Xbox.com toonde kort nieuwe game Star Wars: Squadrons en EA onthult game maandag

Microsoft toonde kortstondig een reclamebanner voor Star Wars: Squadrons op de Xbox-website. De game was echter nog niet aangekondigd, maar kort na de vertoning liet EA weten dat de game maandag officieel onthuld wordt. De game is gericht op dogfights.

Op de banner, onder andere door Kotaku gevat in een screenshot, zijn piloten van de Rebel Alliance en de Empire te zien, samen met hun gevechtsruimteschepen en bommenwerpers. 'Piloten gezocht' wijst er verder op dat de game een sterke nadruk heeft op het vliegen, zo niet er volledig op gericht is. Op dezelfde dag nog kwam EA met een tweet, waarin hetzelfde promotieplaatje te zien is en de aankondiging dat de trailer voor de game op maandag om 5 uur 's middags getoond wordt.

Volgens Kotaku is de game een 'kleiner, ongebruikelijker project dat door EA Motive ontwikkeld wordt'. Verder zou EA werken aan een vervolg op Jedi: Fallen Order, de Dark Souls-eske game uit 2019. Star Wars: Squadrons komt naar verwachting in ieder geval uit voor de Xbox One, maar Kotaku stelt dat eerdere, kleine lekken op PlayStation Network aangeven dat de game ook naar de PS4 komt.