Ziggo verhoogt in mei uploadsnelheden van veel abo's met maximaal 25Mbit/s

Ziggo voert in mei een snelheidsverhoging door van veel consumenteninternetabonnementen. De snelheidsverhoging varieert van 5 tot 50Mbit/s. Bij de meeste abonnementen gaat alleen de uploadsnelheid omhoog, maar bij Complete gaat ook downloaden vanaf mei sneller.

De uploadsnelheid van het Internet Giga-abonnement gaat het meest omhoog, van 50Mbit/s naar 75Mbit/s. De uploadverhogingen liggen bij de Basic- en Complete-abonnementen het laagst, met 5Mbit/s. Bij Start, Start XXL en Max gaat het uploaden straks 10Mbit/s sneller dan voorheen. Ziggo verhoogt daarnaast de downloadsnelheid van zijn Internet Complete-abonnement van 350Mbit/s naar 400Mbit/s.

Ziggo zegt de snelheden te verhogen omdat uit onderzoek zou blijken dat klanten het waarderen als internetsnelheden meegroeien met het gebruik. Daarom verhoogt de provider ieder jaar de snelheden. Vorig jaar gingen bij veel abonnementen ook de downloadsnelheden omhoog, dit jaar gebeurt dat dus minder. Overigens zijn met de gebruikte Docsis 3.1-standaard downloadsnelheden tot 10Gbit/s en uploads van maximaal 1 tot 2Gbit/s mogelijk.

Klanten hoeven voor de verhoogde snelheden niks te doen, tenzij ze 'begin mei' nog geen verandering merken. Dan zou een modemreset nodig kunnen zijn. Ziggo zegt dat klanten ook niet extra hoeven te betalen voor de verhoogde snelheden, al verhoogt de provider de tarieven wel traditioneel in juli.

Oude snelheid Nieuwe snelheid
Internet Basic 50Mbit/s down
20Mbit/s up		 50Mbit/s down
25Mbit/s up
Internet Start 100Mbit/s down
20Mbit/s up		 100Mbit/s down
30Mbit/s up
Internet Start XXL 200Mbit/s down
20Mbit/s up		 200Mbit/s down
30Mbit/s up
Internet Complete 350Mbit/s down
35Mbit/s up		 400Mbit/s down
40Mbit/s up
Internet Max 600Mbit/s down
40Mbit/s up		 600Mbit/s down
50Mbit/s up
Internet Giga 1000Mbit/s down
50Mbit/s up		 1000Mbit/s down
75Mbit/s up

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 16:58
375 • submitter: Plucky

10-01-2023 • 16:58

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Submitter: Plucky

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Reacties (375)

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h3x4d3c1m4l 10 januari 2023 17:01
Ik zou verwachten dat Ziggo de hete adem van glasviezel meer zou moeten voelen intussen (gezien hoeveel glasvezel er aangelegd wordt op dit moment) en dan dus ook iets meer actie zou ondernemen, dan alleen dit kleine lekkermakertje...
RobbyTown @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:10
1000/1000 is heerlijk. Echter gros van de klanten hebben die 1000/1000 niet nodig.

Dat de prijs maar beetje behapbaar blijft hebben sommige meer aan. Zeker in deze dure tijden.

Tijd geleden heeft mijn vader de overstap gemaakt naar glasvezel 150 Mbit. Dit was in verhouding net zo duur als Ziggo het goedkoopste pakket. Maar ja nu werkt het wat doet het met glasvezel?

Echter bij Ziggo weet je dat je jaarlijks 1 of 2 pm meer mag betalen. Bij de glasvezel provider is het zo hoe langer klant meer korting. De snelheid 150 Mbit is voor wat internetbankieren ruim voldoende.

Decoder werkt beter dan die van Ziggo en is inmiddels enkele euros goedkoper dan Ziggo.
david-v @RobbyTown10 januari 2023 17:18
De snelheid 150 Mbit is voor wat internetbankieren ruim voldoende.
dat is met 100x lagere snelheid ook wel prima te doen hoor ;)
RobbyTown @david-v10 januari 2023 17:28
Ja klopt. Alleen lager ging niet :)
Net zoals PageFault ook aangeeft. Bij sommige heb je alleen maar zelfs keuze uit 1000/1000 en dan ook nog voor een nette prijs.

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 23 juli 2024 14:29]

david-v @RobbyTown10 januari 2023 17:33
Ik blijf het heel erg jammer vinden dat ze voor de mensen die dat echt niet nodig hebben geen budget abonnement hebben. €5 per maand voor een 5/5 mbit verbinding. Niks mis mee voor wat browsen, whatsapp enz. Ik ken genoeg menzen om me heen (voornamelijk ouderen) die echt niet meer dan dat nodig hebben. Maar denk ook aan minima, die zich niet kunnen permiteren om maandelijks €40 aan internet uit te geven.
TD-er @david-v10 januari 2023 17:39
5/5 Mbps is echt te weinig.
Daarmee kun je niet eens beetje YouTube kijken.
Daarentegen ben ik het er wel mee eens dat de vele 100-en Mbps voor velen overkill zijn.
Denk dat 30 a 40 Mbps voor heel veel toepassingen nog wel prima is.
Volgens mij hanteert men hier in de buurt dat je in 't buitengebied minimaal iets van 20 Mbps moet kunnen halen.
Dus laten we 2x dat minimum hanteren als instap-abonnement.
Aalard99 @TD-er10 januari 2023 18:10
Het zou je verbazen wat je met 5/5Mbps nog prima kan doen. Zeker de ouderen zitten niet op YouTube, Netflix, etc.

Tegelijkertijd zal YouTube ook nog werken, al dan niet op een iets lagere resolutie.

[Reactie gewijzigd door Aalard99 op 23 juli 2024 14:29]

TD-er @Aalard9910 januari 2023 19:13
Vergeet niet dat je tegenwoordig ook vrijwel alle TV terug kijkt via internet.
Dus ook voor dat heb je je verbinding nodig en dan is 5 Mbps wel heel karig tegenwoordig.
Als ik kijk naar het verkeer van/naar onze TV hoek, dan is dat zelden < 5 Mbps als er TV gekeken wordt.
Even wat in Google gegooid en kennelijk zitten KPN en Ziggo voor de SD kanalen op 4.5 Mbps. Bron:

Dat is echt niet prettig kijken als je dan max. 5 Mbps verbinding zou hebben.

Kennelijk was Digitenne in elk geval 'vroegah' 2 - 3 Mbps, maar die paar keer dat ik dat bij kennissen gezien heb was dat eigenlijk niet kijkbaar. Niet eens zozeer vanwege de uitermate aanwezige compressie-artefacten, maar vooral omdat je om de haverklap weer even geen beeld had of blokken in beeld.
Weet dus niet of dat puur en alleen kwam door een kennelijk niet continue datastroom, of dat het ook echt zo slecht was.
Aalard99 @TD-er10 januari 2023 19:53
Bij KPN staat je TV los van je internetsnelheid, bij glas dan. Dit is een apart vlan met zijn eigen bandbreedte.
TD-er @Aalard9910 januari 2023 19:58
Interessant om te weten.
Ik dacht dat ze vanwege de TV wat extra bandbreedte gaven zodat je zelfs met TV kijken nog steeds de geadverteerde bandbreedte kan halen. Mijn ouders hebben namelijk een 50?? Mbps glas abonnement en toen het net opgeleverd was haalde je daar dus eigenlijk altijd 70 Mbps.
Dat is een KPN abonnement.

Heb trouwens niets hoeven doen met VLANs in de switches instellen om TV daar werkende te krijgen, dus wellicht is dat niet zo voor alle abonnementen?
Aalard99 @TD-er10 januari 2023 20:06
https://netwerkje.com/hoe-werkt-de-dienst

Hier staat een uitleg hoe je eigen apparatuur kan gebruiken en welke vlans dit zijn. Of dit voor jouw situatie ook zo is durf ik niet te zeggen.
Erikkamm @TD-er11 januari 2023 12:34
Je Router herkent je TV-box en zet het dan op het juiste VLAN. Er zijn bij KPN als het goed is 3 VLAN’s.
- TV
- VoIP (Telefoon)
- Internet.
TD-er @Erikkamm11 januari 2023 16:08
Mijn punt was dat in het netwerk van mijn ouders er nog een paar switches zitten tussen de router en de TV-box.
En ja, die switches snappen heel goed wat VLANs zijn. (oude switches van mij)
En nee, ik heb daar geen VLANs ingesteld, dus alleen de default VLAN is toegewezen op alle poortjes.
david-v @TD-er10 januari 2023 20:05
Je gaat er van uit dat ouderen al dat kijken via internet gebruiken. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de meeste kijken gewoon TV via de kabel met een kastje en dat was het, en dat gaat niet van je internet verbinding af, dat is een digitale zender via de coaxkabel.

Ik zeg niet dat het voor iedereen goed genoeg is, maar er zijn er genoeg waarbij dat meer dan voldoende is.
TD-er @david-v10 januari 2023 23:24
Voor zover ik weet, hebben tegenwoordig alle "TV boxen" een "online opslag" van de opnames.
Dus alles wat je niet live kijkt, gaat dan via je IP verbinding.
Andros
@TD-er11 januari 2023 08:02
Digitenne is intussen ook veranderd. "Vroegah" was dat DVB-T, inmiddels gebruikt KPN er DVB-T2 voor. Veel is ook afhankelijk van de plaatsing en grootte van de gebruikte antenne maar als dat in orde is is het best kijkbaar.
apis29 @TD-er14 januari 2023 14:05
Digitenne is tegenwoordig in HD voor de meeste zenders en in de h265 codec ipv h264 zoals bij de andere providers. Wel zit de bitrate, bij de gratis NPO zenders iig, tussen de 3,5-5Mbps (bij beelden met weinig actie rond die 3,5 en bij voetbal bijv. richting de 5).
En het 'voordeel' van IPTV zoals NL Ziet of Ziggo Go, etc. is dat het in meedere resoluties en bitrate wordt aangeboden dus ook met een 5Mb/s verbinding zou je de éen-na of twee-na hoogste stream kwaliteit kunnen pakken.
Voor een gezin zou een instapabo van 50Mb/s wel genoeg moeten zijn, voor een echtpaar of alleenstaande zou het met minder ook afkunnen (Ziggo Basic is in principe een perfect instapabo, ware het niet dat de prijs de laatste twee jaar aardig is toegenomen. Zit ook standaard kabel tv bij via DVB-C natuurlijk wat via je tv of eigen kastje te bekijken is). Vodafone/ T-Mobile had ooit een 20/20 abonnement voor €23,50 (door inflatiecorrectie inmiddels tegen de €28 aan; in de praktijk eerder 25/25 overigens) en behalve bij downloaden en streamen tegelijk voldoet ook dat prima ...

[Reactie gewijzigd door apis29 op 23 juli 2024 14:29]

dr86 @TD-er10 januari 2023 18:39
Bevalt hier prima hoor, netflix en youtube werken gewoon goed. Meer heb ik thuis toch niet nodig.
david-v @TD-er10 januari 2023 20:00
Daarmee kun je ook yt videos bekijken, niet dat ouderen dat heel veel tijd aan besteden, want dat is de doelgroep waar ik het over had, maar het kan probleemloos. Er zijn er genoeg met een adsl verbinding die tussen de 5 en 8mbit haalden en dat was ook te doen.

Nogmaals, dit gaat over budget internet voor mensen die niet streamen, ook niet de hele dag yt kijken, maar wat online kranten lezen, internet bankieren en waar Whatsapp berichten uitwisselen. Die groep mensen zijn er wel degelijk.
t2012 @david-v11 januari 2023 07:41
Er zijn genoeg ouderen die ik spreek die heel erg veel YouTube kijken op de iPad. Ze gebruiken het wanneer ze moeite hebben met de stilte in huis. YouTube is dan een uitkomst met koormuziek of kerkdiensten die ze dan kijken. Ze gebruiken het dan gewoon als een alternatief voor een radio die op de achtergrond aan staat.
david-v @t201211 januari 2023 14:18
En dat gaat met 5mbit/s echt prima hoor. Ik zeg ook niet dat het voor iedereen geschikt is, maar voor velen wel.
Andros
@david-v11 januari 2023 08:01
Je zegt het juist, "was". Het internet zelf staat ook niet stil, video's hebben steeds betere kwaliteit, websites geven steeds meer meuk en dat komt omdat iedereen over steeds snellere verbindingen beschikt. Je kon ooit met 5Mbit/s vooruit omdat de websites toen daarvoor gemaakt waren. Open een hedendaagse website op 5Mbit/s en je laad de ene video na de andere banner.
fire-breath @TD-er11 januari 2023 08:51
Jij hebt die 5Mbit nooit getest, denk ik? Het zal je verbazen met hoe weinig snelheid je kunt werken.

Twee voorbeelden.
(11) Jaren geleden heb ik een test gedaan om te kijken welk internetabonnement mijn huisgenoten nodig hadden. Zij gebruikten internet alleen voor wat YouTube, internetbankieren, socials en that's it.
Het zal je inderdaad verbazen hoe weinig bandbreedte YouTube nodig heeft. Zelfs afknijpen naar 5Mb werkte prima.

Toen ik ging verhuizen heb ik het internetabonnement voor hen laten aanpassen naar het laagste van het laagste.

Recenter voorbeeld: Ik ben ongeveer 1,5 jaar geleden nog een keer verhuisd en heb 2-3 weken lang op mijn mobiele data van 1Mbit/s moeten leven. Dit was niet comfortabel, maar werkte verbazingwekkend goed.
- YouTube op de PC draaide prima.
- Netflix op telefoon draaide ook prima. (kan niet zo herinneren 1Mbit ook voldoende was voor Netflix op de PC.
- Gamen ging ook prima. Wel moest ik alles wat op de achtergrond wellicht iets kon downloaden uitzetten. (context: de game die ik bedoel, is SWTOR)

1000Mbit klinkt leuk, maar is totaal niet nodig.
5Mbit is prima werkbaar, maar is wel echt een minimum. Zeker als je met meerdere personen tegelijkertijd gaat internetten.
TD-er @fire-breath11 januari 2023 16:04
Jij hebt die 5Mbit nooit getest, denk ik? Het zal je verbazen met hoe weinig snelheid je kunt werken.
Laten we het zo zeggen, ik ben begonnen met een 1200/75 baud (en 300/300) modem in '88.
Mijn eerste internet-ervaring was met 2400 baud modem, welke toen vrij snel vervangen werd door een 14k4 modem en toen ik ging studeren werd dat een ouderwets US-Robotics 28k8 modem.
De totale netwerk verbinding van de RuG op Surfnet was toen maar liefst 44 Mbps.

Tot +/- 5 jaar geleden zaten mijn ouders nog steeds op een 2 Mbps verbinding vanwege de extreem lange DSL verbinding.
Dus ja, ik ben best wel bekend met hoe verwend we tegenwoordig zijn met de breedbandverbinding en zelfs > 200 Mbps op je mobieltje.

Mijn punt was alleen dat als je echt alleen maar 5 Mbps zou hebben, dat dat een best wel vervelende ervaring zal zijn als je online videos gaat kijken en daarnaast ook nog iets anders doet, wat ook maar een beetje real-time zou moeten gaan.
Bijvoorbeeld mobiel bellen... Ja dat gaat tegenwoordig ook via WiFi als je geen verbinding binnenshuis hebt met de mobiele mast.
Of een video-call met > 2 personen... en ja dat doet tegenwoordig (sinds Corona) iedereen wel eens.

Daarom -is mijn mening- is 5 Mbps eigenlijk te karig als instap-verbinding.
Ookal was ik er in '99 super blij mee geweest toen @home vast internet uitrolde via de kabel. 4 Mbps down, 128k up. Ongelooflijk!
Maar nu bijna 25 jaar later doe je ongemerkt dusdanig veel online dat ook de minimale bandbreedte eigenlijk wat meer zou moeten zijn dan waar je 25 jaar geleden met gemak meerdere studenten-huishoudens mee naar het internet zou laten verbinden.
Aalard99 @david-v10 januari 2023 19:01
De kosten zitten voornamelijk in de aansluiting naar je huis, modem, etc. De extra bandbreedte kost de provider in principe niet heel veel meer. Een abonnement voor 5 euro is gewoon niet mogelijk, daar zou iedere provider verlies op draaien.

