin staat dat Ziggo het recht heeft om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage dat gelijk is aan de CBS-consumentenprijsindex. In principe is een opzegging bij een inflatiecorrectie niet zomaar kosteloos mogelijk.

Update: Waarom kosteloos opzeggen in dit geval niet lijkt te kunnen, heeft Tweakers een achtergrondverhaal geschreven.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023 Alles-in-1 Start € 59,00 € 64,25 Alles-in-1 Complete € 74,00 € 80,75 Alles-in-1 Max € 93,50 € 98,75 Alles-in-1 Giga € 95,00 € 98,75

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2023 Internet & TV Start € 55,50 € 60,50 Internet & TV Complete € 70,50 € 77,00 Internet & TV Max € 90,00 € 95,00 Internet & TV Giga € 91,50 € 95,00