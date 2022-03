Ubuntu MATE voor GPD Win Max-minilaptop verschijnt

Ubuntu MATE is voor de Win Max-minilaptop van de Chinese fabrikant GPD verschenen. Gebruikers die liever de Linux-distributie dan Windows 10 op de kleine handheld willen draaien, kunnen de image downloaden.

De image van Ubuntu MATE 20.04.1 LTS die voor de GPD Win Max te downloaden is, is ontwikkeld door Martin Wimpress. Hij heeft onder andere wijzigingen aangebracht aan de distro, zodat het touchscreen, de trackpad, de controller en de mediatoetsen correct werken.

Het is niet de eerste keer dat er versies van Ubuntu MATE voor de minilaptops van GPD verschijnen. Liliputing somt op dat het OS onder andere ook voor de Pocket, Pocket 2 en Win 2 geschikt werd gemaakt. Ubuntu MATE is een afgeleide van Ubuntu die gebruikmaakt van de MATE-desktopomgeving. MATE is een voortzetting van Gnome 2, wat de standaarddesktopomgeving van Ubuntu was, tot versie 10.10.

GPD is een Chinese fabrikant van handhelds. Aanvankelijk draaiden deze meestal Android, maar in 2016 verscheen de eerste GDP Win, een minilaptop met Windows. Eerder dit jaar bracht het bedrijf de Wind Max uit, die een kleine formfactor met 8"-scherm combineert met relatief krachtige hardware zoals een Core i5-1035G7.