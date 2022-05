Privacytoezichthouder GBA geeft 10.000 euro boete voor verkeerd verzonden e-mail

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een AVG-boete van 10.000 euro uitgedeeld aan een bedrijf. Dat stuurde door een menselijke fout een marketingmail naar een verkeerd persoon. Het bedrijf deed volgens de GBA te weinig om de fout te herstellen.

De boete werd uitgedeeld aan een onbekend bedrijf. Dat stuurde een e-mail met daarin een marketingbericht naar een persoon. Die vroeg aan het bedrijf hoe zijn e-mailadres op de lijst was gekomen en waarom hij de mail kreeg. Ook wilde de klager weten of het bedrijf nog meer informatie over hem had.

Na een paar e-mails over en weer waarin het bedrijf onder andere om identificatie van de klager vroeg kreeg de klager opnieuw een marketingmail. Hij stapte daarop naar de privacytoezichthouder.

Tijdens het onderzoek van de GBA bleek dat het bedrijf de gegevens van de klager per ongeluk had verwerkt. Het ging om 'een menselijke fout', waarbij het verkeerde e-mailadres werd opgegeven. Desondanks zat het bedrijf op meerdere punten fout, concludeert de toezichthouder. Zo nam het bedrijf 'niet afdoende maatregelen om de persoonsgegevens te rectificeren of te wissen', en omdat het bedrijf niet binnen een maand reageerde op de klager. Ook had het bedrijf niet 'de gepaste technische en organisatorische maatregelen' om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Daarmee overtrad het bedrijf de Europese privacywet, de AVG. De hoogte van de boete is 10.000 euro. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat. Wel schrijft de GBA dat het bedrijf een miljardenomzet had in 2019.