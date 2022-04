Belgisch ziekenhuis AZ Herentals meldt datalek

Het AZ Herentals-ziekenhuis in de Belgische provincie Antwerpen meldt een datalek. Een 'onbekende entiteit' kreeg volgens het ziekenhuis ongeoorloofd toegang tot een aantal documenten gekregen tijdens een 'cyberincident'.

Het AZ Herentals meldt in een verklaring dat de hackers toegang hebben gekregen tot 'een aantal interne documenten'. Het ziekenhuis meldt daarbij dat er geen toegang is verkregen tot het elektronisch patiëntendossier. Ook de werking van het ziekenhuis is niet in gevaar gekomen door het cyberincident, zo schrijft het AZ Herentals.

Het ziekenhuis heeft melding gemaakt bij relevante instanties, waaronder de Belgische privacytoezichthouder GBA. Ook de 'cyberunit' van de federale politie is op de hoogte gebracht van het incident. "Ook zijn er externe cyberexperts ingeroepen om de eigen IT-dienst te ondersteunen, het lek te zoeken en dat te sluiten", aldus het ziekenhuis.

Het AZ Herentals geeft aan eventuele betrokken patiënten, zodra dat mogelijk is, in te lichten over de situatie. Ook kunnen patiënten die met vragen zitten over het incident contact opnemen met de data protection officer van het ziekenhuis. Het is niet bekend wie achter de hack zit.