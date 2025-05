Wine 9.0 met experimentele Wayland-driver en nieuwe WoW64-modus is uit

Wine 9.0 is uit. De niet-emulator voor Linux telt meer dan 7000 wijzigingen ten opzichte van de grote release van een jaar geleden. Een van de grootste veranderingen is een experimentele driver voor displayserver Wayland en WoW64-ondersteuning.

Wine 9.0 is de grootste nieuwe release sinds Wine 8.0, dat een jaar geleden uitkwam. De makers schrijven in de releasenotes dat de tool meer dan 7000 kleine veranderingen bevat. Een belangrijke daarvan is dat Wine 9 een experimentele Wayland-driver bevat. Die staat niet standaard aan, maar kan via de registry worden ingeschakeld. De ontwikkelaars zeggen nog verder te werken aan de displayserver, maar de driver ondersteunt op dit moment al vensterbeheer, meer dan één monitor en dpi-scaling, en heeft ondersteuning voor Vulkan. De toevoeging in Wine is een nieuwe stap in de toenemende adoptie van Wayland, een displaydriver die in steeds meer distro's wordt ondersteund en op termijn drivers als Xorg zou kunnen vervangen.

Nieuw in Wine 9.0 is ook de verbeterde WoW64-modus. In Wine 8.0 werd die modus voor het eerst toegevoegd. Dat maakte het mogelijk om 32bit-applicaties te draaien zonder dat er 32bit-library's nodig zijn. De oude modus had echter de beperking dat die apps altijd in een 32bit-Unix-load draaiden. De makers hebben nu een nieuwe modus toegevoegd waarmee het mogelijk is 32bit-applicaties op een volledig 64bit-besturingssysteem te installeren. Dat is volgens de makers nog geen standaard, maar gebruikers kunnen het handmatig inschakelen. Dat moet werken voor de meeste applicaties, maar de ontwikkelaars waarschuwen dat er ook nog beperkingen aan de experimentele feature zitten.

Andere opvallende verbeteringen binnen Wine 9.0 zijn betere ondersteuning voor Direct3D, waaronder efficiënter energiegebruik en betere ondersteuning van de Vulkan-driver. Wine 9.0 is een stable release.