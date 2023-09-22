Ubisoft bevestigt komst van lootershooter The Division 3

Ubisoft heeft donderdag gemeld dat het The Division 3 wil uitbrengen. De Zweedse studio Massive Entertainment, die ook de eerdere games uit de serie heeft gemaakt, gaat aan de lootershooter werken. Wanneer The Division 3 uitkomt, is nog niet bekend.

In een persbericht schrijft Ubisoft dat Julian Gerighty de ontwikkeling van The Division 3 gaat overzien als executive director van de hele The Division-franchise. Eerder was hij de creative director voor de The Division 2 en de uitbreidingen van dat spel. Momenteel werkt Gerighty nog aan de openworldgame Star Wars Outlaws. Daarom zal de ontwikkeling van The Division 3 pas beginnen zodra Star Wars Outlaws volgend jaar uitkomt, zegt Ubisoft.

Het laatste spel uit de serie is The Division 2, die op 15 maart 2019 uitkwam voor PlayStation 4, Xbox One en Windows. Ondertussen wordt er gewerkt aan de spin-off The Division Heartland, een free-to-play shooter voor pc, de huidige en vorige generatie consoles. Deze wordt gemaakt door Red Storm Entertainment. Daarnaast is Ubisoft bezig met de ontwikkeling van de mobiele game The Division Resurgence. Heartland en Resurgence moeten dit jaar verschijnen, maar er zijn nog geen releasedatums bekend.

Bron: Ubisoft
Bron: Ubisoft

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 07:38
74 • submitter: RobinNL

22-09-2023 • 07:38

74

Submitter: RobinNL

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Reacties (74)

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Weergave:
Greymane 22 september 2023 08:22
Deel 1 en 2 waren wel leuk, maar ik ben niet van het eindeloos grinden voor iets betere gear. Daarnaast werden de vijanden CQ bullet sponges toch wel vermoeiend op een gegeven moment met hun onuitputbare healthbars die hele massa`s kogels konden vangen.
Martinez- @Greymane22 september 2023 08:26
Exact mijn ervaring. Weinig variatie, veel van hetzelfde. Na een tiental uur neergelegd en nooit meer naar gekeken.

Zonde wmb, het had zoveel potentie.
SteveNL79 @Martinez-22 september 2023 13:59
De gameplay van Division 2 vond ik best wel goed eigenlijk. Ook in combinatie met de teams waarmee je speelt. En de vijanden en omgeving, ook in singleplayer erg leuk om te doen. Het is een lekker lopende shooter waarbij goed van de omgevingen gebruik wordt gemaakt, shooten zelf gaat ook lekker zoals je gewend bent in echte FPS games als Unreal Tournament
KlaasjeNL @SteveNL7922 september 2023 18:14
Mee eens. Ik vond de missies in The Division 2 erg leuk met flink wisselende omgevingen. Vooral online erg tof om wat vrienden bij elkaar te verzamelen en erop uit te trekken.
tw_gotcha @Martinez-22 september 2023 20:22
gaaf, ik geef geen bal om veel grinden. het gaat niet xozeer om betere gear maar combinaties die maken dat je heel anders gaat spelen, dichtbij met een shotgun, veraf als sniper etc. grappige combos die leuk zijn om uit te proberen. Ik speel al jaren deel 2 en ben benieuwd naar deel 3...
Hukkel80 @tw_gotcha24 september 2023 12:07
Ik heb ook erg genoten van zowel deel 1 als 2 en in beiden veel uren gestoken. Ik hoop dat ze deel 3 nog beter maken. In deel 2 vold ik dat we maar weinig gebouwen in konden. Ik hoop dat ze dat meer uitgebreid maken.
tw_gotcha @Hukkel8024 september 2023 15:08
klopt, New York was iets beter wat dat ebtreft. Ik hoop wel dat het in de stad blijft en dat ze niet een far cry omgeving (mid-west, red-neck sfeertje) gaan gebruiken, lijkt me niks aan.
een van de details die ik altijd erg 'geloofwaardig' vind is de enorme hoeveelheid details, afval en zooi op straat. veel van de apocalyptische omgevingen zijn veel en veel te clean. En de game mechanics het vechten, is ook enorm goed, heel langzaam opgeklommen van normaal naar heroic (ik sppeel solo).
Hukkel80 @tw_gotcha29 september 2023 14:25
Eens. Ik vond de sfeer van deel 1 beter dan van deel 2.

