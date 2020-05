Remaster van Star Wars Episode I: Racer is tot nader order uitgesteld

Dinsdag had de remaster van Star Wars Episode I: Racer moeten uitkomen voor de Nintendo Switch en de PlayStation 4. De game is echter uitgesteld en de ontwikkelaar geeft nog geen nieuwe releasedatum.

Ontwikkelaar Aspyr Media zegt op Twitter dat de release van het spel helaas vertraagd is door de 'aanhoudende thuiswerkvereisten die in de hele sector gelden'. Dat betekent dat de eerder genoemde releasedatum van 12 mei niet wordt gehaald, maar het bedrijf geef nog geen nieuwe datum. Aspyr zegt dat het zo snel als mogelijk met een nieuwe update zal komen.

In de remaster zijn een singleplayermodus en een multiplayer met splitscreen aanwezig. Spelers kunnen kiezen uit 25 verschillende podracers en racen is mogelijk op acht circuits in acht verschillende werelden, waaronder Tatooine, Baroonda en Malastare. Pitdroids spelen een rol om de voertuigen in een goede staat te houden.

De remaster van Star Wars Episode 1: Racer werd in maart aangekondigd en in april werd de inmiddels niet meer geldende releasedatum van 12 mei genoemd. Het gaat om een opgepoetste versie van het origineel, dat oorspronkelijk in 1999 uitkwam voor de pc en de Nintendo 64. De nieuwe titel moet vijftien dollar gaan kosten.

Een screenshot van het origineel uit 1999 (links) en een idee van hoe het er op de Switch uit zal zien