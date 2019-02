Open bèta The Division 2 is te spelen van 1 tot en met 4 maart

Ubisoft heeft de komst van een open bèta van Tom Clancy's The Division 2 bevestigd. De openbare test van de multiplayergame vindt plaats van 1 tot en met 4 maart. Dat is vlak voor de release van de game op 15 maart.

De open bèta wordt met de data genoemd op de The Division-website, nadat maandag al via een livestream naar buiten kwam dat de testperiode er waarschijnlijk aan zat te komen. Er was al een gesloten bèta voor een select aantal spelers, die vond plaats van vorige week donderdag tot afgelopen zondag.

Details over de openbare bèta zijn er nog niet. Het is alleen bekend wanneer deze plaatsvindt. De periode is relatief kort op de release, die op 15 maart is gepland. Als Ubisoft nog aanpassingen wil doorvoeren aan de hand van ervaringen uit de bèta, zal dat snel moeten gebeuren.

The Division 2 komt uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One. De pc-versie verschijnt in tegenstelling tot het eerste deel niet op Steam, maar wel in de Epic Game Store.