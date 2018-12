Android 9-upgrade komt uit voor OnePlus 5 en 5T

OnePlus is begonnen met het uitbrengen van OxygenOS 9.0.0 voor de OnePlus 5 en de 5T. Het besturingssysteem van de Chinese fabrikant is gebaseerd op Android 9.0 Pie en wordt via een ota-update verspreid.

OnePlus meldt dat de upgrade eerst naar een select aantal gebruikers wordt gestuurd en dat in de loop van de komende dagen een grote groep OnePlus 5- en 5T-bezitters het nieuwe besturingssysteem krijgt. Eerder heeft OnePlus de 6 en 6T al voorzien van Android 9. Ook de OnePlus 3 en 3T krijgen de upgrade nog, maar wanneer is nog niet bekend.

In oktober zei een OnePlus-topman nog dat de upgrade naar Android 9 voor de OnePlus 3, 3T, 5 en 5T werd uitgesteld, zonder concrete data te noemen. Eerder had het bedrijf gesuggereerd dat de OnePlus 5-toestellen de upgrade naar Android 9 nog jaar zouden krijgen. Met de release op kerst is dat op de valreep nog gelukt.

Ook Samsung brengt tijdens de kerstdagen Android 9 uit, voor zijn Galaxy S9 en S9+. Het bedrijf begon daar maandag mee in onder andere Duitsland, maar Nederlandse gebruikers melden op het forum van Tweakers nu dat ook zij de update ontvangen.