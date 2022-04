Google laat Europese gebruikers binnenkort gemakkelijk cookies weigeren

Google heeft details gedeeld over een nieuwe cookiewall voor Europese gebruikers, die het makkelijker moet maken om cookies te weigeren op diensten als Google Search en YouTube. De cookiewall komt eerst uit in Frankrijk en komt later naar de rest van Europa.

Google schrijft in een blogpost dat het zijn cookiewall 'volledig heeft herzien'. Dat doet het bedrijf na druk van privacytoezichthouders van verschillende Europese lidstaten, die hun richtsnoeren voor cookiewalls het afgelopen jaar hebben aangescherpt. De nieuwe cookiewall wordt eerst in Frankrijk uitgerold en komt later beschikbaar in de hele Europese Economische Ruimte en landen als het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Volgens de techgigant wordt de nieuwe cookiewall dan ook 'binnenkort' ingevoerd bij Google Search en YouTube. Deze zal getoond worden aan gebruikers die niet zijn aangemeld bij die diensten en gebruikers die de websites bezoeken via de incognitomodus van hun browser. De cookiewall bevat informatie over de gebruikte cookies en krijgt 'Accept All'- en 'Reject All'-knoppen waarmee gebruikers gemakkelijk cookies kunnen toestaan of afwijzen.

Het bedrijf zegt dat het heeft samengewerkt met Europese privacytoezichthouders om aan de cookie-eisen te voldoen. Google zegt onder meer dat het specifiek heeft samengewerkt met de Franse privacytoezichthouder CNIL. Die autoriteit zei in januari dat het Google een boete van 150 miljoen euro zou geven, omdat het bedrijf geen optie biedt om gemakkelijk cookies te weigeren op zijn diensten. Google en Facebook kregen daarbij drie maanden de tijd om hun cookiewalls aan te passen. Google verwacht naar eigen zeggen dat de nieuwe cookiewall aan de eisen van CNIL voldoet.