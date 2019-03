Fan maakt remake van Star Wars Episode I: Racer in Unreal Engine 4

Een fan heeft een remake gemaakt van de Star Wars-game Episode I: Racer. Deze game kwam oorspronkelijk uit in 1999 en is door modmaker RobJin herschapen in de Unreal Engine 4 van Epic Games.

De maker creëerde een demoversie van Star Wars Episode I: Racer, waar hij naar eigen zeggen tien maanden aan werkte in zijn vrije tijd. Hij zegt dat het project eerst vooral een oefening betrof om de basis van de Unreal Engine onder de knie te krijgen, maar dat hij daarbij 'iets te ver is gegaan'.

Het gaat nog niet om een versie die al helemaal af is en de maker noem de huidige versie 'verre van perfect'. Zo moet er nog het nodige gebeuren op het vlak van animaties en optimalisaties en RobJin zegt dat hij ook nog veel dingen moet leren.

Desalniettemin is het spel nu speelbaar en is het mogelijk om Anakins podracer door de Mos Espa-map op Tatooine te manoeuvreren. De maker heeft een link gedeeld waar de huidige versie is te downloaden, al kan het dat deze niet werkt door de populariteit. RobJin heeft ook een pagina waarop een aantal van zijn recreaties te zien zijn.

In de nieuwe versie van Star Wars Episode I: Racer zit een boost-functie, een keuze uit een derde- en eerstepersoonsperspectief, flinke gemoderniseerde physics en de mogelijkheid om door de ai bestuurde tegenstanders in te schakelen. Het geluid is nog hetzelfde als het origineel.

Onder meer Eurogamer meldt dat er op een gemiddeld pc-systeem nog wel wat issues zijn met de fps, met name in het grotgedeelte van de race, ook al is dit framerate-probleem grotendeels op te lossen door de grafische instellingen op laag of medium te zetten. Is er nog maar een enkele racebaan beschikbaar en de ai-tegenstanders zijn volgens de redacteur 'belachelijk snel' op alle instellingen behalve 'easy', maar hij noemt het een indrukwekkende ervaring voor een fangame.

Er is overigens een goede kans dat deze remake van de game geen lang leven beschoren is, aangezien het intellectueel eigendom van de oorspronkelijke Star Wars-game niet in handen van de fan is. Dat betekent dat een zogeheten cease and desist-brief waarschijnlijk niet heel lang op zich laat wachten.