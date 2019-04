Eerste openbare bèta Android 9 voor OnePlus 3 en 3T is beschikbaar

De eerste open bèta van OxygenOS op basis van Android 9.0 Pie voor de OnePlus 3 en 3T is online verschenen. De release zat er al aan te komen, aangezien een open bèta voor de Chinese variant van OnePlus' OS twee weken geleden al online kwam.

Aanvankelijk zouden deze twee toestellen, beide uit 2016, geen upgrade naar Android P krijgen. OnePlus liet vorig jaar echter weten dat het bedrijf daarop terugkwam en er toch mee aan de slag ging. Eerst waren recentere toestellen van OnePlus aan de beurt, maar nu, na nog wat extra uitstel, is de eerste openbare versie van Android 9 voor deze twee toestellen beschikbaar. Het zijn de oudste OnePlus-toestellen die de upgrade naar versie 9 krijgen.

Gebruikers moeten deze bèta van OxygenOS handmatig downloaden en installeren. Dat hoeft niet per se via de recovery, maar kan ook door de updater in het systeem naar het binnengehaalde zip-bestand door te verwijzen. Later, wanneer de releaseversie klaar is, kunnen ze wel makkelijk via een ota-update upgraden.

De Pie-upgrade gaat gepaard met een aangepaste interface, een nieuwe do not disturb-modus, beveiligingsfixes tot en met april 2019, gaming mode 3.0, Google Lens-integratie en meer. De update is 1,6GB groot.