OnePlus gaat ontwerp OxygenOS aanpassen met hulp van Nederlander

OnePlus gaat het ontwerp van zijn besturingssysteem OxygenOS deels aanpassen aan de hand van tips van de Nederlander Léandro Tijink. Hij stuurde een uitgebreid voorstel in met aanpassingen en verbeteringen en won daarmee een wedstrijd van OnePlus.

Léandro Tijink, ofwel Its.Lendroo op het OnePlus-forum, is de winnaar van de Product Manager Challenge waarmee OnePlus zijn gebruikers vroeg om een nieuwe functie voor het besturingssysteem te bedenken. Het voorstel van de Nederlander bestaat niet uit één nieuwe functie, maar uit tal van verbeteringen in het ontwerp en de gebruikservaring van OxygenOS.

In zijn inzending beschrijft Tijink een aantal van de verbeteringen voor OxygenOS. Omdat zijn voorstel niet in één forumpost paste, maakte hij ook een website met een overzicht van al zijn ideeën. Het gaat om grafische aanpassingen van menu's en standaardapps die OnePlus op zijn telefoons zet.

In hoeverre OnePlus de aanpassingen van Tijink daadwerkelijk gaat doorvoeren en wanneer het resultaat te zien zal zijn, is nog onduidelijk. De fabrikant zegt in een e-mail tegen Tweakers dat het softwareteam met hem zal samenwerken om 'enkele van zijn ideeën te verfijnen en te implementeren in een toekomstige versie van OxygenOS'.