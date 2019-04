Nvidia-teaser lijkt laptop met twee schermen te tonen

Nvidia heeft een teaser op Twitter geplaatst van een apparaat dat lijkt op een laptop met twee schermen. Asus en MSI hebben kort daarna dezelfde teaser geplaatst, wat doet vermoeden dat zij een rol spelen bij de productie.

In typische teaserstijl plaatst Nvidia er alleen een emoji van een laptop en een vraagteken bij. Verder is er niets bekendgemaakt. Het videootje duurt vijf seconden, waarbij de muziek abrupt eindigt. Dat suggereert wellicht dat de teaser onderdeel is van een langere video die later verschijnt. Asus plaatste dezelfde tweet vijf minuten later en MSI volgde een uur daarna.

Bij een laptop met twee schermen is het toetsenbordgedeelte ook een scherm, maar dan in de vorm van een touchscreen. Een voordeel hiervan is dat er allerlei toepassingen te bedenken zijn voor zo'n tweede scherm, maar een nadeel is dat de gebruiker niet meer kan voelen waar de toetsen zitten, wat het risico op verkeerde aanslagen bij blind typen vergroot.

Als deze vermoedens kloppen, heeft Nvidia echter geen primeur. Lenovo onthulde bijvoorbeeld in augustus 2018 al een laptop waarbij een tweede e-ink-scherm ingebouwd was. Deze is ook daadwerkelijk op de markt gekomen.