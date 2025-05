Apple start verkoop Watch 9 en Ultra 2 zonder werkende bloedzuurstofmeter in VS

Apple is in de VS begonnen met de verkoop van Watch 9- en Ultra 2-horloges zonder werkende bloedzuurstofmeter. Vanaf donderdagavond mag het bedrijf eerdere versies met een dergelijke meetfunctie niet meer verkopen in het land wegens patentinbreuk.

Apple bevestigt aan 9to5Mac dat het vanaf donderdag 18 januari, Apple Watch 9- en Ultra 2-horloges zonder de functie om bloedzuurstof te meten verkoopt in de VS. Het bedrijf stelt dat het hiermee voldoet aan de uitspraak van de International Trade Commission en er tegelijk voor kan zorgen dat klanten alsnog de smartwatches kunnen aanschaffen 'met beperkte hinder'. Wel laat Apple weten het 'zeer oneens' te zijn met het besluit en dat het beroep heeft aangetekend.

Volgens Bloomberg gaat het hier wat hardware betreft om exact dezelfde horloges als de eerdere versies. Ze hebben enkel een firmware-update gekregen waardoor de bloedzuurstofmeter niet meer werkt. De fysieke, optische sensors zouden dus niet zijn verwijderd. De gemodificeerde horloges bevatten ook nog de Saturatie-app, waarmee gebruikers normaliter het zuurstofgehalte van hun bloed kunnen meten. Als deze wordt gestart, verschijnt er echter een melding in beeld waarin staat dat de app niet langer beschikbaar is. Amerikanen die al een Watch 9 of Ultra 2 in bezit hebben, kunnen nog wel gebruikmaken van de app. De functie blijft eveneens beschikbaar in de horloges die in andere delen van de wereld worden verkocht.

De Amerikaanse federale rechtbank bepaalde woensdag dat Apple vanaf 18 januari om 23.00 uur Nederlandse tijd de Watch 9 en Ultra 2 in de huidige vorm niet meer mag verkopen. Hiermee werd Apples verzoek om het importverbod tot na het hoger beroep te pauzeren, afgewezen. De bloedzuurstofmeter zou inbreuk maken op verschillende patenten van het medische bedrijf Masimo. Laatstgenoemde spande hierom in 2020 een rechtszaak aan tegen Apple en klaagde bij de International Trade Commission.

In oktober zei die handelscommissie dat Apple inderdaad patenten van Masimo had geschonden, waarna de VS in december ook al een importverbod uitvaardigde. Dat verbod werd enkele dagen later echter tijdelijk opgeschort op verzoek van Apple, in afwachting van een extra controle van de douane. Eerder deze week werd uit een juridisch document al duidelijk dat de VS een versie van de horloges zonder pulsoximetriefunctionaliteit had goedgekeurd.