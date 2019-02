Samsung-teaser hint op Galaxy S10-frontcamera met 4k-video en beeldstabilisatie

Samsung gaat zijn Galaxy S10-toestellen waarschijnlijk voorzien van een frontcamera met een 4k-filmfunctie en beeldstabilisatie. Dat suggereert een teaserfilmpje van de fabrikant op YouTube. Een ander filmpje toont een vingerafdrukscanner achter het scherm.

Het betreffende filmpje staat op het YouTube-kanaal van Samsung Vietnam. In de video zelf is weinig te zien, maar in de titel staat de 4k-resolutie genoemd en de beelden zelf maken duidelijk dat het over de frontcamera gaat. Ook staat er 'professionele trillingen' in de titel, waarschijnlijk gaat dat over beeldstabilisatie. Het is niet duidelijk of Samsung optische of elektronische stabilisatie gebruikt.

Hoewel de 4k-resolutie wordt genoemd, is het niet met zekerheid te zeggen of Samsung ook op 4k-video doelt. In theorie is het mogelijk dat Samsung met 4k de fotoresolutie aangeeft. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, omdat fotoresoluties gebruikelijk in megapixel worden genoemd. De 4k-resolutie komt overeen met ongeveer 8 megapixel. De Nokia 8 van HMD heeft al een frontcamera met een 4k-filmfunctie, maar die heeft geen stabilisatie.

Welke Galaxy S10-modellen de 4k-frontcamera krijgen, is nog niet duidelijk. Mogelijk zit de functionaliteit niet in de Galaxy S10e, het goedkoopste model dat dit jaar uitkomt. Die versie heeft bijvoorbeeld ook geen vingerafdrukscanner achter het scherm. De andere S10-modellen hebben wel zo'n verborgen vingerafdrukscanner en Samsung Vietnam toont ook dat in een teaserfilmpje. Een derde filmpje lijkt te gaan over draadloos opladen.