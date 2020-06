Belgische financiële overheidssite mag inlog Microsoft-account niet verplichten

De Federale Overheidsdienst van België voor financiën moet stoppen met de eis dat gebruikers van Fisconetplus een Microsoft-account moeten gebruiken om in te loggen. Dat beslist de Gegevensbeschermingsautoriteit in een voorlopige maatregel.

Gebruikers van het FisconetPlus-portaal moeten sinds 2018 inloggen met een Microsoft-account, maar de GBA tikt FOD Financiën hiervoor op de vingers. "Het afstaan van persoonsgegevens mag geen voorwaarde zijn voor de toegang tot publieke informatie", stelt de privacywaakhond. Op FisconetPlus kunnen Belgen fiscale regelgeving inzien. De reden waarom een Microsoft-account nodig is voor authenticatie, is dat de database op Sharepoint in de clouddienst van Microsoft voor overheden draait, zei FOD Financiën in 2018 tegen Knack.

In februari 2019 publiceerde de GBA al de aanbeveling dat FOD Financiën met het exclusief inloggen met een Microsoft-account moest stoppen omdat dit in strijd is met de AVG. Uit onderzoek bleek dat de federale overheidsdienst geen verbetering had aangebracht waarna de GBA FOD Financiën gelaste om de gegevensoverdracht naar Microsoft stop te zetten.

Het gaat om een voorlopige beslissing die drie maanden gehandhaafd kan worden met een verlenging van nog eens drie maanden. De Geschillenkamer van de GBA gaat zich er nu over buigen.