FOD Financiën haalt UBO-register offline na mogelijk uitlekken persoonsgegevens

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën heeft het UBO-register offline gehaald na een mogelijke kwetsbaarheid. In het register staan gegevens van vennootschappen en andere organisaties, maar het bleek mogelijk er rijksregisternummers van Belgen uit te achterhalen.

Het gaat om het register van Ultimate Beneficial Owners, een databank met iedereen die bij vennootschappen of stichtingen is betrokken. Het register is onderdeel van een antiwitwaswet en maakt het mogelijk om die betrokkenen te achterhalen. De Belg Koen van den Wijngaert, die op Tweakers bekend is als vdwijngaert, ontdekte dat hij via een tool om het register te raadplegen, gevoelige informatie over landgenoten kon vinden.

Via de tool kunnen gebruikers met de voor- en achternaam en geboortedatum iemand opzoeken in het register. Daarbij wordt echter het rijksregisternummer gebruikt als een unieke identifier. Dat is de Belgische tegenhanger van het burgerservicenummer.

De FOD Financiën heeft de tool inmiddels uit voorzorg offline gehaald. De dienst bevestigt dat aan het Nieuwsblad. "Er is een probleem met een van de toepassingen van de FOD, namelijk die voor de aanleg van een UBO-register. De toepassing is intussen niet meer toegankelijk. We lossen het probleem op", zegt een woordvoerder. Het UBO-register bestaat sinds oktober 2018. Volgens van den Wijngaert zit het lek daar waarschijnlijk al sinds die tijd in.