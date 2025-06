Vodafone en Deutsche Telekom starten bedrijf voor targeted ads op telefoonnummer

De Europese providers Deutsche Telekom, Orange, Telefónica en Vodafone zijn een bedrijf gestart voor hun advertentietechniek waarmee ze targeted advertenties aanbieden via het telefoonnummer van de gebruiker. Het gaat vermoedelijk om TrustPid, dat vorig jaar werd getest.

Elke provider wordt voor 25 procent eigenaar van het bedrijf en het is de bedoeling dat alle Europese providers gebruik kunnen maken van de advertentietechniek, schrijft initiatiefnemer Vodafone. De techniek werkt met een pseudoanonieme token die alleen met toestemming van de gebruiker wordt gedeeld met sites en adverteerders. Met het project willen de providers controle wegnemen van grote Amerikaanse bedrijven als Google en zelf meer geld verdienen via advertenties.

Hoewel de providers de gebruikte techniek niet bij naam noemen, lijkt het om TrustPid te gaan. Vodafone en Deutsche Telekom testten TrustPid vorige zomer in Duitsland. Dit systeem werkt met het telefoonnummer en het IP-adres van de klant en maakt hiermee trackingtokens aan. Zo moet het systeem een alternatief worden voor cookies. Met de network identifier kunnen websites en adverteerders gepersonaliseerde advertenties tonen en aan analytics doen.

Sites moeten via bijvoorbeeld een cookiepop-up aan de gebruiker toestemming vragen om TrustPid te gebruiken. Daarnaast is er een centraal Privacy Portal, waar gebruikers gegeven toestemming per site kunnen inzien en indien gewenst kunnen intrekken. Omdat deze implementatie van TrustPid met het mobiele nummer werkte, is dit Privacy Portal alleen in te zien als gebruikers met hun mobiele abonnement browsen, dus niet via wifi. Door het gebruik van hotspots zouden andere gebruikers in die versie van TrustPid ook op het Privacy Portal van de klant kunnen komen. Vodafone en Deutsche Telekom claimden bij hun test dat TrustPid een privacyvriendelijk alternatief is voor trackingcookies.

De Europese Commissie heeft de joint venture van de vier providers goedgekeurd. Wanneer de vier bedrijven de techniek commercieel willen inzetten, is niet duidelijk. Het is daarnaast niet bekend of Belgische of Nederlandse providers mee willen doen aan het gebruik van TrustPid. De Europese Commissie zegt dat het platform in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gebruikt gaat worden. In het persbericht schrijft de Commissie verder dat de techniek ook met vastinternetabonnementen kan werken.