Deel 2 was vooral meer. Maar de sfeer werd niet even sterk neer gezet.
tw_gotcha @Hukkel8029 september 2023 16:41
maar ik vond de game mechanics wel vloeiender van 2, dus lekkerder spelen.maar de sgfeer van 1 was idd goed.
nexdominus @Martinez-24 september 2023 00:34
Dat is bij elke Ubisoft game zo, de laatste 10jaar. Veel van hetzelfde.
kr1z @Greymane22 september 2023 10:27
Ik had idd liever een nieuwe en pittige Rainbow 6 Single player gezien.
Met een upgrade systeem zoals b.v. Mutant Year Zero..dus zeldzame gear/weaponloot, maar dan wel dat elk nieuw wapen of nieuw wapenupgrade oid min of meer een gamechanger is ipv 0,001% meer damage per second en 0,2% minder range enz enz.

[Reactie gewijzigd door kr1z op 22 juli 2024 16:08]

Osiummaster @Greymane22 september 2023 10:36
The Divison had alles wat echt piek Ubisoft is. De eerste 3-4 uur zijn geweldig, daarna spelen ze diezelfde plaat opnieuw voor 40 uur.

Een missie als je level 20 bent is exact dezelfde als level 3 met exact hetzelfde wapen en exact dezelfde vijanden in exact dezelfde omgeving. Enige verschil is dat je wapen stats hoger zijn en de vijanden hebben nu meer HP.

Het enige wat er verandert zijn dat de nummertjes omhoog gaan.
flipmanonline @Osiummaster23 september 2023 08:10
Ja, wat jij zegt klopt eigenlijk niet. Blijkbaar weinig uren in de games zitten?
Osiummaster @flipmanonline23 september 2023 17:42
20 ofzo daarna werd ik het recyclen zat. En de tweede niet gekocht natuurlijk.
Phrozbug @Osiummaster24 september 2023 22:15
Ja, dat klopt wel. Ik geef het vaak na een uurtje of 15 op. Als er een nieuwe DLC is pak ik dan weer een uurtje of 5. In The Division zijn het wel hele leuke uurtjes, maar ik weet al snel wanneer ik het helemaal zat ben.
tw_gotcha @Osiummaster29 september 2023 16:44
zo ervaar ik het niet, maar dat is meer als je type wapens met bij behorende gear gaat afwisselen. SMG speelt heel anders dan assault rifle of LMG of shotgun of sniper. De een gaat voor armor de ander voor hitpoints, en verschillende gadgets of specialisatie, al met al toch wel wat afwisseling in spel als je wil.
iew @Greymane22 september 2023 12:45
Was er bij deel 2 al snel klaar mee, bullet sponges en een andere omgeving en geen verplichte darkzone meer waren de enige veranderingen tegenover deel 1, heb deel 2 ook niet uitgespeeld en snel weer verkocht, deel 3 laat ik wel aan me voorbij gaan, net zoals ik ook wel klaar ben met Payday, vind ik ook niet leuk meer.
Jack Flushell @Greymane22 september 2023 16:25
[...] vijanden CQ bullet sponges toch wel vermoeiend op een gegeven moment met hun onuitputbare healthbars die hele massa`s kogels konden vangen.
Wow, 3x hetzelfde gezegd in 1 zin! :)
lezzmeister @Greymane24 september 2023 23:01
Te veel kogelsponzen is ook mijn beleving.

