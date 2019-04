Student vernielt 66 computers van Amerikaanse universiteit met usb-stick

Een Indiase student heeft bekend 66 computers van een Amerikaanse universiteit fysiek onklaar te hebben gemaakt met een usb-stick. De stick stuurde volgens de openbaar aanklager een commando waardoor de computers kapot gingen.

De 27-jarige Indiër Vishwanath Akuthota wordt er volgens de Amerikaanse openbaar aanklager van verdacht apparatuur van The College of St. Rose, een Amerikaanse universiteit in de stad Albany in de staat New York, te hebben vernield met een usb-stick. In februari 2019 zou hij een 'usb killer'-apparaat in 66 computers hebben gestopt, evenals in meerdere beeldschermen en 'computer-enhanced podiums'.

Volgens de openbaar aanklager stuurt een usb killer een commando naar de computer, dat ervoor zorgt dat de condensatoren van een computer snel en herhaaldelijk laden en ontladen. Op die manier worden de usb-poort en elektrische systemen van de computer fysiek kapot gemaakt, aldus de openbaar aanklager.

Vermoedelijk gaat het hierbij om een apparaat als de USB Kill. Dit usb-apparaat gebruikt stroom van de computer om de condensatoren van de USB Kill zelf te laden. Zodra deze zijn opgeladen, stuurt de USB Kill ongeveer 200 volt gelijkspanning via de usb-poort naar de computer. Deze laad- en ontlaadcyclus wordt herhaald tot het apparaat is verwijderd of het circuit in de computer is verbroken, leggen de makers van de USB Kill uit. De makers noemen het een testapparaat om fabrikanten in staat te stellen te controleren of hun computer vatbaar is voor deze aanval.

Akuthota heeft volgens de openbaar aanklager inmiddels bekend dat hij de computers opzettelijk heeft vernietigd. Zijn daad nam hij ook op met zijn telefoon en hij maakt volgens de openbaar aanklager bij zijn acties opmerkingen als 'I'm going to kill this guy'. Hij bekende zijn daden, die de universiteit omgerekend bijna 52.000 euro hebben gekost en zegt dit terug te gaan betalen.

Zijn gevangenisstraf wordt in augustus 2019 bepaald. Hij kan maximaal tien jaar celstraf krijgen en een boete tot omgerekend 222.000 euro. Na zijn vrijlating kan hij nog drie jaar onder toezicht worden gehouden. Waarom hij de computers kapotmaakte is niet bekend. Volgens de regionale krant Times Union was hij in december 2017 afgestudeerd met een MBA.