Dat is ook de reden dat bij bv KPN het verschil tussen 200Mbps en 1Gbps maar 5 euro per maand kost.
OruBLMsFrl @Aalard9910 januari 2023 21:30
Dat is wel heel weinig verschil, Ziggo scheelt al 9 euro tussen 350 en 1000 Mbps. En dan valt een goede zaak te maken dat het verschil tussen 200 en 350 in praktijk nog beter te merken valt dan tussen 350 en 1000, want die allerhoogste snelheden haal je maar zelden.
Saekerhett @OruBLMsFrl11 januari 2023 09:35
Zelden? Ik trek altijd mijn lijn dicht als ik dingen van usenet haal of torrents download. Gewoon een strak lijntje ~110 MB/s.
OruBLMsFrl @Saekerhett11 januari 2023 11:15
Goede performance dan van die aanbieders! Is dat ook begin van de avond, of vooral einde avond/nacht die snelheden, want ik ken ze niet zo stabiel op alle tijden van de dag?
Het verschil met downloads wordt op zulke heel hoge snelheden steeds kleiner, want je kunt zelfs op heel hoge kwaliteit met 350 Mbps veel sneller downloaden dan dat je ooit zelf kunt kijken. En voor protocollen die streaming ondersteunen zal dat net zo goed voor meerdere mensen in huis streamen met 350 Mbps als gigabit, terwijl alles dat je eerst volledig moet downloaden op hoge kwaliteit toch ook op gigabit nog minstens wat minuten wachttijd blijft geven. Blijft altijd mooi kortere wachttijd, geniet van de gigabit :)
Andros
@david-v11 januari 2023 07:58
Probleem is ook dat zo'n verbinding vaak gewoon alleen de volle snelheid kan leveren. Providers cappen dit om commerciële redenen, zo kun je op dezelfde aansluiting verschillende pakketten verkopen. De klant die dan een lagere snelheid kiest verdien je gewoon minder aan, technisch maakt het geen verschil.

Providers bieden vaak meer aan dan alleen een kale pijp internet. Sommigen bieden een service aan dat een monteur overal wifi in de woning voorziet, een tv decoder die vanalles kan, toegang tot een nieuwsserver en weet ik wat nog meer. Dan duikt er vanzelf een provider op die voor een lage prijs gewoon die kale pijp levert zoals bv Tweak, Netrebel etc. Dan is het niet logisch dat ze een lagere snelheid leveren, dat kost immers meer moeite. Het is niet automatisch zo dat een snellere verbinding duurder moet zijn, integendeel :) .
twiet @david-v11 januari 2023 08:56
KPN biedt wel goedkoop internet voor bewoners van zorginstellingen. Als voorbeeld: internet, tv kijken en onbeperkt bellen voor 39,50 per maand. Als je op de KPN website zoekt naar internetabonnementen voor een adres van een zorginstelling, vind je deze aanbieding.
BeefHazard @twiet11 januari 2023 12:01
Ik heb in mijn studentenflat een Ziggo lijn via een reseller. 200/20 voor €17/mnd. Het bestaat dus wel, maar zal lastig zijn om dit op dezelfde manier aan individuen te verkopen.
gybe @david-v11 januari 2023 09:48
Maar in veel van deze gevallen voldoet een telefoon/tablet met een klein sim-only abonnement dan al en kan je ook voor 5-10 euro per maand al klaar zijn. Datalimieten zijn bij zulk gebruik dan ook geen probleem.
david-v @gybe11 januari 2023 14:23
Dat is ook zo, maar als ik naar mijn eigen ouders kijk was het voornamelijk laptop (groot scherm die ze makkelijk konden lezen) en mobiel. Dan is wifi wel een uitkomst. Dat zou je kunnen regelen met een 4g router en een simkaart, maar dat wordt niet standaard aangeboden of geïnstalleerd door de providers.

Ik snap ook wel dat het voor de providers niet veel oplevert, maar als je het zo laagdrempelig houdt een de snelheid ook heel beperkt houdt, 5mbit, dat je dan toch wel een grote groep mensen helpt. Het merendeel zal toch kiezen voor een "standaard" snelheid omdat ze graag willen streamen en andere diensten gebruiken.
YangWenli @david-v11 januari 2023 14:30
Yep en Nederland heeft tegenwoordig heel veel eenpersoons huishoudens.

Als je in je eentje woont heb je echt geen gigabyte WiFi netwerk nodig.
RogerSch @RobbyTown10 januari 2023 17:41
Keep it simple. :)
Wat voor een toegevoegde waarde heeft de veelvoud aan mogelijke up en download snelheden. Maakt het onderhouden van je product propositie alleen maar moeilijker en duurder.
Ik kan mij nog 3 verschillende opties voorstellen qua snelheden zeg maar een Basic, mid en Max variant maar meer ook niet...
TD-er @RobbyTown10 januari 2023 17:47
1000/1000 is heerlijk. Echter gros van de klanten hebben die 1000/1000 niet nodig.
Ik heb hier ook Gbit glas en dat is inderdaad geweldig.
Echter in de praktijk is het best wel lastig om ook echt over de 300 - 500 Mbps te komen.
Hier haal ik dat eigenlijk alleen maar met meerdere streams tegelijkertijd. Voor downloads zijn er niet heel veel sites die meerdere parallelle streams ondersteunen.
En ook met het binnenhengelen van backups van mijn server (colocated in datacenter) kom ik met rsync daar niet echt bovenuit.
Start ik echter 2 sync streams, dan zit je netjes op 600 a 700 Mbps en met meer trek je de lijn echt dicht tot zo'n 940+ Mbps.

Upload lijkt met een enkele stream iets hoger aan te kunnen tikken, maar ook daar kom je zelden boven de 500 Mbps uit met 1 stream.

Speedtests geven qua upload ook vrijwel altijd hoger aan dan download.

Had ik persoonlijk niet verwacht eerlijk gezegd.
jongetje
@TD-er10 januari 2023 18:17
Op de Xbox gaan downloads hier prima over de 800Mbit heen met mijn gigabit mijn van tmobile.
FurrBeast @jongetje10 januari 2023 18:58
Hoe dan? Ik krijg die Xbox downloads maar niet over de 200Mbit bedraad met mijn verbinding (1000/1000). Best frustrerend. Draadloos gaat wel sneller (280Mbit).
WouterDeHeij @FurrBeast10 januari 2023 19:23
Ik heb ook 1000/1000

Via juiste kabels en juiste switch haal ik bedraad (Speedtest: 950/950) best blij mee.
Maar ik heb ook een kabel naar mijn woonkamer. Daar ligt ook een Gb Switch.
En toch kom ik daar maar op 200-300. Ik denk dat de gebruikte kabel toch niet 100% goed is.

Dan heb ik echt een zeer goed WiFi netwerk.

Daar haal ik 200 a 300Mbit.

1000/1000 is dus wat 'overkill' maar het prijsverschil met 300/300 was ongeveer 5 euro per maand dus ...
darkdesign @FurrBeast10 januari 2023 23:20
Je recent gespeelde game handmatig afsluiten in het home scherm. Bij mij gaat dan de snelheid van 50 naar 800mbits.
jongetje
@FurrBeast10 januari 2023 19:14
Ik heb hem bekabeld op een 1Gbit switch aangesloten, gewoon standaard tmobile modem. De downloads zijn vaak tussen de 500Mbit en 900Mbit.
vrow @FurrBeast10 januari 2023 23:25
Je kunt voor de zekerheid eens een (snelle!) laptop aansluiten op dezelfde kabel als de Xbox en daar wat gaan downloaden / testen om uit te sluiten dat er iets mis is met die kabel / switchpoort.

Maar mijn ervaring met zowel PSN als Xbox is dat het redelijk willekeurig is. Soms gaat het heel snel, soms een heel stuk minder snel. Het hangt er af van heel veel factoren waar je zelf geen invloed op hebt.
TD-er @jongetje10 januari 2023 19:03
Dan heb je grote kans dat je Xbox dus meerdere streams opent.
Zoals ik al noemde, ondersteunen sommige servers dat wel en in die gevallen haal ik ook met mijn browser bij grote (1-file) downloads rond de Gbps snelheid.

Bijvoorbeeld wanneer ik weer een download binnenhaal van een nieuwe Davinci Resolve, gaat dat eigenlijk altijd wel met nagenoeg maximale snelheid.
Maar ook wat sites geprobeerd die van die testfiles aanbieden en eigenlijk geen enkele gevonden die > 300 Mbps komt. (uiteraard niet nu gaan testen, gedurende piekuur hier in NL)
Autisme_tech @jongetje10 januari 2023 22:10
Je kan tegenwoordig toch in de cloud gamen? Geen download meer nodig :)
jongetje
@Autisme_tech11 januari 2023 06:48
Tuurlijk kan dat, maar dat was niet waar ik op reageerde...
Vullisbak @RobbyTown10 januari 2023 17:31
Ik ben vorige maand na ruim 20 jaar trouwe klant van Ziggo naar KPN overgestapt, door vol in de lokdoos van de black-friday aanbieding te stappen. Reden is de enorm fluctuerende kwaliteit van de Ziggo lijn tijdens de piekuren en daarnaast ook de steeds hogere abonnementsprijs voor een voor mij niet noodzakelijke upgrade.

1Gbps is absoluut overkill voor mijn gebruik, maar de lagere maandkosten tov Ziggo (40euro/maand minder) merk ik absoluut wel. Met als bonus een lagere latency (KPN: 3ms, Ziggo: 13ms). Dus soms is 1Gbps wel degelijk te verantwoorden, ondanks dat je deze bandbreedte niet nodig hebt :)

Toegeven, de lagere abonnementsprijs is alleen het eerste jaar, maar tegen die tijd stap ik misschien wel weer over, misschien zelfs terug naar Ziggo. Als nieuwe klant krijg je namelijk wel korting, als trouwe klant niet.
Zwabber31 @Vullisbak10 januari 2023 22:58
Bij Ziggo krijg je als vaste trouwe klant ook korting, er wordt alleen niet mee geadverteerd.
Als je ze belt en letterlijk aangeeft dat je al jaren trouwe abonnee bent (wat ik dus heb gedaan) dan zijn er wel degelijk mogelijkheden. Ik heb met 10 minuten onderhandelen 1 maand gratis internet gekregen twv 65,- euro, plus een Tplink Deco mesh set met 3 pods. Niet het snelste van het snelste qua mesh, maar wel voldoende bereik voor het hele huis inclusief tuin (achter) en oprit (voorkant)
Daarbij werd ook nog eens een wijziging doorgevoerd want ik had het "oude pakket" en met de nieuwe samenstelling ook nog eens 4 euro goedkoper uit per maand. Dat is inclusief het behoud van de extra pakketten van Ziggo die we al hadden, inclusief het behoud van combo korting met Vodafone (sim only abo voor de vriendin) en uiteraard dezelfde snelheid als voorheen. Je moet alleen de juiste afdeling kiezen (internet) en dan doorvragen.
fire2509 @Zwabber3110 januari 2023 23:08
Dat is ook wel een beetje jammer, waarom niet gewoon een klant t geven zonder dat ze erom moeten vragen? Wij zijn nu ook van Ziggo, na heel wat jaartjes, maar nooit zomaar wat gekregen.

Ik wil wel plex gebruiken, een vpn en noem maar op, maar wil daarmee niet de hele 8 MBps opvreten die ik tot mijn beschikking heb met uploaden. Dan kan de rest van het huis niks meer.
Andros
@fire250911 januari 2023 08:10
Omdat een klant die er niet om vraagt maar gewoon netjes biljft betalen meer op brengt, da's niet zo moeilijk. Een brutale mens heeft de halve wereld, dat geldt ook hier :) .
DNN!S @fire250911 januari 2023 08:11
Als je bij Ziggo een "vrij" abonnement hebt, je jaarcontract dus minimaal is afgelopen, kun je altijd de aanbiedingen krijgen die ook voor nieuwe klanten telt, je moet alleen een jaar bijtekenen.
Vullisbak @Zwabber3111 januari 2023 09:59
Ik had al ruim 15 jaar de variant die (inmiddels) 350/35 leverde, met TV. Korting op de abonnementsprijs leek bij de telefonist echter onbespreekbaar.

Ik merkte op woensdagmiddagen, avonduren en weekenden een dip in stabiliteit van de internet verbinding. Bovendien kijk ik nauwelijks meer lineaire TV, waardoor het maandbedrag voor TV ook steeds lastiger te verkroppen werd. Bovendien werden er Wifi verbeteraars aangeboden om de performance problemen op te lossen. Kun je van een niet-technisch sales persoon verwachten, maar helpt niet als je al serieus overweegt over te stappen.

Maar dank voor je bericht, volgende keer moet ik waarschijnlijk meer doordrammen.
Gerard001a @Zwabber3111 januari 2023 12:26
Het is mij als al jaren trouwe Ziggo klant, zelfs ben ik pre Ziggo en UPC, zolang al klant, maar ook niet gelukt om korting te krijgen.
Als ik mijn abonnement wou opzeggen, nou dan moest ik dat maar doen, ze wilde dat voor me in orde maken . ;(
Meer zat er niet voor me in helaas :?
Rudi Vader @Gerard001a13 januari 2023 10:25
Bij mij ook. Toen heb ik doorgezet en werd later teruggebeld toen ik me al had aangemeld bij de nieuwe provider. En waren ze teleurgesteld dat ik hun aanbod niet eens wilde aanhoren. Het aanbod zou niet zo veel verschillen met wat ik toen bij Fiber op ADSL kreeg (doen ze nu niet meer) en dan kon ik mijn Fritzbox rechtstreeks aansluiten zonder die Ziggo router.
Gerard001a @Rudi Vader13 januari 2023 10:50
Ik zit hier ook te wachten op glas, ze zijn bezig in de wijk en ga dan over van Ziggo en ben al met al zeker 30 jaar klant, al vanaf pre UPC.
Maar de klanten service van Ziggo is slecht, daarom stap ik over. :)
MrGizMo @Zwabber3114 januari 2023 16:57
Die wildwest verhalen kennen we ondertussen wel
Patrick22221 @Vullisbak10 januari 2023 17:36
Bij KPN krijg je trouwe klanten korting, betaal nu voor 100mbit 34 euro en dan half jaar lang en daarna 44.
Meeste mensen hebben niet meer nodig dus in sta er ook altijd versteld van dat mensen zulje dure abbo's aanschaffen.
Tenzij ze thuis werken naar wie doet dat nu nog 😂

Het gene wat ik graag zie is dat ze in nl eens tv-aanbieder ondersteunen

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 14:29]

Emiel1984 @Patrick2222110 januari 2023 19:37
Hier juist naar ziggo gegaan omdat ik niet met de black friday actie mee mocht doen met maandelijks opzegbaar contract van xs4all(contact gehad met klantenservice). Dus maar overgestapt naar ziggo en vodaphone. Tot nu toe echt geen spijt van omdat het prijsverschil anders te groot zou zijn(20+5 per maand). Had graag bij kpn willen blijven omdat ik met vodaphone nu al merk dat ik niet overal bereik heb waar ik daar eerder nooit last van had. Internet was voor mij bij beide prima.
HermanX @Emiel198410 januari 2023 23:18
2021 met Black Friday overgestapt naar kan (kwam toevallig zo uit dat toen net de glasvezel uitgerold was).
Dit jaar gewoon mijn jaar contract bij kan weer met en jaar verlengt en 6 maanden half geld op de 1gb lijn en mobiel ook nog 5 euro per abbo naar beneden.
Schijnbaar heb ik meer geluk gehad met de helpdesk.
Emiel1984 @HermanX11 januari 2023 00:05
Ik kon niet dezelfde prijs krijgen. Wel 6 maanden korting ipv 12.. daarnaast ook nog is 100Mbit/s ipv 350Mbit/s.. daarnaast ook geen tv erbij voor dezelfde prijs waar ik met ziggo dit erbij kreeg.

Was al meer dan 25 jaar trouw klant bij kpn(altijd zelfde 06 nummer gehad). Ik ben er nu wel klaar mee om trouw klant te blijven als je zo wordt behandelt. Je zou als trouwe klant naar mijn idee juist een betere aanbieding moeten krijgen.
ikweethetbeter @Vullisbak10 januari 2023 18:40
Toegeven, de lagere abonnementsprijs is alleen het eerste jaar, maar tegen die tijd stap ik misschien wel weer over, misschien zelfs terug naar Ziggo. Als nieuwe klant krijg je namelijk wel korting, als trouwe klant niet.
Ik ben trouwe klant, en ik heb bij de Black Friday deals gebeld met Ziggo. Ik kreeg de BF deal (12 maanden 50% korting) niet, maar wel iets wat er dicht in de buurt kwam, namelijk 9 maanden 35 euro korting. Ik heb namelijk een goedkoper alternatief (T-Mobile 400 Mbps glasvezel) en ik had een goed verhaal.

Volgend jaar ga ik weer bellen!
Vullisbak @ikweethetbeter11 januari 2023 07:40
Ik kreeg toen ik belde een nieuwe mediabox en een setje van hun repeaters (1 jaar) als aanbieding. Beide niet nodig dus eigenlijk geen aanbieding.
De gegeven korting verschilt blijkbaar per telefonist.
ikweethetbeter @Vullisbak11 januari 2023 08:59
Je moet open zijn en volhoudend. Je belt met opzeggen, en zegt meteen dat je niet wilt opzeggen, maar dat je die mogelijkheid wel hebt.

Je moet voorbereid gaan bellen, en, als hoofdrekenen niet je sterkste kant is, een rekenmachine (zit ook op je telefoon) bij de hand hebben.

Ze bieden zenderpakketten, "kastjes" en geld.

Maak duidelijk dat je geen zin hebt in pakketten en kastjes. Reken voor wat jij betaalt bij een concurrerende aanbieder.

BF korting was 12 maanden 50% (€34,50).

