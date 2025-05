Ubisoft herintroduceert zes jaar oude f2p-platformshooter BattleCore Arena

Ubisoft heeft BattleCore Arena aangekondigd, een free-to-play platformshooter. In het online multiplayerspel zijn spelers balletjes die andere spelers uit het speelveld moeten schieten. De game blijkt een in 2017 uitgebrachte Early Access-titel van een andere ontwikkelaar te zijn.

BattleCore Arena speelt zich af op arena's die uit meerdere verdiepingen bestaan en spelers hebben verschillende wapens om andere spelers te kunnen raken. Het is een pvp-game met verschillende modi, zoals 3v3-teamdeathmatch, free-for-all en Golden Core. In laatstgenoemde moeten spelers de Golden Core zien te verdedigen of juist te stelen van het andere team.

Spelers kunnen het uiterlijk van hun Core aanpassen. De game krijgt ook ranglijsten. Ubisoft meldt niet hoe het wil verdienen aan de game en spreekt bijvoorbeeld niet over microtransactions. Het is ook niet bekend wanneer het spel beschikbaar zal zijn. Wel zegt Ubisoft dat er van 1 tot 5 februari een techtest is voor Europese spelers, waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden. Het spel komt op pc uit via Steam en Ubisoft Connect, en heeft als ontwikkelaar Ubisoft Bordeaux.

Wat opvalt aan het spel is dat er eerder al een BattleCore Arena is verschenen, wat qua opzet exact hetzelfde spel lijkt te zijn. Volgens een grotendeels leeggemaakte Steam-pagina kwam deze BattleCore Arena in oktober 2017 uit als betaalde Early Access-game voor 7,19 dollar en werden er nog tot mei 2019 updates uitgebracht door de ontwikkelaar Cosmic Ray Studio. Volgens SteamDB werd de pagina sinds februari 2022 leeggemaakt. In de nieuwe aankondiging gaat Ubisoft niet in op deze oudere versie van BattleCore Arena.