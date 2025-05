Vodafone meldt storing met mobiel bellen - update

Vodafone heeft last van een storing waardoor 'een deel van' de klanten mogelijk niet kan bellen. Bij sommige klanten kunnen telefoongesprekken wel gestart worden, maar is er na het opnemen geen geluid. De provider zegt de oorzaak van de storing te hebben gevonden.

De provider meldde de landelijke storing rond 6.00 uur. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing maar geeft nog niet aan wanneer deze geïmplementeerd moet zijn. Vodafone meldt de oorzaak van de storing niet en het is niet duidelijk hoeveel klanten er getroffen zijn.

Verschillende instanties melden problemen door de telefoniestoring. Zo zou bellen met 112 voor Vodafone-klanten lastiger zijn, en zijn ziekenhuizen als het UMCG in Groningen, het LUMC in Leiden en het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem nauwelijks of niet telefonisch bereikbaar. Ook de milieudienst Rijnmond meldt problemen door de storing.

Er is een storing in het netwerk van Vodafone en daardoor heeft een deel van onze klanten mogelijk problemen met mobiel bellen. We werken hard aan een oplossing. Kijk op https://t.co/WO2jNwIahI voor meer informatie.