Aangeboden kortingen (in chronologische volgorde, met steeds langere tussentijden want manager vragen):
9 x €10
6 x €20
6 x €35
9 x €35

De laatste heb ik geaccepteerd.
Vullisbak @ikweethetbeter11 januari 2023 09:45
Dank voor de tip. Volgende keer misschien iets langer doordrammen.

In dit geval had ik geen zin om enorm lang te onderhandelen. De kwaliteit van de Ziggo verbinding was soms al wat bedenkelijk en had ik een reden om verder te zoeken, dus toen ik na uitleg van de situatie en vervolgens (2x) om korting op de pakketprijs vragen alleen de wifi verbeteraars, die niets toevoegen op een slechte binnenkomend signaal, aangeboden kreeg was ik er ook snel klaar mee.
ikweethetbeter @Vullisbak11 januari 2023 10:30
Dat snap ik. Bij mij is er laatst het aansluitpunt in de meterkast vervangen voor een nieuwe, sindsdien is de verbinding beter (alhoewel ik nooit problemen met stabiliteit of snelheid heb gehad).

Het onderhandelen kostte wel wat tijd, even wachten en veel praten, maar had resultaat!
Gerard001a @Vullisbak11 januari 2023 12:24
het is mij als al jaren trouwe Ziggo klant ook niet gelukt om korting te krijgen.
Als ik mijn abonnement wou opzeggen, nou dan moest ik dat maar doen, ze wilde dat voor me in orde maken . ;(
Meer zat er niet voor me in helaas :?
Lekker Ventje @Vullisbak10 januari 2023 18:28
Zit al jaren bij Ziggo en heb nu gewoon €15 p/m korting en alle tv pakketten gedurende een jaar gratis. Daarnaast merk ik geen kwaliteitsverschil gedurende de dag in de lijnverbinding.
ZeromaNoiS @Vullisbak10 januari 2023 19:50
Als trouwe klant kan je ook bij ziggo korting krijgen.
Toen ik nog klant was belde ik ze elk jaar om m’n verbinding op te zeggen, ik kreeg dan altijd 6 maanden korting.
Fermion @Vullisbak11 januari 2023 03:26
KPN heeft glasvezel in de straat gelegd en de aansluiting is ondertussen met meer dan 1 jaar vertraagd. Dat schiet niet op natuurlijk.
Vullisbak @Verwijderd11 januari 2023 09:48
Qua snelheid is wat Ziggo aanbiedt voldoende, en je krijgt daarnaast korting op Vodafone mobiel abbo. Het is het totaalplaatje dat dan interessant kan zijn. KPN weet de prijs voor glasvezel redelijk hoog te houden, ook voor de langzamere verbindingen, dus zonder deze aanbieding had ik zeker niet overwogen over te stappen.
Verwijderd @Vullisbak11 januari 2023 10:18
Kpn glas, en dan mobiele abbo’s erbij, dat geeft pas korting
PageFault @RobbyTown10 januari 2023 17:17
Ja die bandbreedte is wellicht op dit moment niet voor iedereen nodig, ik kon echter alleen kiezen uit 1000/1000, niet meer, niet minder. Dus voor 34 euro per maand heb ik dat maar gekozen....
OruBLMsFrl @PageFault10 januari 2023 21:27
Goede keus, Ziggo start vanaf 43 euro en dan is het maar 100/30, of vandaag nog 100/20 volgens hun eigen site voor internet only start }>
Finraziel @RobbyTown10 januari 2023 17:33
Bij de glasvezel provider is het zo hoe langer klant meer korting. De snelheid 150 Mbit is voor wat internetbankieren ruim voldoende.
Dan heeft ie geluk met de provider in zijn regio want bij KPN is dat zeer zeker niet zo... Het is helaas allesbehalve vanzelfsprekend dat je zo'n goedkoop glasvezel abo kunt krijgen. Is je glasspriet door KPN in de grond gestopt dan is het helaas allemaal duur en bespaar je nauwelijks tot juist niet ten opzichte van Ziggo (kortingsacties buiten beschouwing gelaten).
Dante Chaos @Finraziel11 januari 2023 10:58
KPN legt momenteel in Rotterdam centrum glasvezel aan, hun duurste abonnement is 59 euro 1 op 1 gigabit. Ziggo is met 600/50 voor 70 euro toch flink wat duurder vind ik
Finraziel @Dante Chaos11 januari 2023 11:53
600/50 is geen optie als ik voor mijn adres check op ziggo.nl, maar als ik 1000/50 kies is dat 62 euro per maand (zonder korting). Dat was de paar euro waar ik het over had.
dr86 @RobbyTown10 januari 2023 18:38
Heb vorige maand ziggo basic genomen. Stuk goedkoper en voldoende voor netflix en een beetje rondsurfen voor ons.

Als ik snel internet nodig heb kan ik altijd nog mn telefoon gebruiken. En grote files downloaden of uploaden doe ik op werk.
4play @RobbyTown10 januari 2023 19:25
Ik heb het laatst weer eens uitgerekend.

Als ik met de hele familie (vodafone familie) overstap van vodafone/ziggo naar KPN of een vergelijkbare constructie dan ben ik net zo duur uit als nu. Zolang er niet iets als een 10tje tussen zit ga ik niet overstappen. Voor 1 euro per maand verschil is het mij het gedoe niet waard.

Wel bel ik elk jaar weer trouw naar vodafone/ziggo om de jaarlijkse half jaar korting te incasseren.
Bruin Poeper @RobbyTown10 januari 2023 17:41
1000/1000 is heerlijk. Echter gros van de klanten hebben die 1000/1000 niet nodig.
Hier ADSL volgens Ookla 'slechts' 18/0,9.
Maar gaat linea recta met ethernet kabeltje, en dat voelt erg snel.
Ik geef nog geen stuiver voor meer.
(En jammer voor de velen die menen snel glas nodig te hebben voor hun WiFi)

KPNnetwerk plant hier koper uit te faseren. Er ligt glas en Ziggo-Coax, maar beide vind ik te duur.
Als de prijs niet zakt ga ik het te zijnertijd een poosje aanzien met USB-tetheren.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 23 juli 2024 14:29]

Scriptkid @Bruin Poeper11 januari 2023 07:42
Idd wel belachelijk dat je vroeger ook gewoon 10-20 euro ranged pakket had en dat nu laagste abo gewoon 43euro is bij Ziggo voor alleen inet.

Zelfde met hun aanbieding nu.

Giga is nu 20 euro goedkoper dan 600/50 die ze aanbieden 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 14:29]

JohanNL @RobbyTown10 januari 2023 17:40
Maar dat is het hem dan juist ook.
Voor de ' kleine gebruiker ' is Ziggo meer dan prima en zal dan kiezen voor zo'n basic/start abbo.
Echter heeft Ziggo dan ook ' snellere ' abbo's voor wie meer wil, alleen als je dat wilt zit je nog steeds met een lage upload en zeker vergeleken met de concurrentie.
Voor wie dus echt een snellere internetverbinding wil is Ziggo eigenlijk niet geschikt en achterhaald en dan heb ik het nog niet gehad over die extra latency ( mogen ze ook wel wat aan doen! )
Scriptkid @JohanNL10 januari 2023 19:25
Welke extra latency ik haal met ziggo gewoon 15ms

Lager is nergens voor nodig gezien je het nergens kan merken
JohanNL @Scriptkid10 januari 2023 20:03
Met glasvezel zit je dus vaak wel 10ms lager, wat in competitieve online games wel fijn kan zijn.
Scriptkid @JohanNL11 januari 2023 07:33
Dat is een illusie want je ogen kunnen het verschil van 10ms op het scherm niet waarnemen dat begint pas bij +- 40 ms.

Daaarnaast is je reactie tijd op iets wat gebeurd op het scherm plus arm movement veel higer dan 10ms om te kunnen reageren op iets.

Ik heb jaren lang met glasveEl competatief gegamed en 2 of 15 ms merk je niet. Boven de 30 / 40 begin je het wel te meren door de overlap
Verwijderd @Scriptkid10 januari 2023 20:32
merk je wel ,zelfs met sites laden
Scriptkid @Verwijderd11 januari 2023 07:34
Meschien even op f12 drukken en kijken naar je siteloads.

De laadtijd van sites zit voor 90% server side.

Van de 300ms dat hij er overdoet merk je die 10ms op jouw lijn niet

Daarnaast is de latency soms zelfs lager. In oude huis op 1km van de ziggo wijk centrale deden we zelfs 10ms latency naar internet

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 14:29]

Verwijderd @Scriptkid11 januari 2023 07:45
Dan heb je een knullig dnsje
Scriptkid @Verwijderd11 januari 2023 10:32
wat heeft dns met server side load te maken ?? dat ben je in de meeting toch al lang voorbij.

Ping naar tweakers.net is bij mij 12ms,

Waiting for server (non cach)= 670ms
download = 2.6 ms

Total site load = 700 ms

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 14:29]

Verwijderd @Scriptkid11 januari 2023 11:15
Een slechte dns kan alles vertragen, een apparaat met internet kan niet zonder dns functioneren
Scriptkid @Verwijderd11 januari 2023 16:40
meschien een rare vraag maar heb je enig idee wat de waardes inhouden voor waar je op reageerd,

geen van deze dingen heeft ook maar iets met DNS te maken omdat je name resolving all lang achter de rug is.,
Verwijderd @Scriptkid11 januari 2023 17:18
ik weet heel goed waar ik over praat, ik had namelijk ook ziggo, en hun eigen setup had heel mn internet verkloot, toen ik een volledig eigen netwerk maakte waaronder dus ook de dns veranderde waren alle issues weg
Scriptkid @Verwijderd11 januari 2023 19:04
Dat zeg dus meer over jouw netwerk dan over ziggo, want zij rollen gewoon een standaard router config uit met dhcp.

Als dat voor jouw niet werkt heb je waarschijnlijk eigen router en zou je bij ziggo bridge mode moeten laten activeren op je ziggo router anders ben je dubble nat aan het doen want de meeste consumenten router doen nat ipv routing.

Ziggo dns is niks mis mee sterker nog is ben een lekkere cachhit omdat alle standaard ziggo routers die hitten.
Verwijderd @Scriptkid11 januari 2023 21:40
Fout! Lag niet aan mij! Er is ook nog 6x een monteur geweest, inclusief storings/netwerk monteuren die het ook niet wisten! Makkelijk altijd de klant de fout te geven, zelfs nu met KPN dsl 100/30 nergens meer last van,

Ik zei het ligt aan het ziggo netwerk buiten… aan de traceroutes was dat makkelijk te zien maar daar konden ze niet oplossen

Ik ben blij met KPN hun premium routing via NLIX, daardoor heb ik nu ook lagere latency dan ziggo hun coax en geen latency stijging met downloads

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 14:29]

Scriptkid @Verwijderd11 januari 2023 22:58
ik weet heel goed waar ik over praat, ik had namelijk ook ziggo, en hun eigen setup had heel mn internet verkloot, toen ik een volledig eigen netwerk maakte waaronder dus ook de dns veranderde waren alle issues weg
Dus je had jou kant veranderd en alle issues waren weg. Beetje contradictionerl met wat je hierboven zegt. Of je zit gewoon te trollen.

Eerst geef je dns de schuld, en zeg je als je die aan past is het ok. Daarna ishet netwerk slecht en konde monteur het ook niet fixen. Maar na jouw netwerk veranderd te hebben had je totaal geen issues.

Voor een ziggo is het heel sime die meten de coax signal strengt bij jou aan de deur als die ok doet het ziggo modem het ook gewoon. Zo niet dan is er kabel rot / schade en vervangen ze die gewoon tot aan je deur.

Ziggo zal nooit de klant de schuld geven omdat ze dat niet meten / supporten. Wat jij aan prutst achter de moden zal je isp een zorg zijn als het modem rechtstreek de gedverteerde snelheid haalt is het goed en dat meten ze met specialle coax meter of laptop direct aan de router.

Als er wel kabel schade is is het juit bij kpn zwaar klote om her gerepareerd te krijgen omdat dat via meerdere sub onder aannemers oals de bam gaat en dat duurt weken eer het opgelost is.
Verwijderd @Scriptkid12 januari 2023 06:35
Laat maar je leest het niet… ik zeg het tegen jou, niet ziggo, dns gaf mij ook problemen ja, part of

Je vergeet het deel traceroutes, niet kabels hier in de straat

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 14:29]

Wolfos @RobbyTown10 januari 2023 18:13
Dan neemt het gros van de klanten toch een goedkoper abonnement? Het feit dat ze het niet aanbieden kost ze wel klanten.
SuperDre @RobbyTown10 januari 2023 22:50
Sorry hoor, maar net als Ziggo verhogen de glasvezelboeren ook gewoon regelmatig hun tarieven.
RobbyTown @SuperDre11 januari 2023 10:58
Ook niet allemaal. Tweak en Netrebel naar mijn weten al 3 jaar dezelfde prijs.
Ziggo in elk geval jaarlijks.
TweakerCarlo @RobbyTown11 januari 2023 07:31
Dat is niet waar, hoe langer des te meer korting. Ik ben al ff een tmobile klant en betaal nu 14 euro meer dan in het begin.
RobbyTown @TweakerCarlo11 januari 2023 10:57
Betreft geen T-Mobile waar je langer klant blijft meer korting krijgt.
https://breedbandhelmond.nl/index.php/loyaliteit
SuperDre @RobbyTown11 januari 2023 14:34
Tja, breedbandhelmond, stukken duurder dan de rest in Helmond (helaas nog steeds geen T-mobile op glas hier), dus zelfs met korting betaal je al meer dan bij de rest.
RobbyTown @SuperDre11 januari 2023 15:56
Ligt denk ik wat je pakt? Goedkoper dan 57 euro lukt het niet. Bij Trined ga je al naar de 65 euro minimaal. TV, Internet en Bellen.
T-Mobile kan dacht ik in delen van Helmond wel maar inderdaad niet overal.

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 23 juli 2024 14:29]

Kevinp @RobbyTown11 januari 2023 08:46
Ik heb liever 200/200 dan de verbinding van Ziggo. Jammer dat er voor de nutteloze 1 gbit down gekozen is puuur voor marketing. En niet verstandig ruimte gemaakt wordt om de upload gelijk te trekken.

Je kan ook met een 600/400 lijn nog zeggen dat je gbit hebt. Alleen zijn er dan vaste ruimtes voor download en upload.
SuperDre @Kevinp11 januari 2023 14:36
Maar mij interesseert de hoge upload niet, dus ik heb liever een hogere download dan lagere download met gelijke upload.
Kevinp @SuperDre11 januari 2023 15:33
Ik vraag me dan toch af wanneer je echt 1 gbit down nodig hebt of kan gebruiken.
Bacchus @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:10
Ik zou verwachten dat Ziggo de hete adem van glasviezel meer zou moeten voelen intussen (gezien hoeveel glasvezel er aangelegd wordt op dit moment)
KPN laat een hoop glas trekken inderdaad maar heeft zelf ook de capaciteit niet om het in gebruik te nemen. Hier in de stad ligt het glas al een jaar in de grond maar is er nog geen sprake van dat er ook iets mee gaat gebeuren. Dus die hete adem valt wel mee.
logix147 @Bacchus10 januari 2023 17:42
Niet al het glas is 'alleen' van KPN, er zijn ook nog diverse lokale aanbieders die bijv vrij prijzig zijn met de aanleg + maandelijkse kosten. Als je 'puur' KPN glas voor de deur hebt liggen ben je een dief van je portemonnee als je puur bij Ziggo blijft zitten. Kosten zijn daar zelfs met combipakketten as we speak 10-1-23 duurder dan met diverse KPN-gemiddeldes. Helemaal lekker was die heel jaar voor 35 euro actie. Plak daar een unlimited internet voor 25 euro bij en elk gezinslid met 9 euro onbeperkt bellen + 50GB via mb-delen en je kunt internet voorlopig niet op krijgen
tyson69 @logix14710 januari 2023 18:53
Je bent pas dief van je eigen portemonnee als je jaren bij dezelfde aanbieder blijft plakken zonder of te onderhandelen over korting bij bijtekenen of door jaarlijks over te stappen. Heb er hier jaren Ziggo op zitten met goede kortingen. Deze week wordt de Delta kabel onder de stoep gelegd en kan ik dus ieder jaar overstappen.ps. de 35€ deal had Ziggo ook, 12 maand 50% korting komt bij de kleinere abonnementen zelfs nog beter uit
marcjo @tyson6910 januari 2023 19:15
Gewoon even bellen en ook huidige klanten krijgen korting.
Van de week nog voor 9 maanden 20 euro korting gekregen bij Ziggo.
Alles door gereken met de aanbieding van KPN en ook mobiel meegenomen en wat denken?
Op jaar basis was Ziggo icm Vodafone een paar euro goedkoper.
En ja ik weet het bij kpn krijg je 1000Mb upload.
InsanelyHack @marcjo10 januari 2023 19:43
9x20 kreeg ik ook idd, op de 73 euro full abbo prijs.Ik vond het veel te weinig als je KPN nu ziet stunten met 12x35. Dus nu weer een jaartje KPN en kijken of Ziggo dan een abonnee die eerst 23 jaar trouw was wél een fatsoenlijke korting wil geven. Tot nu toe ervaring:

+ KPN:
Internet snelheid 1G/1G stabiel
- KPN
TV app

+ Ziggo
TV kijken kwaliteit en app
- Ziggo
Upload snelheid
tja @InsanelyHack10 januari 2023 20:53
ik overweeg overstappen naar dit abbo, zit nu op ziggo max en als ik overstap scheelt dat de helft per maand. ziggo loopt achter met zijn snelheden en prijsverhouding. en ik huiver dat ik ziggo helpdesk moet bellen, slechte ervaring mee.
InsanelyHack @tja10 januari 2023 21:06
Gewoon doen. Scheelt je bijna 400 per jaar!
alex3305 @InsanelyHack10 januari 2023 21:18
De nieuwe TV app van Ziggo is vele malen beroerder dan de oude variant. Daarbij lijkt het alsof sommige zenders in 1080i of 720p worden aangeboden en is surround geluid weggehaald.
Verwijderd @logix14710 januari 2023 19:00
Wij hebben glas van KPN tot in de service ruimte van het appartementen complex. (Aangelegd door het overgenomen reggefiber)

KPN wringt zich echter al jaren in allerlei bochten en verzint de meest doorzichtige smoesjes om maar geen apparatuur neer te hoeven zetten en het naar de appartementen door te trekken. Waarom? Geen idee, maar Reggefiber was bezig en was goed mee te werken. Vanaf de dag dat het KPN werd houden ze nu de boot af.
DNN!S @Verwijderd11 januari 2023 08:15
Toevallig heeft KPN het bij ons recent wel tot in de appartementen aangelegd na járen discusseren en plannen. Appartementen zijn een erg complexe voor ze omdat álle bewoners die boven elkaar wonen op dezelfde dag aanwezig moeten zijn vanwege de aaneengesloten stamleidingen. Dan moet iedereen die geen glasvezel hoeft maar bereid zijn om een dag vrij te nemen voor de bovenburen.