Het was niet heel slecht maar weinig replaywaarde en redelijk herhalend. Deel 2 had iets betere reviews, geprobeerd en het was okay en net de €7,99 waard, niet uitgespeeld nog, misschien nooit. Als deel 3 meer van hetzelfde is laat maar.
Kaasje123 22 september 2023 07:58
Gevalletje Elder Scroll 6 om nu alvast een aankondiging te doen van een game waar nog aan begonnen moet worden. Dit moet haast wel voor de aandeelhouders zijn zo'n aankondiging. Een gamer heeft hier geen enkele baat bij.
CH4OS @Kaasje12322 september 2023 08:07
Dit moet haast wel voor de aandeelhouders zijn zo'n aankondiging. Een gamer heeft hier geen enkele baat bij.
Ik denk ook niet dat een ontwikkelaar of uitgever in dienst staat van gamers, maar van aandeelhouders. ;) Dus in dat opzicht heeft een gamer er inderdaad geen baad bij. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:08]

FairPCsPlease @CH4OS22 september 2023 08:28
Wat eigenlijk totaal de omgekeerde wereld is, van wat het zou moeten zijn: een bedrijf zou in dienst moeten staan van voor mensen producten maken waar ze wat aan hebben en aandeelhouders zouden in dienst moeten staan van dat doel, door geld te schieten om bedrijven dat mogelijk maken. Het is van de zotte, dat geld het primaire doel is, in plaats van slechts middel-tot, namelijk producten die mensen nodig hebben maken, op zo'n manier, dat mensen en planeet er niet onder lijden. Als ik beleg, is dat niet om geld te verdienen, maar om te zorgen dat dat laatste kan gebeuren: dat producten gemaakt worden op zo'n manier, dat productie juist b.v. bijdraagt aan biodiversiteit. Wat kan het mij schelen als dat geld wat ik beleg niet winstgevend is, als de biodiversiteit erbij gebaat is? Zo zou dat met financiering van game-uitgevers ook moeten werken: als de games maar goed zijn, dat zou het primaire doel moeten zijn, niet de winst.

Blij maakt het, als met geld dat je investeert mooie dingen worden gedaan, blij wordt je niet van groeiende cijfers, als dat je drijfveer is, dan ben je ziek, verslaafd aan nietszeggende groeiende getallen.

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 22 juli 2024 16:08]

ZinloosGeweldig @FairPCsPlease22 september 2023 10:53
In een kapitalistisch systeem is het doel van elke organisatie met winst oogmerk "winst maken".

Al het andere zijn middelen om dat te bereiken. Bij Albert Heijn is bijvoorbeeld het doel "winst maken" en niet "levensmiddelen verkopen". Dat laatste is een middel om het doel te bereiken.
Cergorach
@FairPCsPlease22 september 2023 11:04
Wat eigenlijk totaal de omgekeerde wereld is...
Nope, hoe jij wil dat de wereld werkt is een heel ander verhaal. Het is niet alleen zo dat de realiteit zo niet werkt, maar dat het gewoon ook zo niet kan werken met de huidige manier van denken van de mensheid.

Het is een beetje zoals dat mensen denken en/of vinden dat een bedrijf bestaat voor diens medewerkers, wat een zelfde onzin is (in de huidige wereld). Dat we willen dat het anders zou werken is een heel ander verhaal! Maar een hoop mensen onderschatten enorm wat voor impact/veranderingen er nodig zijn om een dergelijke staat te bereiken en ik betwijfel dat wanneer puntje bij paaltje komt de mensen die dit graag zouden willen zien ook bereid zijn de concessies te doen die nodig zouden zijn om het werkend te krijgen...

Een bedrijf maakt iets waarvan ze verwachten dat het verkoopt en meer oplevert dan dat het heeft gekost om te maken. Aangezien ze niet in de toekomst kunnen kijken, is dit een risico. Ze zijn klaar met maken en mensen kunnen het kopen voor de prijs die het bedrijf vraagt. Deze vraag/aanbod formule werkt.

