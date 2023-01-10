Ziggo verhoogt in mei uploadsnelheden van veel abo's met maximaal 25Mbit/s

Ziggo voert in mei een snelheidsverhoging door van veel consumenteninternetabonnementen. De snelheidsverhoging varieert van 5 tot 50Mbit/s. Bij de meeste abonnementen gaat alleen de uploadsnelheid omhoog, maar bij Complete gaat ook downloaden vanaf mei sneller.

De uploadsnelheid van het Internet Giga-abonnement gaat het meest omhoog, van 50Mbit/s naar 75Mbit/s. De uploadverhogingen liggen bij de Basic- en Complete-abonnementen het laagst, met 5Mbit/s. Bij Start, Start XXL en Max gaat het uploaden straks 10Mbit/s sneller dan voorheen. Ziggo verhoogt daarnaast de downloadsnelheid van zijn Internet Complete-abonnement van 350Mbit/s naar 400Mbit/s.

Ziggo zegt de snelheden te verhogen omdat uit onderzoek zou blijken dat klanten het waarderen als internetsnelheden meegroeien met het gebruik. Daarom verhoogt de provider ieder jaar de snelheden. Vorig jaar gingen bij veel abonnementen ook de downloadsnelheden omhoog, dit jaar gebeurt dat dus minder. Overigens zijn met de gebruikte Docsis 3.1-standaard downloadsnelheden tot 10Gbit/s en uploads van maximaal 1 tot 2Gbit/s mogelijk.

Klanten hoeven voor de verhoogde snelheden niks te doen, tenzij ze 'begin mei' nog geen verandering merken. Dan zou een modemreset nodig kunnen zijn. Ziggo zegt dat klanten ook niet extra hoeven te betalen voor de verhoogde snelheden, al verhoogt de provider de tarieven wel traditioneel in juli.