Dan stampen ze liever de planning door in gewone woonwijken waar ze meters kunnen maken op een dag.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 14:29]

Polydeukes @logix14710 januari 2023 19:05
Misschien begrijp ik je comment niet goed, dan bij deze mijn excuses, maar KPN netwerk dat oa glas legt is niet hetzelfde bedrijf als KPN provider. Het glas dat KPN netwerk legt is een open netwerk waar ook andere providers hun diensten op mogen aanbieden. En naast KPN netwerk leggen oa ook Delta en Eurofiber glas in de grond.
logix147 @Polydeukes11 januari 2023 00:35
KPN netwerk infra > WBA/Reggefiber

Ik bedoel echt lokaal glasvezel zoals HSL-net, E-Quest die hier in de buurt leveren.

Dit zijn meer de landelijke:
-KPN NetwerkNL (verschillende providers)
-DeltaFiberNetwerk (vooral Delta en Caiway)
-E-fiber (onder andere Stipte en Freedom Internet)
-Glaspoort (samenwerking KPN en ABP)
-T-Mobile / Open Dutch Fiber

Als je dus een HSL aansluiting glas hebt wil niet zeggen dat KPN WBA/RF er iets overheen kan leveren. Dus ben je gebonden aan een lokaal initiatief met bijbehorende prijzen. Dat is niet echt altijd lekker lopend.
Mijn schoonmoeder moet het dus nog met DSL doen, wat in haar geval prima is.
DarkBlaze @logix14710 januari 2023 17:52
Tjah voor mij nooit meer kpn, dramatische toko.

Enige isp die ik ken die hun klanten op belt om te vragen waarom hun internet zo langzaam is.

Enige bedrijf dat ik heb mee gemaakt wat er zo'n puinzooi van maakt bij alles wat ze in handen krijgen, van 2 jaar probleemloos backups maken na alles stuk binnen een maand en het niet kunnen oplossen wat een zzper in 1 dag voor elkaar heeft 🤡 zelfs de facturen niet meer opsturen omdat ze het zelf niet meer aan de praat kregen duurde 3 maand en 3 belletjes, een grote grap dat bedrijf.
logix147 @DarkBlaze11 januari 2023 00:40
tja 1 negatieve ervaring staat los van dit bericht geloof ik.

Ik heb ook een negatieve ervaring met Ziggo gehad. In Tilburg lag mijn kabel onder een stuk nieuw aangelegde autoweg en die was schijnbaar tijdens vernieuwingswerkzaamheden beschadigd precies onder dat stuk wegdek. Gevolg gemeente wilde geen vergunning voor herstel verlenen op dusdanige termijn dat ik vooruit kon. Ziggo heeft toen het contract ontbonden omdat ze het wegens overmacht niet konden fixen.
Is het dan een slechte ISP, nee... Ik ben verhuisd, weer Ziggo geprobeerd alleen destijds als ex KPN medewerker dusdanig korting gekregen dat ik al jaren KPN heb. En tegenwoordig wissel ik elk jaar gewoon van abonnement, heb zo de laagste prijs voor de beste snelheid haalbaar 1000/1000 momenteel. Vanuit mijn werk heb ik nog een TM aansluiting gehad, dat was drama met tv kijken... hoe het nu is, weet ik niet. Dat is alweer 3 jaar geleden. Mijn TM data kaart vanuit het werk vind ik weer prima.

Zo kan je bezig blijven... maar overal kan je pech hebben.
daanb14 @logix14710 januari 2023 21:27
Ook zijn er lokale initiatieven die goedkoper zijn dan KPN, zoals e-fiber en ODF. Ook bij Freedom Internet en Tweak zijn de prijzen op een e-fiber lijn lager dan bij KPN. Freedom zet zit ook in een overzicht op hun website. Een lokaal initiatief is zeker niet altijd in je nadeel. Sowieso werkt wholesale en peering best bijzonder qua kosten. Aflevering 292 van Met Nerds om Tafel ging hier op in en vond ik erg vermakelijk.
CH4OS @logix14710 januari 2023 22:13
De lokale ISP waar ik zit, heeft anders geen aanlegkosten gehad (nieuwbouwwoning uit 2013 die het standaard al kreeg) en 40 euro in de maand, wil ik voor gigabit internet up en down niet prijzig willen noemen.
logix147 @CH4OS11 januari 2023 00:45
ik zit voor 35 euro 1000/1000 + TV + gratis F1 12mnd en 22,50 voor 1 unlimited + 9 euro onb bellen + 50GB per extra aansluiting... Zou ik lokaal gaan verlies ik 5 euro korting per aansluiting en F1 kost me los dan ook 60 euro. Dat wordt dan snel een dure bedoeling. Dus het is wel afhankelijk waar je woont en je gezinssamenstelling.
CH4OS @logix14711 januari 2023 01:15
Ik wil echter niet alles bij 1 bedrijf onder brengen. TV heb ik niet nodig en qua mobiel wil ik (want alleenstaand + geen vaste telefonie) eigenlijk geen gedoe hebben met ontvangst, dus dan betaal ik liever ietsjes meer. Ik betaal nu iets van 62 per maand in totaal voor internet + (mobiele) telefonie en dat is voor mij prima.
reinier666 @Bacchus10 januari 2023 18:17
Hier (gouda) ligt het ook al meer als een jaar naast de flat, maar aansluiten in de woningen ho maar….
jozuf @reinier66610 januari 2023 18:29
Hier in Gouda hebben we het ondertussen al meer dan een jaar en ligt de eerste aansluiting (want we hebben nml 2 glasdraden, 1 van KPN en 1 van delta die met een tussenpoos van een half jaar werden aangelegd. Dus 2x graafwerkzaamheden :p) ondertussen al wel dik 2 jaar in de grond.
King4589 @reinier66610 januari 2023 18:35
Bij flats moet er toestemming gegeven zijn door de vve om de appartementen aan te sluiten. Als de vve. (of verhuurder) niet tijdig reageert en er of er niet voldoende mensen aangegeven hebben aangesloten te willen worden gaan ze dat niet doen.
Overigens, hij zijn alle flats en appartementen als laatste aangesloten. Ze hebben eerst de woningen gedaan.
DaKluit @reinier66610 januari 2023 19:03
Is dat niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de flat? De VvE of woningbouwcorporatie?
Hier in de straat ligt nog geen glas, maar zelfs als dat er zou komen, dan ben ik nog steeds afhankelijk van de woningbouwcorporatie om die glasvezel tot in mijn appartement te laten aanleggen.
logix147 @DaKluit11 januari 2023 00:47
Mijn gemeente heeft in 1 jaar tijd de straat gerenoveerd, daarna kwam Brabant Water met nieuwe pijpen en vervolgens komt nu weer een jaar later het warmtenet. Enige die destijds slim waren was Enexis en TMobile+KPN en Ziggo. Die hebben samen in de grond gewerkt... Al is dat enorm lastig op te zetten zo'n project weet ik dan weer uit mijn arbeidsverleden.
DeComponeur
@Bacchus10 januari 2023 18:06
Elke dag dat een glasvezel niet gebruikt wordt kost geld.
Aanleggen betekent z.s.m. geld genereren, dat kan alleen als aboos gaan lopen.
Dat dit niet overal direct gebeurt komt vooral door personeelsgebrek c.q. de enorme hoeveelheid werk dat de laatste tijd in hoog tempo naar voren komt. Niet alleen het graafwerk maar ook de HAS plaatsen in huis etc. Daarna het plaatsen/instellen van de glasvezelrouters bij de mensen thuis moet nog een paar miljoen keer gebeuren de komende jaren. :P
MrFax @DeComponeur10 januari 2023 18:19
BIS los van HAS (De BOP-kastjes van VolkerWessels Telecom) is de reden waarom het bij KPN zo snel gaat nu. Dit zorgt ervoor dat de glasvezel alleen bij aansluiting binnen wordt aangelegd.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 14:29]

DeComponeur
@MrFax10 januari 2023 18:59
Nôh zo handig of goedkoper is die bop nou ook weer niet hoor
https://vimeo.com/5482823...vimeo_logo&owner=53284875
Gewoon een mantelbuisje naast de voordeur (bij meterkast) uit laten komen is minstens zo efficiënt denk ik
Houtenklaas
@DeComponeur10 januari 2023 21:19
Dat lijkt me een logistiek drama van jewelste. Als die mannen in de straat lopen is de helft van de bewoners er niet en kan je rustig 4X terugkomen voordat je alles gedaan hebt. Dit lijkt me inderdaad vele malen efficiënter. Die Bop hebben ze vast niet bedacht omdat het lastiger is of meer kost, iedereen die mee wil doen wordt immers in één ruk van zo'n Bop voorzien, daar zit echt wel grote winst. En als je wilt aansluiten, heb je er zelf belang bij dat je thuis bent om de laatste meters te overbruggen naar binnen toe.
DeComponeur
@Houtenklaas10 januari 2023 21:46
Yep, logistiek drama it is ;) Goed plannen is zelfs een soort van verdienmodel.
Dat VolkertWessels dit wil snap ik wel, zij leveren op deze manier iets goeds af.
Het lastige van glasvezel is dat diverse partijen er aan werken en de volgorde zo min mogelijk op elkaar moet wachten. Daarom is deze handige wachtende Bob bedacht.
Ik zeg niet dat het een slecht idee is, het werkt netter. Maar brengt ook wat extra werk met zich mee.
Een graafploeg 'in hun eentje' naar je huis zijn werk laten gaan zonder dat je thuis bent, wil het gros van de mensen niet met een tuintje/oprit/stoepje. En of je nou een doos in de grond hebt of een buisje dat uit de grond steekt... Mind you, die mooie doos in de grond moet worden afgemonteerd dat lijkt me in slecht weer geen pretje en in de winter een nogo.
De Bop gaat vast niet ten koste van de kwaliteit/demping maar rechtstreeks in de meterkast heeft de toch voorkeur. Open deur: Alle zaken ertussen kunnen stuk.
Dat mensen niet thuis zijn voor de aanleg gebeurt trouwens helemaal niet zo vaak. Bovendien zijn de ploegen vaak een aantal dagen soms weken in de buurt. Het filmpje suggereert een dat de Bob een veelvoud van aansluitingen teweeg brengt, dat is natuurlijk geenszins het geval.
Dus prima oplossing, tikkie duurder, maar zeker niet nodig. ;)
Noresponse @Bacchus10 januari 2023 20:05
In de binnenstad mogen ze vaak niet graven en moet er kabels onder de grond geblazen worden en ze komen er van alles tegen waardoor ze steeds niet verder kunnen. De glasboer die dan glas wil aansluiten stopt er dan ook vaak mee.
Verdant @Noresponse10 januari 2023 20:35
Precies, dat is hier ook het geval. Ik woon midden in een winkelstraat en daar is glasvezel gewoonweg niet mogelijk omdat de gemeente geen toestemming geeft om daar kabels te leggen. Bovendien heb ik ook nog de pech dat Ziggo de enige partij is die op mijn adres meer dan 35Mbits kan leveren, dus overstappen is niet echt een optie.
Noresponse @Verdant13 januari 2023 00:09
Mooie is dat Ziggo kabels gebruikt die toendertijd door gemeentes zijn betaald om kabel tv op uit te zenden in de jaren 80-90 en natuurlijk hebben ze die gekocht net zoals als KPN van de overheid etc. Nu komt het Ziggo heeft het het alleenrecht op kabel :)
Nyarlathotep @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:10
Ach, zo lang er nog een grote groep mensen is die het belang van een hogere upload niet (willen) zien dan hoeft ZIggo nog niets te doen. Ook is Ziggo voor veel mensen nog de enige aanbieder of er is geen glasvezel alternatief.
Maar inderdaad zijn deze uploadsnelheden niet meer van deze tijd. Ziggo gaat deze achterhaalde techniek natuurlijk uitmelken totdat het niet meer kan.
SirMemeAlot
@Nyarlathotep10 januari 2023 20:21
Heb beide wel gehad, coax en glasvezel. Ik gebruik zelf nog wel vrij veel het internet met Plex, Nas in de meterkast, ipad(s)/Telefoon(s)/2 thuiswerkende hier in huis/3 Smart TV's/Babyfoon via internet en vast nog wel wat aan apparatuur dat op internet zit.

Heb letterlijk 0 verschil met beide providers. Dus wat voor jouw wellicht uitmelken is voor mij gewoon prima. Er is maar een klein percentage van mensen die het echt gebruiken naast nog een percentage die gewoon meepraat omdat dit het nieuwste is en ze denken te weten waarvoor ze het nodig hebben en zeggen dan omdat ze 3 streams van netflix in 4K tegelijk aan hebben 8)7 .

Ben het met je eens dat glasvezel een heel mooi medium is en meer dan waardige concurrent van coax, zit er ook nog een factor 10 rek in coax en de huidige snelheden, terwijl we nu al haast niks kunnen verzinnen waarom we het nodig hebben.
Fyrus @SirMemeAlot10 januari 2023 22:43
Ik merk wel degelijk verschil…

Sinds December van KPN overgestapt naar Ziggo, simpelweg omdat ze een jaar lang 50% korting aanboden.

Ik merk vooral dat video’s langer de tijd nodig hebben voor ze opstarten, gamen gaat net wat minder en zelfs webpagina’s hebben net wat langer nodig.

Het is allemaal verwaarloosbaar hoor, althans voor dit prijsverschil. Maar voor een vergelijkbare prijs is de keus snel gemaakt.

Het ding is, althans in mijn omgeving, dat veel mensen veel gedoe hebben gehad met hun internet redelijk werkend te krijgen. Ze blijven gewoon plakken omdat ze voor die paar euro meer of minder geen zin hebben in een risico dat ze weer weken/maanden met slecht internet zitten.
maali @Fyrus10 januari 2023 22:48
of je gebruikt gewoon een erg gare DNS :P
Verwijderd @maali10 januari 2023 22:51
De ziggo dns is gaar ja
martindekker @Nyarlathotep10 januari 2023 18:53
Al zo vaak hier gezegd.... Tweakers is niet het publiek voor Ziggo. Ziggo wil gewoon de doorsnee hebben en die hebben echt niets aan hogere upload snelheden en qua download hebben ze bij Ziggo genoeg keuze. Zelfs als thuiswerkende IT-er heb ik zelden momenten dat ik een hogere upload snelheid nodig heb. Ziggo gaat echt niet zijn hele business model omgooien voor die "paar" (in hun ogen) Tweakers. Die gunnen ze de KPN van harte.
Bart© @martindekker10 januari 2023 22:37
Dat geldt dus niet voor iedereen.
Ik identificeer mijzelf o.a. als Tweaker en heb ook een baan waarbij ik veel thuis werk.
Zelfs in Corona tijd heb ik met twee tieners die online school volgde bandbreedte genoeg gehad met het simpelste en goedkoopste alles-in-een abonnement.
Een dikke Internet pijp is dus niet voor iedereen hier een must.
bartvl @Nyarlathotep10 januari 2023 17:29
Of er geen belang bij hebben. Ik denk dat de groep die weinig tot geen profijt heeft van een hoge uploapsnelheid echt heel groot is.
DaveFlash @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:09
zolang partijen als rtl en talpa nog blijven weigeren om net als inmiddels vrijwel alle andere zenders mee te gaan in HD zenders FTC door te geven en te stoppen met de dubbele SD FTC zenders, dan kan ziggo niet nog verder omhoog met upload met de huidige technologie, deze speedbump die nu wordt doorgevoerd komt voor rekening door de vrijgespeelde ruimte van de afschaffing van analoge fm radio op de kabel.