Een ander issue is dat wat mensen zeggen dat ze willen en wat ze dat werkelijk kopen heel verschillende zaken zijn. Niet alleen kunnen zijn, maar over het algemeen gewoon heel verschillend gedrag zijn. Kijk alleen al naar computer games in zijn algemeenheid, dat was een kleine niche markt voor voornamelijk kinderen. Ondertussen zijn games mainstream. Als men alleen had geluisterd naar de klanten van Pong, dan hadden we nu nog steeds op het niveau Pacman games gespeeld... Klanten hebben over het algemeen geen flauw idee wat ze daadwerkelijk leuk vinden totdat ze er op dat moment mee geconfronteerd worden. Het gros heeft de creativiteit van een baksteen, dus hoe zouden ze iets nieuws kunnen bedenken als klant? Waarom denk je dat al die franchises die constant hetzelfde herkauwen het zo goed doen...
Tintel @Cergorach22 september 2023 13:28
Klanten hebben over het algemeen geen flauw idee wat ze daadwerkelijk leuk vinden
Dat denk ik niet. Uiteindelijk is het bedenken van games tenslotte ook weggekomen bij dezelfde mensen die de spelletjes deden.
Het gros heeft de creativiteit van een baksteen
Moeilijk meetbaar en misschien waar - maar de 1e belemmering is niet het gebrek aan creativiteit maar aan kunde.

Voor de rest: ja, de wereld hoe deze werkt en hoe we zouden willen dat deze werkt is helaas anders...

Maar de wereld functioneert op meer dan 1 niveau. Tussen mensen onderling (in direct contact) is wel degelijk gunnen en helpen van toepassing (zonder winstoogmerk). Echter, hoe verder men van elkaar staat (of hoe asocialer men is!), hoe meer men zich richt op meer winst i.p.v. sociale doelen.
loki504 @FairPCsPlease22 september 2023 09:08
Nee het doel van een bedrijf is winst maken. En ja soms kunnen ze luisteren naar hun klanten/gasten maar hoeven dat totaal niet te zijn. En aandeelhouders zijn helemaal geen geld schieters daar zijn investeerders voor.(vaak de uitgever).

Jij kijkt met je roze oude bril naar de game markt.
Die tijden zijn ver achter ons. En ook daar zag je dat grote ontwikkelaars die het vanuit passie deden vroeg of laat financieel in de problemen kwamen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 16:08]

tw_gotcha @loki50429 september 2023 16:51
nee hoor, er zijn allerlei manieren van bedrijsvoeren. Dat heeft niks met een oude roze bril te maken. Je komt een heel eind met geen verlies maken, met principiele keuzes maken, gelukkig maar.
off topic:
Het enorm verkeerde van deze maatschappij is niet dat we winst willen maken, maar dat we steeds moeten groeien. Dus het gaat niet om winst, et gaat om toename in winst. Soort van tweede afgeleide. Bizar toch? Waarom zou je almaar moeten groeien? dat is gewoon ierts wat we met zijn allen doen. Een bedrijf Dus we gaan tegen enorme milieubelasting noordzee garnalen imvriezen en verscheopen naar Afrika om te pellen en weer terug, omdat je dan wat meer verdient. In en in triest.
tw_gotcha @FairPCsPlease29 september 2023 16:46
Amen! ik ben het helemaal met je eens. Het is moeilijk niet enormcynisch te worden van deze maatschappij en te denken, wat maakt het allemaal uit. Ik probeer ook wel bewust keuzes te maken.
Wolfos
@Kaasje12322 september 2023 12:22
Dit moet haast wel voor de aandeelhouders zijn zo'n aankondiging. Een gamer heeft hier geen enkele baat bij.
Vooral voor recruitment. Het is makkelijker om nieuw personeel aan te trekken als je kunt vertellen waar ze aan gaan werken.
Verwijderd 22 september 2023 07:41
Heerlijk! Ik ben ondertussen wel klaar met deel 1 en 2 maar heb er heel wat uurtjes coop in zitten
HerrPino @Verwijderd22 september 2023 08:28
Idd, Season 11 heb ik niet eens afgemaakt en weet eigenlijk niet eens of er een Season 12 is (cold-turkey afgehaakt). Ik heb er inmiddels veel uren inzitten maar ik ben er gevoelsmatig wel klaar mee. Op een gegeven moment zat er gewoon weinig uitdaging meer in. Laat deel 3 maar komen en dan graag andere steden, misschien wat natuur en meer hoogte verschil (heuvels/bergen).

