Belgische privacytoezichthouder gaat 250 slimme camera's aan de kust onderzoeken

De Belgische privacytoezichthouder gaat onderzoek doen naar het plan om 250 slimme camera's langs de kust te hangen. De camera's kunnen groepen mensen meten, en moeten drukte naar de stranden in de gaten te houden. De GBA wil weten of de camera's aan de privacywet voldoen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit zegt dat het via de media moest vernemen van het plan. Eerder deze week schreven Belgische media dat de Vlaamse kustgemeenten met 250 'slimme' camera's de toestroom van toeristen wil tegengaan. De camera's hebben software die kan tellen hoeveel mensen er een bepaald gebied doorkruisen.

De GBA zegt dat het er aanvankelijk op lijkt dat de camera's 'een verhoogd risico voor individuen met zich meebrengen'. Daarom wil de toezichthouder verder onderzoek doen. De GBA heeft vragen gesteld aan de deelnemende partijen.

De waakhond wil weten welke technologie de camera's gebruiken, en welke maatregelen er zijn die ervoor zorgen dat de mensen alleen geteld en niet geïdentificeerd worden. De GBA wil ook weten of het middel proportioneel is, en of er niet minder ingrijpende manieren bestaan mensenmassa's te tellen.

Ook wil de GBA weten of de deelnemers vooraf een effectbeoordeling hebben uitgevoerd. In zo'n privacy impact assessment wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke privacyinbreuken van een plan. "Deze beoordeling lijkt a priori noodzakelijk te zijn voor het monitoren van de massa in een publieke ruimte met behulp van elektronische apparatuur", schrijft de Autoriteit.