Om upload verder te kunnen verhogen, zou ziggo eigenlijk rtl/talpa moeten dwingen ook te stoppen met hun SD-basispakket zenders, en de HD open te zetten voor iedereen.
orvintax @DaveFlash10 januari 2023 17:14
Dat is een plijster oplossing en pakt niet het daadwerkelijke probleem aan. Dat is exact hetzelfde als wat ze toendertijd met IPv4 en NAT hebben gedaan. De rek is er uit bij coax. En zoals @h3x4d3c1m4l angeeft gaat het de laatste tijd best hard met glasvezel, dus het wordt tijd dat Ziggo gaat volgen voordat ze irrelevant worden.

[Reactie gewijzigd door orvintax op 23 juli 2024 14:29]

DaveFlash @orvintax10 januari 2023 17:23
de rek is er idd uit, dit had uiteraard al 10 jaar geleden moeten gebeuren op de kabel in NL (bij ziggo, andere kabelproviders zijn wel al verder), en men had nu moeten beginnen met uitrol van fiber to the curb eventueel aangevuld met Euro-docsis 4.0. Toch opmerkelijk dat het zo traag gaat, en dan te bedenken dat Eurodocsis 3.1 wat er nu is, gewoon al 9 jaar oud is.
DeComponeur
@DaveFlash10 januari 2023 17:56
Tja het is zo langzamerhand een beetje onbegrijpelijk dat Ziggo niet verder verglaast.
Het zal toch een keer moeten tussen nu en ooit, 2040 :z
Inmiddels worden ze links en rechts ingehaald, niet alleen door KPN en T Mobile maar ook diverse Glasdraad en andere kleinere aanbieders die steeds wat groter worden.
Tevens is daarmee bewezen dat het relatief helemaal niet zo duur is om glasvezel aan te leggen.
Ziggo moet toch een keer die kosten gaan maken om het koper te vervangen. Ze zullen wel weten wat ze doen, maar veel wijst intussen op: Now is the moment ;) Maar ja, zolang het werkt werkt het...
SirMemeAlot
@DeComponeur10 januari 2023 20:11
Waarom zouden ze? A. het kost veel geld en B. Hoeveel % van Nederland zit echt te wachten op 1000 mbit up en down? en wat kunnen ze niet met 1000 om 50(70)mbit?

Hier op tweakers zijn we natuurlijk voorlopers van techniek, maar als je een beetje om je heen kijkt buiten tweakers dan is het 3 telefoons en een xbox/Playstation en wellicht nog een smart TV die allemaal p.s. 3 tot 10mbit gebruiken voor Netflix/Facebook en iemand die aan het gamen is. Er zijn echt nog maar weinig applicaties of redenen om meer dan 50Mbit upload te gebruiken. Denk dat het gros van het internettend publiek veel meer geholpen is bij een goede binnenhuisinstallatie met Accesspoints op meerdere plekken dan meer upload snelheid.

Ook vanuit millieu perspectief is het onzin om zoveel grondstoffen weer de lucht in te smijten enkel om te zeggen dat je ook 1000mbit upload hebt.
DeComponeur
@SirMemeAlot10 januari 2023 20:57
Uit milieu oogpunt zou je zeker direct de coax moeten afschaffen :+
De apparatuur aan beide kanten wordt niet alleen steeds duurder en geavanceerder om de beperkingen van het medium te compenseren maar verbruiken ook significant meer stroom
pdf Duits onderzoek 3 März 2022
2.4W voor GPON;
3,5 W voor GbE PtP;
6.1W voor XGS PON;
7,6 W voor FTTB;
7,9 W voor VDSL2 35b;
11,4 W voor DOCSIS3.1 100/10 Mbit/s en
14,3 W voor DOCSIS3.1 1000/50 Mbps.

En verglazen kost niet veel geld, het is een goede investering die ook Ziggo terug kan verdienen.
Helaas willen de aandeelhouders (nog) niet op lange(re) termijn investeren. Of en wanneer ze zichzelf daarmee in de voet schieten zal de toekomst leren.
En het gaat niet om de 1000Mbitjes (Ziggo beweert dat ze dat al Giga hebben :P ) het gaat om een degelijk glasvezelnetwerk waar je veel meer jaren mee vooruit kan dan koper.
Daar gaat ook Ziggo echt geen 10 jaar meer mee wachten denk ik.
Sharky @DeComponeur11 januari 2023 09:35
Ik ga ervan uit dat het Ziggonetwerk al grotendeels glas is, maar dat het van de kasten naar de woningen nog ouderwets coax is. Wat dat betreft zou het voor Ziggo ook relatief makkelijk moeten zijn om iedereen glas aan te bieden, alleen zijn ze daar een beetje laat mee omdat steeds meer woningen glas hebben of binnenkort krijgen.
DeComponeur
@Sharky11 januari 2023 10:14
Klopt hoor, dat maakt het inderdaad nog vreemder dat het nog niet gebeurd, het is relatief eenvoudig ook financieel gezien. Maar verder verglazen blijft wel een enorme operatie natuurlijk. ;)
Het Glas van Ziggo ('Hybride Fiber Coax') ligt trouwens tot aan de wijkcentrale (heel soms kast verderop)
ziggosite
Voor het laatste stukje vanaf de wijkcentrale tot in je (thuis)kantoor gebruiken we coaxkabel. Hierbij ontvangt ieder huis of kantoor, onafhankelijk van elkaar, hetzelfde supersnelle internet.
Dat onafhankelijk supersnel werkt prima, maar is dus zeer relatief :+
XeoX538 @Sharky11 januari 2023 13:40
De hoeveelheid glas in het netwerk valt kennelijk vies tegen met wat er in dit artikel beweert wordt https://www.totaaltv.nl/n...t-meer-coax-dan-glasvezel

Qua lengte zoals in het artikel besproken wordt zal veel op aan te merken zijn want glas naar hubs zal ongetwijfeld meer kunnen, maar de eigen beweringen van ziggo met 97% lijken mij ook verre van een realistische weergave. Je zou zelfs kunnen beargumenteren waarom Ziggo dan niet als de wiedeweerga snel die laatste maar 3% omzet en daarmee de directe concurrentie aangaat met aanbieders zoals KPN. Ik snap dat de kosten tot laatste aanleg in huis niet evenredig zijn in vergelijking met de aanleg naar verdeelstations, maar volgens mij moet KPN en ODF e.d. hier ook aan geloven.

Hen redenatie is mijns inzien dan ook onzinnig en heeft meer te maken lijkt mij doorgaan met kleine iteraties dan daadwerkelijk willen innoveren en meedoen met de concurrentie strijd om over 10 jaar nog relevant te blijven.

Kleine aanvulling. Het artikel heeft het over circa 10% van de bekabeling in lengte in glasvezel. Als dit vertaald zou worden naar wat er nodig is om bottlenecks te voorkomen in 97% van het netwerk voor de last mile coax dan kun je wel nagaan wat een gigantische voorsprong glasvezel heeft en hoeveel meer potentie er nog in zit als je de bottlenecks wegneemt. Ik denk dat ze er verstandig aan doen naar hun aandeelhouders te gaan communiceren binnenkort of zij nou ook helemaal omgaan of vasthouden aan hun verkapte maar verouderende COAX monopolie achtig structuur. ACM opengooien die COAX aub. Des te vlotter gaan zij pivotten.

[Reactie gewijzigd door XeoX538 op 23 juli 2024 14:29]

demianmonteverd @DeComponeur11 januari 2023 10:14
Kan iemand met Ziggo zijn cijfers delen? Ik ben benieuwd naar het energieverbruik met name of het type abonnement verschilt.

Laatst gemeten aan een KPN glasvezel 1Gbps/1Gbps, weet niet of het GPON of XGS PON was:
9W met alle vier ethernet kabels (FTP/S op 1 Gbps) aangesloten en weinig verkeer (alleen IOT en WIFI spullen).
DeComponeur
@demianmonteverd11 januari 2023 10:26
Erg lastig om dit goed te onderzoeken. Gelijke omstandigheden creëren voor de verschillende aanbieders is best een klusje. Ik zie de cijfers in het onderzoek vooral als een goede indicatie. Ze hebben zelfs een poging gedaan om zaken te nuanceren achter de komma:
XGS-PON kan met een andere splitfactor nog iets zuiniger uitpakken:
Anmerkung zu XGS-PON: Hätte man alternativ bei XGS-PON dieselben Teilnehmer-Bitraten wie für GPON, dafür aber aufgrund der vierfach höheren Gesamtbitrate einen Splitfaktor von 1:128 angesetzt, so würde die Leistungsaufnahme der OLT pro Teilnehmer anstatt 0,59 W nur 0,15 W und damit die Gesamtleistung pro Teilnehmer 5,65 W betragen.
demianmonteverd @DeComponeur11 januari 2023 11:30
Ja ik had je link gelezen, bedankt trouwens voor het delen. Ben vooral benieuwd naar de aparatuur die wij als consument in Nederland krijgen en dan met name het typische verbruik. Dat is 'vieze' data, maar je kunt er best wel iets mee vaak.
kameleon20 @DaveFlash10 januari 2023 18:24
Dat niet alleen. Er zal ook geschoven moeten worden in wat op welke frequentie draait, kijk maar naar het ofdma wat zo laag draait.
Dit heeft dan weer mede te maken met dvb-c wat in de sweetspot zit voor ofdma.

Gezien Ziggo nog veel klanten op de kabeltv heeft, ook met ci+ (huur maar ook eigen bezit) is dit niet zomaar even te veranderen.

Ik hoop persoonlijk ook dat ze hier in de toekomst meer hun focus op gaan zetten, maar het heeft mij, als iemand die nog geen fiber heeft, niet weerhouden om in ieder geval een jaar naar Ziggo toe te gaan.
R4gnax @kameleon2011 januari 2023 09:11
Gezien Ziggo nog veel klanten op de kabeltv heeft, ook met ci+ (huur maar ook eigen bezit) is dit niet zomaar even te veranderen.
Fiber-to-the-home en in de meter kast naast de terminator en IP modem een omzetter naar coax voor DVB-C, zodat alles mbt CI+ modules en TVs gewoon blijft werken. Die coax hoeft dan niet meer alle netwerk verkeer te kunnen dragen naast de TV signalen.
kameleon20 @R4gnax12 januari 2023 00:29
In een klein deel van NL zijn ze hier ook soort van mee bezig geweest.
Er kwam dan alleen een Hirschmann converter bij die het weer omzetten naar coax in-home.
Mooi joh, nog een stroomvreter er bij in deze tijden!

Verder de oplossing die jij aandraagt vraagt om een miljarden investering.
Ftth komt er wel, ben ik ook wel van overtuigd, maar nu nog niet. Ziggo zit nu in hetzelfde schuitje als KPN destijds met DSL.
Voor nu zullen ze eerst nog op Docsis 3.1 Full Duplex en Docsis 4.0 gaan inzetten denk ik voor hogere compressie, samen met toch het langzaamaan uitfaseren van DVB-C. Dit opent de deuren om sowieso nog een langere tijd mee te kunnen.
R4gnax @kameleon2012 januari 2023 08:54
het langzaamaan uitfaseren van DVB-C
Ten behoeve van?
Mensen die nu via CI+ zitten kijken op hun TVs - waar DVB-C de norm is en wss nog wel zal blijven - zitten niet te wachten op een set-top box met een aparte afstandsbediening om bijv. IP-TV te kunnen gebruiken.
En apps werken alleen op bepaalde smart TV OSes en versies daarvan. En we maken nu al vaak genoeg mee dat Ziggo's eigen Go app een drama is. Als ze hun support nog breder en dunner moeten trekken gaat dat ook niet goed komen.

DVB-C gaat er denk ik pas uit wanneer lineaire TV zo goed als helemaal verdwenen is.
En de wildgroei aan streamingdiensten welke het aanbod daar in die markt opnieuw aan het fragmenteren is, gaat de adoptie daarvan en overgang daar naar ook niet bevorderen.
jbhc @DaveFlash11 januari 2023 02:22
Ik dacht dat ook al het excuus was om analoog van de kabel te gooien. Viiralsnog heeft dat weinig effect gehad behalve dan de prijs verhoging die volgde.
The Zep Man
@h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:05
Dat doet Ziggo ook. Denk aan adverteren met 'glasvezel-kabel netwerk'.

De coax-kabel is vergelijkbaar met de koperen telefoonlijn van een tijd geleden: apparatuur aan beide kanten wordt steeds duurder en geavanceerder om de beperkingen van het medium te compenseren. Op een gegeven moment worden de technische beperkingen en technical debt te groot, en moet Ziggo wel voor iets anders gaan. Dat zal wel wat verder in de toekomst liggen dan dat voor *DSL het geval was. Met 1000Mbps down is een groot deel van Nederland voor de eerstkomende 10-15 jaar wel voorzien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 14:29]

Verwijderd @The Zep Man10 januari 2023 17:15
Ja en Ziggo vergeet dan voor het gemak maar even dat het laatste stukje kabel Coax is met Docsis 3.1.
lenwar
@Verwijderd10 januari 2023 19:45
Ziggo heeft een HFC (hybride glasvezel coax) netwerk. Het geheel is een DOCSIS3.1 netwerk, niet alleen het laatste stukje coax.
Verwijderd @lenwar13 januari 2023 21:34
Weer wat geleerd. :) :)
david-v @The Zep Man10 januari 2023 17:16
met 75Mbit up in ieder geval niet, dus dat zullen ze wel blijven verhogen hopelijk
Verwijderd @david-v10 januari 2023 20:53
ja, de rekeningen blijven ook verhogen

''Op mobiel gebied staat de veiling van het 3,5 GHz-frequentiespectrum voor 5G in het vooruitzicht. Dit gaat VodafoneZiggo enkele honderden miljoenen euro's kosten. Het opwaarderen van het Ziggo HFC-netwerk van DOCSIS 3.1 naar DOCSIS 4 kost per aansluiting rond de 150 euro. Met meer dan zeven miljoen aansluitingen komt de eindrekening van deze opwaardering op ruim een miljard euro uit''

''wat ziggo kan compenseren is : opstelpunten verkopen Dit levert in de berekening van Telecompaper een tussen de 1,2 en 1,6 miljard euro op.''
neeecht @The Zep Man10 januari 2023 17:24
Dat klopt zeker:
https://x266.nl/dump/ziggo_reclame_paniek_zaandam.jpg
SirBlade @The Zep Man11 januari 2023 10:55
Ik gok dat over 15 jaar het grootste deel van Nederland geen vaste aansluiting meer heeft. Voor 95% van de consumenten zal het gemak van mobiele netwerken boven de snelheid van een vast netwerk gaan. Je zal kastjes gaan zien die g4/5/6/... omzetten naar wifi en/of cat5 voor apparatuur zonder mobiele communicatie mogelijkheden.
Finraziel @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:28
Eerlijk gezegd... sinds ik zelf glasvezel heb... denk ik dat dat wel meevalt.

Ja, het is sneller, ja het is goedkoper. Maar sneller eigenlijk vooral omdat ik bij Ziggo niet de hoogste snelheid had en bij KPN wel. De upload merk ik persoonlijk eigenlijk nooit want ik upload geen hele grote files. De enkele keer dat ik bij Ziggo een paar tellen moest wachten waren echt geen enkel probleem. Goedkoper is het eigenlijk ook vooral omdat KPN zo hard actie wilde voeren. Ik heb gigabit internet + TV gekregen voor 35 euro per maand, voor 12 maanden. Dat is een waanzinnig goede actie, maar daar gaan ze niet eindeloos mee door. De normale prijs scheelt net een paar euro met Ziggo, een orde van grootte wat voor mij niet veel meer uitmaakt.

En dan het internet zelf... ja, de ping is geloof ik net iets lager. Maar ook daar merk ik niks van als ik niet mijn verbinding zit te benchmarken. Waar ik wél iets van merk is dat de verbinding er af en toe even uit ligt. Maar glasvezel zou zo super stabiel moeten zijn? Ja glasvezel wel maar de apparatuur van KPN lijkt een andere zaak te zijn. Er is een monteur langsgeweest uiteindelijk en die heeft me een oud modem gegeven waarvan de firmware wat volwassener was volgens hem. Sindsdien is het wel wat beter, maar volgens mij is het niet volledig weg. Ik heb het echter maar gelaten want je loopt ook nog het risico dat als KPN bij een volgende keer besluit dat het probleem niet aan hun ligt dat je de monteursafspraak moet betalen... Bij Ziggo? Jarenlang nooit problemen ondervonden. Dus aan het einde van die 12 maanden ga ik vrolijk terug daar naar toe. En dit sentiment heb ik meer gezien op het forum van KPN.