[Reactie gewijzigd door HerrPino op 22 juli 2024 16:08]

Amkiller @HerrPino22 september 2023 12:52
ja er komt nog wat nieuw te doen in de game...denk dat we dat volgende PTS gaan mee maken.
het spel gaat zijn 5 e jaar in en seizoen 2 belooft wat leuks te worden..
mhnl1979 22 september 2023 07:42
Beetje vroeg om al aan te kondigen. Volgend jaar wordt met de ontwikkeling begonnen. Dan zal de release op z’n vroegst 2028/2029 zijn lijkt me.
Inverted_World 22 september 2023 07:44
Heel gaaf! Deel 1 vond ik erg sterk. Deel 2 sprak me qua sfeer persoonlijk iets minder aan, maar was ook leuk.

Hopelijk nu het beste van twee werelden! Heel mooi dit!
riotrick @Inverted_World22 september 2023 14:13
Vlak voor de release van deel was ik zelf in new york geweest. Bij het spelen van deel 1 kwam ik dan ook veel bekende plekken tegen. Heb dat deel dan ook helemaal grijs gespeeld.

Bij deel 2 had ik veel minder met de setting, en heb dat na een paar uurtjes ook weg gelegd. Vorig jaar zomer in washington dc geweest. En begin dit jaar een keetje division 2 weer opgepakt. Dit keer had ik weer precies hetzelfe als bij deel 1: heerlijk om door al die bekende plekken te lopen. Heb het verhaal en daarna ook de dlc in new york uitgespeeld. En heb me er weer heerlijk mee vermaakt. Verder niet doorgegaan met oneindig grinden voor betere gear, na afronden van het verhaal.

Maar goed, al met al heb ik wel zin in een deel 3. Ben benieuwd waar het zich dit keer af gaat spelen.
Hoenens 22 september 2023 07:56
Ohw hier ben ik wel benieuwd naar! Division 1 was super, en division 2 ook, al heb ik 2 nooit echt kregen afgespreeld.
Louw Post @Hoenens22 september 2023 09:04
Same. Ik vind het super leuke games, maar 2 voelde meer als hetzelfde (probleem bij meer Ubisoft games) en kon me er nooit voor zetten om het uit te spelen (de campaign dan).

Hopelijk brengt 3 meer vernieuwing.
Hoenens @Louw Post22 september 2023 16:56
Helemaal mee eens. Eens zien wat ze ervan gaan maken en wanneer de eerste gameplay beelde te zien zijn.
Viper_Core 22 september 2023 07:57
Massive is niet in staat om een echte knaller neer te zetten.

De updates in Division 1 waren altijd precies niet, waar de user base om vroeg.

Division 1, met de Darkzone was in potentie een waanzinnige pvp-coop die ze de nek om gedraaid hebben.

Alles wat van Massive komt, koop ik niet meer. Ik heb me teveel geïrriteerd aan hun update strategie.
noway 22 september 2023 08:17
dikke game en erg leuke shooter...heb mij dik vermaakt met deel 1.
Ramon 22 september 2023 08:29
The Division 1 was vreselijk. Bullet sponge hellfest. Als je dan gelokt wordt door de naam "Tom Clancy" is dat een gigantische teleurstelling.
mjansen2016 22 september 2023 08:34
Zie nergens de naam "Tom Clancy" terug, heeft die de associatie met "the division" ontwikkelaars beeindigd?
SinergyX
@mjansen201622 september 2023 08:57
Uit het bericht zelf:
https://news.ubisoft.com/...er-for-the-division-brand
Tom Clancy’s The Division 3
CH4OS @mjansen201622 september 2023 09:09
Tom Clancy is vooral een marketing dingetje. De auteur is al in 2013 overleden, dus een dergelijke associatie en zijn nalatenschap worden sowieso door derden beheerd.

Sterker nog, volgens mij heeft Clancy nooit iets zoals The Division geschreven. De games die tegenwoordig onder naam van Tom Clancy uit komen zijn dus vooral titels om eea interessanter te laten lijken voor gamers. ;)

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