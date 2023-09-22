Ubisoft bevestigt komst van lootershooter The Division 3

Ubisoft heeft donderdag gemeld dat het The Division 3 wil uitbrengen. De Zweedse studio Massive Entertainment, die ook de eerdere games uit de serie heeft gemaakt, gaat aan de lootershooter werken. Wanneer The Division 3 uitkomt, is nog niet bekend.

In een persbericht schrijft Ubisoft dat Julian Gerighty de ontwikkeling van The Division 3 gaat overzien als executive director van de hele The Division-franchise. Eerder was hij de creative director voor de The Division 2 en de uitbreidingen van dat spel. Momenteel werkt Gerighty nog aan de openworldgame Star Wars Outlaws. Daarom zal de ontwikkeling van The Division 3 pas beginnen zodra Star Wars Outlaws volgend jaar uitkomt, zegt Ubisoft.

Het laatste spel uit de serie is The Division 2, die op 15 maart 2019 uitkwam voor PlayStation 4, Xbox One en Windows. Ondertussen wordt er gewerkt aan de spin-off The Division Heartland, een free-to-play shooter voor pc, de huidige en vorige generatie consoles. Deze wordt gemaakt door Red Storm Entertainment. Daarnaast is Ubisoft bezig met de ontwikkeling van de mobiele game The Division Resurgence. Heartland en Resurgence moeten dit jaar verschijnen, maar er zijn nog geen releasedatums bekend.