Kijk, als je geluk hebt en in een gebied woont waar je voor 30 euro gigabit kunt krijgen, dan snap ik dat dat erg leuk is... maar dat is helaas lang niet overal zo, ook niet als er wel glasvezel ligt. Ik denk dat Ziggo misschien de hete adem voelt van de harde marketingacties het afgelopen jaar, meer dan het medium zelf. Hier op Tweakers zitten natuurlijk bovengemiddeld veel mensen die wél die dikke upload willen en die wél de allerbeste ping willen, maar 'den gewone mensch'? Ik denk dat die het veelal helemaal niet merkt.

edit: En dan kijk ik nog puur alleen naar internet want ik geef niks om TV. Dat is voor veel mensen ook nog anders.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 23 juli 2024 14:29]

scorpio @Finraziel11 januari 2023 10:35
Ping is inderdaad ook een ding (vooral voor gamers).
Ik heb bij Ziggo (coax 1000/50 ) een ping van 12 tot 17..mijn schoonzoon bij T-Mobile (glas 1000/1000) een ping van 4 .
K heb een jaar om te kijken of ziggo met zijn 62,- en lage upload en 5,- korting op mijn vodafoon telefoon bevalt .
Indien niet en met mijn NAS etc is een (meer modernere, van deze tijd dus )hogere upload wel lekker.De ping is ook een ding (rijmt :+) maar toch ook wel t gevoel wat ziggo erbij geeft dat ze al sinds internet heugenis zo moeilijk doen en traag zijn met verhogen , in kleine plagende haast, stapjes.

Je zou haast denken dat ze t misschien wel willen maar geen hogere upload KUNNEN geven ondanks docsis 3.1 en verdwijnen van de FM zenders ???!!!
Dan komt dat eerdaags wel uit want deze lage upload en de te kleine verhogingsstapjes kunnen ze maar zolang volhouden, kijk hoeveel nu al overstappen op glas.
LongTimeAgo @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:40
En die hete adem blijkt nog een stuk koeler te zijn ook als je naar de belachelijk hoge prijzen van sommige glasvezel aanbieders kijkt. Als je dan toch al bij Ziggo en Vodafone zit (met dus extra voordeeltjes) dan is het soms niet eens voordeliger. Integendeel.
Troepje @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:43
Ja ik zit serieus te overwegen glas te nemen, nu F1 ook niet meer bij ziggo te zien is hebben ze eigenlijk helemaal geen meerwaarde meer voor mij. Volgens mij heb ik het hele jaar geen TV gekeken, dus beetje jammer geld. Dit lekkermakertje helpt inderdaad helemaal niets.
MartijnH333 @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:52
Weet je hoeveel snelheid er door een coax kan? Glas heeft zeker zijn nut maar voor in huis is puur marketing. Behalve voor de mensen die ook de upload nodig hebben.
dunpealhunter @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 18:04
De snelheden die in dit artikel staan kloppen niet. De nieuwe snelheden zijn voor sommige pakketten een stuk hoger dan hierboven vermeld staan:

https://gathering.tweaker...message/74084612#74084612

Daarnaast gaat het over zoals het mij is verteld ook eerder in, niet in de maand mei, maar al in april.

[Reactie gewijzigd door dunpealhunter op 23 juli 2024 14:29]

Noresponse @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 20:00
Ik krijg wel eens dat binnen van een collega via Ziggo rond de 20 Mbps en via mijn collega gewoon via KPN met 200 Mbps. Dat bestand is dus 10x sneller binnen bij me om samen even door te nemen.
centr1no @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 09:24
Met die hete adem valt het volgens mij wel mee.
Bij mij in de buurt is vorig jaar (eindelijk) glasvezel gelegd en voor de aansluiting in huis was een 2 jarig abonnement nodig van één van de maar liefst 4 aanbieders waar we uit konden kiezen.
Geen van die 4 providers waren bij mij bekend en ik moest ze alle 4 googlen. Bij alle 4 moest ik in de krochten van de website gaan zoeken naar duidelijke abonnementen- + prijsinformatie.
2 Van de 4 boden enkel all-in pakketten met optioneel alleen extra tv-zenders en de andere 2 gaven iets meer keus maar bij geen enkele kon ik kiezen voor internet met basic tv zonder opgescheept te worden met andere dingen.
Bovendien waren de prijzen van die abonnementen helemaal niet gunstig. Zeker als ik de combinatie met mobiele abonnementen mee tel.
Voor mij persoonlijk zou het dan alleen een 'plus' zijn dat het glasvezel tot in huis ligt en de uploadsnelheden drastisch hoger zijn.
Om te profiteren van die uploadsnelheden moet je toch wel zeer regelmatig veel data willen versturen waarbij je ook nog eens moet wachten c.q. niet iets anders kunt doen.
Nog met thuiswerk of privé heb ik ooit het idee gehad dat een hogere uploadsnelheid nodig of prettig zou zijn, laat staan dat ik er meer voor zou willen betalen.

Bovendien heb ik nul problemen met Ziggo. Het werkt altijd.
Tijdje terug kreeg ik een nieuw modem toegestuurd. Aansluiten en de oude weggooien.
Er waren tijden dat het er op leek dat coax tegen een plafond aan zou gaan lopen en dat het zo'n beetje een must was om op den duur over te gaan op glasvezel.
Maar ten eerste blijkt dat die snelheden, zelfs met alle streaming, voor heel veel mensen helemaal zo boeiend niet is het goedkoopste abonnement voldoet en ten tweede is de techniek ook voor coax verbeterd waardoor die in de meeste gevallen helemaal niet onderdoet voor glas.

Blijkbaar was ik niet de enige die het nut om over te stappen niet zo zag.
De animo voor die glasvezelaansluitingen was hier blijkbaar dusdanig laag dat er op een bepaald moment zelfs mensen persoonlijk aan de deur kwamen om te vragen waarom men niet over wilde stappen.
Misschien als KPN een optie was geweest voor de aansluiting dat ik er nog over had getwijfeld. Maar de netwerkbeheerder is een plaatselijk project/regionale glasboer en het lijkt er niet op dat andere providers daar (voorlopig) toegang op krijgen. Ze hebben die kabel niet eens naar de meterkast getrokken maar ligt opgerold onder de grond voor de gevel. Ik heb niet eens zin om uit te zoeken of ik of een andere partij die kabel überhaupt naar binnen mag halen.
Maar dan nog geld 'don't fix something that isn't broken'.
neeecht @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:14
Ze kunnen niets anders! Die 1200mbit is puur marketing. Maar de meeste 'simpele' apparaten hebben een 1000mbit (1gbit) port. Ja natuurlijk kun je connecten met meerdere apparaten.

Maar als je tegenwoordig in de cloud wil werken, werkt dat toch echt het snelste én lekkerste met 1000mbit download EN 1000mbit upload. Hier op Tweakers roepen we dat al ruim 20+(?) jaar.
Ziggo HAD investeringen en aanpassingen kunnen doen dan had het allang gekund.

Niet gedaan en nu loopt iedereen weg. Daarom elk middel om klanten te laten blijven wordt nu gebruikt.
Een aanpassing in Mei nu al aangeven? Ze zijn compleet wanhopig.
ATIradeon8500 @neeecht10 januari 2023 18:22
Nou, wij werken hier vaak samen thuis in de cloud. Ik denk dat je aan 4Mbit meer dan genoeg hebt daarvoor.

Dat je dáár gigabit voor nodig zou hebben zoals jij stelt is echt niet correct.

Uiteraard zijn er wel genoeg redenen aan te voeren waarom je het wel wil hebben......
Verwijderd @ATIradeon850010 januari 2023 20:14
Ligt nogal aan je soort werkzaamheden. Ook video editors werken steeds vaker remote bijvoorbeeld.
lenwar
@neeecht11 januari 2023 10:29
Maar als je tegenwoordig in de cloud wil werken, werkt dat toch echt het snelste én lekkerste met 1000mbit download EN 1000mbit upload.
Tsja... Ik heb toch echt nooit problemen gehad met de upload van Ziggo. We werken hier regelmatig met 3 mensen tegelijk thuis (inclusief videobellen enzo).
Er is niets generieks over te zeggen of je die hoge(re) download/upload echt nodig hebt, dat verschilt heel erg per geval. Als je heel veel grote bestanden op en neer aan het slepen bent, dan is het inderdaad erg handig.
Als je op een remote desktop werkt, dan heb je eigenlijk niets bijzonders nodig. Dit is uiteraard niet voor iedereen een optie, maar voor veel mensen in principe wel. Ook hier is niets generieks over te zeggen.

Die 1200Mbit is inderdaad zo'n marketingding. Ze zullen het vast kunnen halen, als je bijvoorbeeld met meerdere mensen tegelijk grote dingen aan het downloaden bent via kabel/wifi, maar hoe vaak gebeurd dat bij 'veel mensen' in de praktijk regelmatig?.
Het is net zo'n rare benadering als sommige accesspoints die een 'snelheid' hebben van 2400Mbit (alles bij elkaar optellen, en dan kom je daar vast op uit onder ideale omstandigheden)

Ter volledigheid: Ik heb persoonlijk sinds een goed jaar een 1Gbit verbinding van KPN op glasvezel. Niet vanwege de hoge upload, maar gewoon omdat het (iets) goedkoper is dan Ziggo, en het scheelde weer een kastje. Althans. Ik had een kabelmodem in m'n eigen router er achter, en nu heb ik een Glas-UTP mediaconverter en m'n eigen router. Dus eigenlijk nog steeds twee kastjes, maar die mediaconverter gebruikt echt maar HEEL weinig stroom.
Ook past de korting van de mobiele abonnementen (zeker in combinatie met de 5 euro 'entertainmentkorting' (Spotify in mijn geval)) van KPN beter bij mijn situatie.
jip_86 @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 17:48
Dan moeten die wel kwaliteit leveren. Ik had ongeveer twee weken glasvezel en toen was het klaar en werd ook niet duidelijk wanneer het weer zou gaan werken. Dus contract maar laten beëindigen. Blij dat ik Ziggo nog niet opgezegd had in ieder geval.
skimine @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 18:05
Hangt een beetje af van de individuele situatie. Als het prijsverschil goed is dan is het voor internet niet zo'n moeilijke keuze. Als je echter ook nog bijv. televisie gebruikt kan het best zo zijn dat de prijs en/of het andere ecosysteem genoeg reden geeft om niet over te stappen.
roger1234 @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 18:40
Voor mensen die niet om upload geven, zoals mijn ma, is ziggo met een beetje onderhandelen goedkoper dan glasvezel samen met een vodafone abo.
Vinisz @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 18:53
Denk dat het meevalt, heb ziggo + vodafone, laatst gebeld door kpn maar die kunnen niet hetzelfde bieden voor die totaalprijs.
Daarnaast 5 tv’s hier, ik wil niet overal weer losse kastjes voor tv via glasvezel en begin alsjeblieft niet over de “kpn app” op de smarttv’s om op die manier te kijken want die kwaliteit haalt het bij lange na niet vergeleken met TV via de CI module.
jongetje
@h3x4d3c1m4l10 januari 2023 19:24
Daar hebben ze ook enorm veel last van. Alleen is het netwerk er op dit moment nog technisch klaar voor. Dus nu doen ze alvast in stapjes het verhogen om iig een beetje tegemoet te komen.
skullsplitter @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 21:24
Wil ik vergelijkbaar (buiten upload) gaan zitten met glasvezel betaal ik, gebaseerd op hun eigen sites, hetzelfde of meer dan bij Ziggo voor TV/Internet. Dat eerste (half) jaar korting negeer ik ook graag. Wellicht dat ik recent idd niet meer gekeken heb, maar het viel me dermate tegen dat ik de druk ook niet ervoer om over te stappen.
znight @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 22:24
Wat ook meespeelt is dat de tv van Ziggo een stuk beter is dan de concurrentie / glasvezel aanbieders. Als ik tenminste bij ons in het dorp kijk, is de tv van Ziggo gewoon van een betere kwaliteit en ook veel sneller in gebruik dan bijv. Canal Digitaal. Tel daarbij op dat Ziggo laatst een aanbieding heeft gehad van 12 maanden voor 50% en een upload die weinig mensen benutten, dan snap ik wel dat veel mensen bij Ziggo blijven of er naar terug gaan.
Remzi1993 @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 23:04
Ik snap nog steeds niet waarom Ziggo denk dat alleen de downloadsnelheid belangrijk is. Ze moeten die uploadsnelheid verhogen, want ik maak backups in de cloud en zo zijn er dus nog meer. Ik werk gewoon erg moe van deze marketing onzin, ook voor gamers maakt het geen drol uit, want dan is latency veel belangrijker dan een hoge downloadsnelheid.

In Amsterdam zijn ze op veel plekken bezig met glasvezel. Het erge is dat ze zelfs in mijn straat bezig zijn, maar omdat ik op een lange straat woon alleen de eind van de straat en niet waar ik helaas woon. Ik moet dus nog een jaar of zelfs paar jaar wachten.
Manyuken @h3x4d3c1m4l10 januari 2023 23:42
Ik ben van Ziggo overgestapt naar KPN.
Van 600mbit ziggo + TV naar 1gbit Glasvezel bij KPN + TV.
Behalve dat het een stuk sneller werkt en de ping een stuk lager is op glasvezel, scheelt het mij ook nog eens 14,5 euro per maand!! DOEI ZIGGO :P
PhilipsFan @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 01:31
Het is niet eens een lekkermakertje, want in juni wordt de prijs weer met 3 euro verhoogd, let maar op. Ik zou liever de prijs van 3 jaar geleden hebben met de snelheid van 3 jaar geleden. Kan niet wachten tot KPN hier eindelijk glasvezel komt aanleggen, want die uploadsnelheden van Ziggo lijken ook nergens op.
Interbert @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 07:59
Zolang er CI kaart in gebruik zijn kunne ze niet veel hoger met de upload. door de beperkte bandbreedte. wanneer ze volledig over gaan op IP TV. Zouden ze in theorie wel 1000/1000 kunnen gaan leveren.
ctrl-tab @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 08:11
Naast technische inferieuriteit zou je ook verwachten dat de slechte klantenservice ze parte zou spelen..voor mij nooit geen ziggo en vodafone meer om die reden.

Ik denk dat.de.meeste mensen het wel prima vinden en geen zin hebben in een overstap; het werkt toch? Kan alleen maar slechter worden.

Totdat je problemen ervaart, succes met bellen en communiceren met complete nitwits op de eerste lijn.

[Reactie gewijzigd door ctrl-tab op 23 juli 2024 14:29]

iAR @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 08:50
Ik denk dat je je nog wel vergist in het aantal mensen dat ook (eenvoudig of 'bekend') TV wil. Of plekken waar wellicht nog geen glasvezel is, of dat net zo duur is als Ziggo.
Ik probeer mijn ouders nog te overtuigen om NLziet te nemen, dat een eenvoudigere bediening heeft dan die lompe kast van Ziggo. En waarbij terugkijken vaker niet dan wel werkt. Maar ze willen niet.

Ik ben in ieder geval ontzettend blij dat ik van hen af ben. Een 1000/1000 glasvezel voor een fractie van de prijs van Ziggo is gewoon een win-win. En daarbij heb ik nu geen telco modem/router er meer tussen zitten waarbij het lastig is om zelf dingen in te stellen.
IIIIIIIIIIII @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 09:05
"Ziggo verkoopt ook glasvezel internet, alleen het stukje van het huis naar het station is geen glasvezel" -Werknemer van de Ziggo
mphilipp @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 09:19
Dat doen ze zeker. Hier in Rotterdam Zuid is ODF bezig met de aanleg van glasvezel voor T-Mobile en meteen ging Ziggo aan de gang om Giganet uit te rollen. We kregen ook allemaal een specifieke flyer in de bus met de mededeling dat Gigabit internet nu ook in Rotterdam Zuid beschikbaar is. Dus ze zijn zeer zeker een beetje bang om klanten te verliezen.
Niet heel gek, want die fiber wordt gratis bij je aangelegd en voor zover ik heb kunnen vaststellen, zijn de tarieven bij T-Mobile lager en heb je ook combivoorbeel als je bv een mobiel abo afsluit bij hen. Net als bij Vodafone/Ziggo. Het zal dus lastig worden voor ze. Een beetje concurrentie is nooit slecht.
CyberJack @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 11:03
Die voelen ze ook

Bij ons in het dorp wordt in het aankomend jaar glasvezel gelegd, en Ziggo is nu met folders e.d. bezig om je er van te overtuigen dat je nu al glasvezel hebt. Ze zeggen dan dat het Ziggo netwerk grotendeels uit glasvezel bestaat, en dat alleen het laatste stuk (vanaf de wijkkast) coax is. Ook in de mail over de snelheids verhogen noemen ze het "glasvezel-kabel netwerk".
Onze monteurs werken ook deze wintermaanden elke dag aan ons glasvezel-kabel netwerk.
Technisch gezien zullen ze best veel glas gebruiken, en iemand die er weinig verstand van heeft zal best in deze marketing kunnen geloven, maar wij stappen toch echt over.

Als er meerdere personen thuis werken, dan is meer upload snelheid toch echt wel prettig. Iets wat bij Ziggo nog niet helemaal door lijkt te dringen.
B64 @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 12:33
Ik zou verwachten dat Ziggo de hete adem van glasviezel meer zou moeten voelen intussen (gezien hoeveel glasvezel er aangelegd wordt op dit moment) en dan dus ook iets meer actie zou ondernemen, dan alleen dit kleine lekkermakertje...
Sinds KPN afgelopen zomer bij ons glasvezel heeft aangelegd, krijgen we regelmatig zoetmakertjes van Ziggo (tijdelijk gratis zenderpakketten, extra bundels op Vodafone mobiele abbo's, etc). Ze doen dus wel degelijk iets om klanten vast te houden, maar vooralsnog alleen specifiek in gebieden waar dat speelt.
wim1928 @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 14:50
Mijn upload gaat van 40 naar 50 dat is toch niets.
Ik had wel veel meer verwacht.
Lijkt wel of Ziggo al jaren van zijn klanten af wil.
Wat is dat voor een bedrijf, lopen ze daar te slapen?
En het updaten van het netwerk gaat tergend langzaam ze zijn niet vooruit te branden die gasten.
Binnenkort ook hier glasvezel nou ik ben snel weg.
Ferio @h3x4d3c1m4l11 januari 2023 15:18
@h3x4d3c1m4l Inderdaad, ik denk dat mijn hele wijk eindelijk gaat overstappen zodra KPN klaar is.. :-)
michelb76 @h3x4d3c1m4l12 januari 2023 09:54
Ik woon net buiten het centrum van Utrecht en heb eigenlijk geen andere keus dan Ziggo. Glasvezel gaat er niet komen en het enige alternatief is ADSL. Niet dat ik er veel over te klagen heb, maar keus zou fijn zijn. En met de jaarlijkse prijsverhogingen wordt het een beetje zuur. Ik kan natuurlijk altijd downgraden, maar ik werk vanuit huis en dan is snel internet wel prettig.
eirikk @h3x4d3c1m4l12 januari 2023 10:10
Jaja heren van Ziggo, ik zi het volgende al weer aankomen:
Deze week; om de kwaliteit te verbeteren heeft u geen internet van tijd x tot tijd x.
Vervolgens lees ik hier dat de upload wordt verbeterd.
Volgende aankondiging zal worden is een bericht van ziggo dat de upgrade gratis is.
Bericht erna zal zijn. Wegens gestegen kosten moeten wij het maandelijks bedrag ophogen.
Ik begon met 50mbit down en 20 up. Over diverse jaren werd dat 300 en 20 up (allemaal ongevraagde upgrades met later prijsophoging) Dat was totdat ik aan de bel trok met de mededeling dat ik dat allemaal niet nodig had en overging naar inet via koper. Ineens bleek er nog een "verborgen" goedkopere optie te zijn 75 down weer en 20 up. Ondertussen is dat weer 100 down en wordt dat 25 up.
Ongevraagde (heb er denk ik al 7 gehad) upgrades en verhogingen van prijs? Ik ben Ziggo gewoon flink zat ondertussen. Waarom zoals anderen al opperen niet een standaard lage snelheid?
Polderviking 10 januari 2023 17:28
T-Mobile komt elk moment glasvezel bij me naar binnen fietsen en die gaan dan 1000/1000 leveren voor 15 euro per maand minder. (internet only)

Ziggo moet toch echt wel even met iets beters op de proppen komen willen ze voorkomen dat ik de biezen pak.

Maar buiten die slappe upload zit het feit dat ze je persé televisie moeten leveren en dus in de abbonnementsprijs moeten verwerken ze ook in de weg.
Ziggo is gewoon duur als je alleen internet wil, en je krijgt mij gewoon niet aan dual/triple play pakketten.
Ik heb vijftien jaar geleden voor het laatst een TV daadwerkelijk aangesloten gehad.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 14:29]

cleef @Polderviking10 januari 2023 17:38
Ziggo heeft toch wel internet only? Zie bv: https://www.ziggo.nl/internet/internet-only
Polderviking @cleef10 januari 2023 17:44
Ik heb dit maar ze schakelen volgens mij alleen maar je apptoegang uit, en dat scheelt niet zo veel op je maandprijs.
(62 ipv 68)

Of ik moet het echt fout hebben en kunnen TV tegenwoordig wel uitzetten, ik kan het niet (makkelijk) testen of ik nog iets van tv doorkrijg.

Vroeger had je in ieder geval per definitie een televisiesignaal en dat was waarom je voor Ziggo meer betaalde.

Als hier tegenwoordig oprecht, helemaal geen tv meer bij zit dan kan ik hun hoge prijsstelling op dienstniveau niet verklaren.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 14:29]

Gast Gebruiker @Polderviking10 januari 2023 18:10
Klopt, onversleutelde zenders kan je altijd kijken. Zelfs de commerciële zenders kan je dus nog steeds kijken. Die worden naast versleuteld in HD, ook in SD onversleuteld meegestuurd.
Jerie @Gast Gebruiker10 januari 2023 18:21
Ze kunnen wel degelijk je complete signaal afsluiten.

Enfin, leuk snelheidsverhoging. Daarna komt in de lente de prijsverhoging en die zal gezien inflatie niet misselijk zijn. Vandaar deze sigaar uit eigen doos.
Gast Gebruiker @Jerie10 januari 2023 18:33
Ik zeg het inderdaad verkeerd. Het was een reactie op Poldervink, en het ging erom dat ze het TV-signaal niet geheel uit kunnen zetten als je een Internet Only hebt. Theoretisch kan Ziggo met signaalfilters de tv-frequenties vanuit de EV wel blokkeren maar wordt voor zover ik weet niet gedaan.

Internet Only is een paar jaar geleden ook in het leven geroepen door de marketingafdeling omdat sommige (potentiële) klanten het gevoel hadden voor TV te betalen, terwijl ze helemaal geen TV kijken. Dus kwam Internet Only met expliciet geen TV.
Jerie @Gast Gebruiker10 januari 2023 19:12
Mijn digitale TV signaal hebben ze wel afgesloten. Ze stuurden zelfs een brief dat ze hadden geconstateerd dat ik gebruik van had gemaakt. Klopt ook, met een HDHomerun keek ik tijdens WK, EK, en de OS. That's it. Waarom? Omdat ik via Npostart het WK lelijk te volgen vind, met name de bal. Met Npoplus is het overigens al een stuk beter.
Terrestrial @Jerie10 januari 2023 19:52
Dat kan helemaal niet wat je hier schrijft. TV is gewoon DVB-C en die HDhomerun praat niet terug hoor., ze kunnen niet zien of jij kijkt.
Jerie @Terrestrial10 januari 2023 19:56
Ik neem geen internet meer bij ze af, en ze kunnen bij digitaal signaal wel degelijk zien wanneer dat wordt afgenomen. Ze kunnen zelfs zien wat ik kijk want digitaal. Analoog zendt continu uit (wat dat betreft is analoog beter voor de privacy maar het is ook nogal zonde van de bandbreedte).

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 14:29]

Terrestrial @Jerie10 januari 2023 19:59
DVB-C is digitaal maar wordt ook gewoon continue via RF uitgezonden dus nee je kunt echt niks zien, ik kan er 100 ontvangers aan hangen als ik dat wil. Dus die brief is echt complete onzin, pure bluf.

Bovendien ik ken mensen die hebben al jaren kabel signaal en een eigen boxjes/TV er aan hangen. Ik kan het je nog gekker vertellen, ik ken ook iemand met een mediabox XL die nog gewoon werkt terwijl er geen abo meer op hoort te zitten en geloof me dit komt vaker hoor. En die officiele ziggo boxen zijn wel 2 weg verkeer voor de on-demand, dus in theorie kunnen ze dat zien. Alleen valt het niet op ofzo, ik heb geen idee.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 14:29]

Jerie @Terrestrial10 januari 2023 20:15
Toch werkt het signaal niet meer. Het zou dus pure bluf kunnen zijn inderdaad, maar hoe dan ook: het signaal is verdwenen. Ze hebben ons volledig afgesloten. Op zich fair enough, ben geen klant meer van ze. Bij m'n moeder (zelfde stad) zit ook geen signaal erop, maar sinds ze daar woont (huurhuis) is ze voor DSL gegaan. Heeft dus sinds ze er woont niet gewerkt.

En ja ik kende ook iemand die jarenlang gratis bij Chello / UPC heeft gezeten, inclusief internet. Had opgezegd maar ze hadden 'm niet afgesloten. Gratis internet.
Terrestrial @Jerie10 januari 2023 21:10
Ja tuurlijk kunnen ze de kabel wel los draaien in de straatkast, dat horen ze ook te doen als je het abo opzegt.. maar zoals bij je moeder gebeurd dat lang niet altijd maar ze kunnen niet zien of je er nog gebruik van maakt met een eigen TV of eigen (niet ziggo) ontvanger.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 14:29]

PhilipsFan @Jerie11 januari 2023 01:39
Je moet geen foutieve informatie verspreiden. Als je je TV alleen via de coaxkabel hebt aangesloten, dan is er geen enkele manier waarop Ziggo kan weten naar welke zenders je kijkt. Dat is alleen zo bij internet. Als je je Ziggo TV-abonnement opzegt (digitale TV, want analoog bieden ze niet meer aan) dan wordt jouw smartcard of decoder op ongeldig gezet, waardoor je niet meer naar de abonnement-zenders kunt kijken. Je kunt echter nog wel naar de gratis zenders kijken.

Omdat het Ziggo veel moeite kost om jouw kabelsignaal fysiek uit te schakelen (er moet dan namelijk een monteur naar de wijkkast) doen ze dit meestal niet. Zo'n opzegging is meestal het gevolg van een verhuizing, als dan de nieuwe bewoners weer een abonnement nemen, kunnen ze weer een monteur naar de wijkkast sturen. Dus in de praktijk laten ze het signaal er gewoon op staan en kun je gratis kijken.

Ze houden echter af en toe wel opschoon-acties. Als op jouw adres al langere tijd niet betaald wordt, dan sturen ze je een brief dat je een abonnement moet nemen of je wordt afgesloten, dat gebeurt dan meestal ook echt. Vermoedelijk is dat bij jou gebeurd.
CPV @Gast Gebruiker10 januari 2023 19:30
Nou hier wordt weinig meer onversleuteld meegestuurd, Alleen N1/2/3 Brt1/2 Dld1/2 en nog zoiets.
Geen commerciëlen meer.
Baardmeester @Polderviking10 januari 2023 18:10
Als je 68 betaald heb je Internet Only Giga plus ZiggoGO? Dan betaal je 6 euro voor toegang tot ZiggoGo. Eerder dan moest je tv start er ook bij nemen en dat is 74,50(TV is dan via netwerk id 5555). Dus dan is verschil tussen 74,50 en 62 wel wat groter met 12,50. 4444 zonder decoder blijven ze "stiekem" bij elk abonnement geven.
cleef @Polderviking10 januari 2023 18:13
Als ik even snel kijk kan je internet basis (internet only) zonder Ziggo Go app krijgen voor 43 euro (even niet de aanbiedingsprijs). Met Ziggo Go app betaal je 48 of 49 euro.

Internet en tv met internet basis en tv start kost 55.50. dan heb je wel de Ziggo Go app natuurlijk.

Dus als je geen tv of Ziggo Go app nodig hebt kan je voor 43 euro ipv 55.50 euro gebruik maken van het abonnement. Dat scheelt toch 12 euro per maand.
Verwijderd @Polderviking10 januari 2023 18:16
T-Mobile komt elk moment glasvezel bij me naar binnen fietsen en die gaan dan 1000/1000 leveren voor 15 euro per maand minder. (internet only)
Wat extra enorm gave voordelen bij T-Mobile:

1. Je hebt gelukkig geen IPv6
2. Ze zijn afhankelijk van Guidion e.a. externe monteurs.
3. Ze zijn afhankelijk van allerlei verschillende aannemers.
4. Ze zijn afhankelijk van allerlei verschillende netwerk infrastructuren en diens beheerders.

Als het werkt, werkt het goed maar mag je hopen dat je niet door één of ander geintje zonder diensten komt te zitten want dan ga je van veel verschillende partijen horen waar je niets mee te maken hebt. Van aannemers tot monteurs toe.

Het 5e en meest belangrijkste puntje is nog wel dat je soms weken lang kan wachten eer de ellende is opgelost (lang leve de externe monteurs en het afhankelijk zijn van allerlei verschillende partijen en een backoffice die langs eerstelijns werkt). En 6e eveneens belangrijk de klantenservice zowel online als offline die van toeters noch bellen weet waarbij 99,9% van de vragen wordt doorverwezen naar de community en diens superusers.
Verwijderd @Verwijderd10 januari 2023 20:58
gelukkig? ipv6 is de toekomst
Jerie @Verwijderd10 januari 2023 18:30
Jij werkt zeker voor KPN.

TMO biedt prima prijs/kwaliteit. Guideon heb ik goede ervaringen mee, IPv6 is in 2022 nog steeds niet noodzakelijk en was KPN ook belachelijk laat mee, en als je glas WBA of hoe het ook heet afneemt ben je ook afhankelijk van twee partijen (waar op zichzelf niets mis mee is). Blij dat ik binnenkort voor TMO kan kiezen O+
digibaro @Jerie10 januari 2023 20:05
Serieus. Werk je voor TMO? In 2023 roepen dat IPv6 niet noodzakelijk is. De laatste IPv4 blokken zijn pas uitgedeeld. Tevens zijn in bepaalde landen aansluitingen/diensten maar ook Ziggo aansluitingen IPv6 only.
Jerie @digibaro10 januari 2023 20:29
Nee, ik werk niet voor TMO, en ook niet in deze branche. Ik heb native IPv4 en IPv6, een /32 en een /48. Vroeger via Xs4all, tegenwoordig via Freedom Internet. En wat is de grap? Ik heb tegenwoordig IPv6 uitgezet. Het maakt het firewall en security netwerk beheer namelijk complexer dan noodzakelijk (dubbele DNS rules, dubbele firewall rules, en bijvoorbeeld pinning op IPv4 bij diensten werkt minder nauwkeurig).

Als morgen IPv4 uit wordt gezet, zet ik zo IPv6 aan en IPv4 uit. Tot die tijd ben ik blij met de optie dual stack; ik hoef ik geen CGNAT + IPv6; been there, done that (Ziggo). En IPv4 is al 20 jaar op, er zit al jarenlang weinig schot in de acceptatie. Mijn internetverbinding werkt prima met statisch IPv4 only.

(Oh en wat betreft mijn opmerking van "jij werkt zeker bij [...]", voor zover ik weet werkt @Verwijderd bij KPN. En als dat zo is, dan had dat in dit geval best als disclaimer in de post gepast. Vandaar mijn opmerking.)

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 14:29]

Polderviking @Verwijderd10 januari 2023 18:23
Begrijp dat er bij jou wat frustratie leeft, maar behalve punt één is je verhaal best behoorlijk abstract voor mij als buitenstaander.
Autisme_tech @Verwijderd10 januari 2023 22:17
Maar daar is de abonnementsprijs dan ook wel naar, de lage prijs moet toch ergens vandaan komen
Gast Gebruiker @Polderviking10 januari 2023 18:13
Jij hebt glasvezel, maar in grote delen van het land heeft Ziggo min of meer monopolie op hoge downloadsnelheden. Zodra glasvezel aangelegd wordt in je straat kan je bij de klantenservice van Ziggo een 'mooie korting' krijgen als je aanstalten maakt over te stappen.
Lekker Ventje @Gast Gebruiker10 januari 2023 18:21
T Mobile heeft hier glasvezel aangelegd maar ik stap nog niet over, ik wacht wel een jaar tot er meer aanbieders op de glasvezel mog komen. Ik heb nu ook €15 p/m korting van Ziggo maar ben niet zeker van de kwaliteit en service van T Mobile. Ik wacht wel een jaar, ik weet nu wat ik heb.
Remco H 10 januari 2023 17:05
Jikes. Dan weet je ook wel dat een paar maanden erna de tariefsverhoging eraan komt.
m.z @Remco H10 januari 2023 17:13
Betaal ik nu meer door de verhoging van m'n internetsnelheid?
De snelheidsverhoging hoort bij het abonnement dat je hebt. De internetsnelheid groeit met je mee. Je betaalt dus niets meer door de snelheidsverhoging.
Bron: https://www.ziggo.nl/campagne/meegroeien

En daarom dekken ze zichzelf nu al goed in, hehe

[Reactie gewijzigd door m.z op 23 juli 2024 14:29]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @m.z10 januari 2023 17:16
Dat klinkt mooi maar tot nu toe bewijst het zich elke keer dat hier een tariefverhoging op volgt.
david-v @Remco H10 januari 2023 17:19
Dat is al jaren zo bij ziggo en andere providers. Je kan er de klok op gelijk zetten. Eerst rond mei de snelheidsverhoging, daarna krijg je de tariefsverhoging. Het zou me niet verbazen als het deze keer ook een forse verhoging betreft.
PP_Sound @david-v10 januari 2023 17:41
Uiteraard moet naast de netwerkverbetering dit jaar ook de forse inflatie meegenomen worden. ;)
david-v @PP_Sound10 januari 2023 20:06
Precies, bij t-mobile was het al meer dan 8% verhoging, dus dat zal bij ziggo en kpn niet heel anders zijn.
jongetje
@Remco H10 januari 2023 18:22
Ziggo (en KPN erc.) Verhogen elk jaar hun prijzen rond de zomer. Dat heeft niets met een upgrade, zender eraf of erbij te maken. Dat is net als dat jij (hoop ik voor je) elk jaar ook een loonsverhoging krijgt rond hetzelfde moment.
TheDeeGee 10 januari 2023 17:13
"Klanten hoeven voor de verhoogde snelheden niks te doen..."

Zelfs de prijs verhoging een maand later gaat vanzelf, je hoeft niks te doen, je ziet het vanzelf bij je maandelijkse afschrijft.
prutser001 @TheDeeGee10 januari 2023 17:14
Ja kan niet wachten tot hier glas is, van 73 euro naar 36 euro per maand...
LongTimeAgo @prutser00110 januari 2023 17:37
Ja dat dacht ik in eerste instantie hier ook.

Betaal nu 59 euro voor Complete dis 350/35 (met analoge TV, die grappig genoeg nu digitaal is) en op 2 Vodafone abbos krijgen we 10 euro korting (5 euro per abbo) én dubbele data.

Toen ik glasvezel naar m'n huis kreeg hoopte ik ook op forse besparingen. Maar dat viel vies tegen. Ik kon naar een 200/200 abbo met een onwijs leuke actieprijs (voor 3 maanden...) die daarna toch mooi 58 euro werd. Zonder de extra voordelen voor de mobiele abbos, die verloren we dan ook nog.

Dus neen, laat je goed informeren. Tevens heb je bij aanleg van de glasvezel waarschijnlijk het eerste jaar geen keuze in andere providers over die lijn dan degene die het aangelegd heeft (in mijn geval KPN).
Finger @LongTimeAgo10 januari 2023 17:52
Bij kpn krijg je ook korting op mobiel. Wij hadden eerst ziggo tv plus internet en 2 abonnement bij Vodafone. Hebben nu 1000\1000 glas bij kpn plus tv plus 2 abonnementen met onbeperkt alles en nu een derde abonemnt ombepert bellen voor onze dochter. Die kunnen we dan elke maand 50GB geven vanuit onze abonnement en zijn alsnog goedkoper uit dan voorheen.
LongTimeAgo @Finger10 januari 2023 18:27
Hmm, wellicht een idee om dat mee te nemen wanneer de Vodafone abbos op hun einde lopen. :)
MissMe NL @LongTimeAgo10 januari 2023 17:52
Ligt er een beetje aan wat je wil. Maar idd het scheelt niet veel. Ik betaal internet only bij kpn 57.50 bij ziggo zou ik 62 euro betalen. Bij kpn heb je dan wel 1gb down en up.
prutser001 @LongTimeAgo11 januari 2023 11:00
Klopt maar heb het gecontroleerd, ik verlies de Vodafone en Ziggo combo maar dat maakt niet echt uit. Tv kijk ik niet echt dus dat mis ik ook niet. Hoe dan ook is het goedkoper.
Ik ga van 600/50 naar 1000/1000 en neem alleen de mediaconverter rest van hardware kan ik hergebruiken.
Roel1966 10 januari 2023 19:38
Natuurlijk altijd goed om te zien dat Ziggo de snelheid verhoogt maar wat ik wel ietwat vreemd vind is dat het duurste Giga abbo 'maar' met 25Mbit omhoog gaat. Daarentegen dan dat Internet Complete met 50Mbit//s omhoog gaat wat een goedkoper abbo is. Evenzogoed voor mij verder geen rede om dan weg te gaan bij Ziggo omdat ik wel verder een tevreden Ziggo klant ben.

Buiten dan dat hier in de gemeente nog geen aanbod van glasvezel is weet ik ook nog zo net niet of ik wel naar een andere provider zou gaan die wel glasvezel aanbied. Wanneer ik wel eens zo rond kijk naar andere aanbieders dan kan ik nu niet echt zeggen dat er zoveel extra voordelen zijn t.o.v. Ziggo. Vind zelf dat complete pakket bij hun best wel uitgebreid en qua prijs zit er ook echt niet zoveel verschil in.

En tja bij glasvezel moet je ook nog maar afwachten hoe stabiel de verbinding is en blijft.
AiR60 @Roel196610 januari 2023 22:46
Zo dacht ik ook… tot de verhoudingen tot glas scheef begonnen te raken, zeker met aanbiedingen voor glas (die na de actie periode nog steeds goedkoper zijn dan ziggo)
Maar een lagere latency is prettig, internet pagina’s reageren veel meer ‘snapt’, over stabiliteit ook geen klagen.

Geen gedeelde verbinding met de rest van de straat.

Nee dit had ik veel eerder moeten doen :)
Roel1966 @AiR6010 januari 2023 23:10
Qua internet geloof ik graag dat er goedkopere en snellere alternatieven zijn bij andere providers maar qua standaard tv aanbod valt mij dit weer tegen bij andere providers. Je moet uiteindelijk dan toch weer extra gaan betalen voor diensten en tja, uiteindelijk denk ik dat je dan op hetzelfde zit qua prijs.

Nu bij Ziggo heb ik alles in 1, ruim tv aanbod, snel internet en dan vaste telefonie erbij. Plus dat ik sowieso al bij Vodafone altijd al was en dan via Ziggo ook nog eens korting en extra data bij Vodafone krijg. Dat alles bij elkaar genomen vind ik dan Ziggo geen verkeerde keuze.
MrMarcie @Roel196611 januari 2023 11:29
Ik ben over naar KPN Glas met aanbieding. Veel beter product, vooral internet. En voor mijn mobiel overgegaan naar Lebara. Betaal ik nog minder dan ik met korting bij Vodafone betaalde met zelfde kwaliteit.

[Reactie gewijzigd door MrMarcie op 23 juli 2024 14:29]

Roel1966 @MrMarcie11 januari 2023 17:13
KPN zou hier al geen optie voor mij zijn want de snelste verbinding die via KPN mogelijk is was iets van max 200Mbp/s down en ik geloof iets van 10Mbps up. En tja dat alles dan nog via de ouderwetse telefoonlijn die dan weer volledig opnieuw aangesloten zou moeten worden.
eirikk @Roel196612 januari 2023 10:25
Van 20 naar 25 is een upgrade, voordelen voor Ziggo; 1) zie je wel, we zijn er mee bezig 2) Wegens gestegen kosten (lees, de "gratis" upgrade) mogen we de prijzen verhogen.
Meestal komen de upgrades gratis in januari en volgen de tariefsverhogingen begin zomer.
Alternatief bij ons is een koperleiding van haast 90 jaar oud of glas van Delta wat niet aan de praat te krijgen is.
Roel1966 @eirikk12 januari 2023 18:08
Alternatief bij ons is een koperleiding van haast 90 jaar oud of glas van Delta wat niet aan de praat te krijgen is.
Min of meer is de situatie hier ongeveer hetzelfde op dan wel het verschil na dat de ringleidingen wel al glasvezel zijn maar er nog geen aansluitingen richting huizen zijn. Er zijn enquêtes gehouden onder de inwoners hier van de gemeente maar er is te weinig interesse voor glasvezel. Dus ik denk niet dat op korte termijn geïnvesteerd gaat worden in huisaansluitingen, hooguit misschien dan Ziggo zelf.
- peter - 10 januari 2023 17:04
Weet iemand of zakelijk ook erop vooruitgaat?
atthias @- peter -10 januari 2023 19:46
jep zie de link van @dunpealhunter dunpealhunter in 'Ziggo verhoogt in mei uploadsnelheden van veel abo's met maximaal 25Mbit/s'
Jarn00bje 10 januari 2023 17:05
Ik heb net gister mijn abo opgezegd bij ziggo voor kpn galsvezel, leuk zon snelheids verhoging maar 50mbs gaat toch in het niets tegen 1000 upload bij kpn.
Voor de meeste mensen zal de 50mbps up geen probleem zijn maar ik gebruik mijn nas veel buiten huis en daar was dat toch echt een te grote bottleneck voor.
Verwijderd @Jarn00bje10 januari 2023 17:13
Ik heb ook een NAS die buitenhuis gebruikt wordt als Cloud service voor mijn familieleden. Helaas duurt het hier nog even voordat Dutchfiber/T-mobile hier in Amsterdam Zuid-Oost de kabels in de grond hebben. Ik hoop dit jaar nog want ze zijn wel al bezig maar Zuid-Oost is best groot dus dat kan nog even duren.
Verder is het een stuk goedkoper bij deze jongens dan bij Ziggo.
Ik heb overigens nu al 70Mbit upload op een zakelijk abbotje dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden met deze verhoging.
atthias @Verwijderd10 januari 2023 19:49
met giga zakelijk word dat 100mbit volgens de link van dunpealhunter dunpealhunter in 'Ziggo verhoogt in mei uploadsnelheden van veel abo's met maximaal 25Mbit/s'
Verwijderd @atthias13 januari 2023 21:36
Ja ik las het een tijdje nadat ik dit had geschreven. :) :)
Maar het blijft toch langzaam vergeleken met 1Gb up en down.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 14:29]

atthias @Verwijderd14 januari 2023 09:35
klopt erg vervelend toch zou ik graag iets als ziggo hebben hiero


enige is een brakke ASDL lijn van orange hiero in FR
WhiteSnake76 @Jarn00bje10 januari 2023 17:12
Hoop dat je niet het zelfde gezeik krijgt als een vriend van me, die heeft alleen maar ellende nu hij is overgestapt naar KPN Glasvezel, enorm veel verbindings problemen en die 1000 Mbit haalt hij bij lange na niet Up en Down.
Verwijderd @WhiteSnake7614 januari 2023 10:42
Hoop dat je niet het zelfde gezeik krijgt als een vriend van me, die heeft alleen maar ellende nu hij is overgestapt naar KPN Glasvezel, enorm veel verbindings problemen en die 1000 Mbit haalt hij bij lange na niet Up en Down.
Wij krijgen open Dutch Fiber/T-Mobile geen KPN. We zullen zien hoe dat gaat lopen. Ik denk dat ik de abo's even één of twee maandjes laat overlappen om te zien hoe de kwaliteit is. Dan kan ik altijd snel terug als de kwaliteit ruk is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 14:29]

Dirickteur 10 januari 2023 17:07
Heeft iemand wat meer achtergrondinformatie hierover. Bijvoorbeeld hoeveel 'bandbreedte' Ziggo nog overheeft om snelheden te verhogen? Is de bestaande infrastructuur hiervoor allang geschikt? Moeten veel achterliggende systemen aangepast/vervangen worden? Zitten ze hiermee al op de snelheidslimiet of kunnen ze in de nabije toekomst nog een paar keer de snelheid verhogen?
JeroentjeB @Dirickteur10 januari 2023 17:19
Dat vroeg ik mij nu ook af, hoe lang kunnen ze dit volhouden? Is natuurlijk goed voor de PR om snelheid te verhogen zonder direct de prijzen.

Zou daarnaast wel een willen weten wat nu de gemiddelde snelheden zijn die men daadwerkelijk gebruikt, maar dat is natuurlijk het geheim van de smid.
david-v @Dirickteur10 januari 2023 17:29
Technisch gezien moet je zoalng Ziggo de "oude" coaxkabel blijft gebruiken kijken naar de Docsis standaard. Let wel, de genoemde max snelheden zijn de theoretische max haalbare snelheden. Ziggo moet ook ruimte reserveren voor andere diensten zoals digitale (radio)zenders en telefonie.

Zolang je de kabelmodem direct aan de coaxkabel verbindt die binnenkomt, heb je de minste kans op storingen op de lijn. Goedkope coaxkabeltjes of splitters naar de TV kast toe bijvoorbeeld kunnen behoorlijk roet in het eten gooien.

Hoeveel ruimte er nog op de kabel zit, geen idee, dat weten ze denk ik alleen bij Ziggo. Want vergeet niet dat je een digitale zender ook zodanig kan afknijpen dat het er niet meer goed uitziet (overal blokjes). Dat deed/doet Ziggo bij zenders die vrijwel niemand kijkt omdat ze dan ruimte kunnen maken voor internet of andere zenders.

coaxkabel is de koperenkabel van nu en zal op den duur verdwijnen (duurt nog vele jaren hoor). Glasvezel is dan de opvolger.
smv @Dirickteur10 januari 2023 19:56
Lang, want docsis 3.1 is er net, ze kunnen nog veel verder en docsis 4.0 is er ook al.
sapphire 10 januari 2023 17:14
Ziggo zegt de snelheden te verhogen omdat uit onderzoek zou blijken dat klanten het waarderen als internetsnelheden meegroeien met het gebruik.
Nee joh, je meent het!

Daar hebben ze echt een onderzoek naar moeten doen? Zelfs de grootste digibeten heb ik al eens horen klagen over de upload. Niet dat upload ze iets zegt maar waarom Onedrive/Dropbox/iCloud/Google drive/ect bij hun zo traag is wel. Ongeveer klacht nummer één na "de Wifi doet ut niet".

Laatst werd ik een jaar na dato nog gebeld door Ziggo waarom ik weggegaan was, aangegeven onder andere de upload en kreeg tussen de regels door te horen dat dat een bekend 'probleem' is.

Krijgen we dan binnenkort een artikel met als kop "Onderzoek Ziggo: Klanten waarderen het als hun internetverbinding werkt!" ?
Verwijderd @sapphire10 januari 2023 17:52
Als je een leek vraagt of zij uploadsnelheid belangrijk vinden dan weten ze waarschijnlijk niet eens waarvoor het gebruikt wordt. Dat betekent echter niet dat zij daarvan geen hinder ervaren, even videomateriaal uploaden naar Youtube of doorsturen van enkele gigabytes kost redelijk wat tijd, zeker als meerdere mensen in het huishouden gebruikmaken van de verbinding.

Ik heb laatst 500GB aan data naar een cloudomgeving geüpload (Back-up) met 50mbit upload, dit heeft om en nabij de 22 uur gekost om te uploaden. Met 1000mbit upload zou dit maar 1 uur en 6 minuten bedragen...Je hebt dan niet eens rekening gehouden met latency, dat je niet altijd de volle snelheid haalt en ook tussendoor gebruikmaakt van upload, dus niet altijd met een constante snelheid die data aan het verwerken bent.

Downloadsnelheid gebruik je inderdaad het meeste, maar als ik een keer wat upload en het kost mij seconden in plaats van minuten, minuten in plaats van uren etc, dan kan ik dit wel heel erg waarderen.

Ben daarom redelijkerwijs teleurgesteld in de verhoging, had op zijn minst 100mbit upload tot 300mbit upload verwacht op het Giga abonnement, maar ze nemen flink de tijd om met kleine stapjes de snelheid omhoog te gooien.

Via Open Dutch Fiber ben ik erachter gekomen dat ze in Q3 2023 glasvezel gaan leggen in mijn buurt, ik kan mij haast niet voorstellen dat Ziggo tegen die tijd de uploadsnelheid dusdanig verhoogt heeft, dat het voor mij nog interessant is om €62,-- per maand te betalen, daar glasvezel meer biedt per gespendeerde euro en in het gunstigste geval zelfs goedkoper is (Internet only abonnement).
meowmofo 10 januari 2023 17:02
Ik zat er helemaal klaar voor met m'n max abbo. Hopend op eindelijk een fatsoenlijke verhoging van de upload. Aangekomen bij de tabel blijkt het weer een enorme teleurstelling. Van 40 naar 50Mbit, het schiet allemaal voor geen ene meter op.
Baardmeester @meowmofo10 januari 2023 17:43
Wel bijzonder dat max en giga niet 60 en 100 krijgen terwijl de goedkopere abonnementen een verhouding meer upload dan down hebben. Ik blijf lekker bij compleet zolang je geen betere upload krijgt en ben natuurlijk gelijk weg zodra hier glasvezel ligt.
eL_Jay @meowmofo10 januari 2023 17:54
Ik had ook verwacht een Bugatti Chiron te krijgen bij mijn kerstpakket.
Helaas viel dat een beetje tegen.

offtopic:
iets met verwachtingsmanagement ofzo


OT:

Heel tevreden, ondertussen van 250/25 al naar 400/40 (soort van gratis, lees enkel de indexatie).

Uptime Ziggo lijkt imo beter dan DSL/Glas.
david-v @eL_Jay10 januari 2023 20:13
Uptime Ziggo lijkt imo beter dan DSL/Glas.
Ik heb ze allemaal gehad, bij verschillende providers. De enige waar ik, toen corona begon, wat problemen had was Ziggo. Na het omruilen van de (oude) modem was het probleem opgelost, dus dat viel wel mee.

Voor de rest heb ik eigenlijk nooit echt problemen gehad, terwijl ik in verschillende locaties heb gewoond.

Technisch gezien heeft glas de beste papieren voor storingsvrij internet. De rest is je provider en staat los van de transport laag denk ik.
jongetje
@meowmofo10 januari 2023 18:23
Dat is 25 procent sneller ;)

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